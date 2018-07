Konstanz vor 1 Stunde

Zocken war wichtiger: Vater setzt Söhne (9 und 10 Jahre) im Schnellresraurant ab und geht ins Casino

Ein Vater hat am Mittwochabend seine neun und zehn Jahre alten Söhne in einem Lokal in Konstanz abgesetzt, um eine Spielbank zu besuchen. Nach drei Stunden wurde die Polizei informiert, wie diese mitteilt.