Konstanz Zeugen verhindern dreisten Diebstahl auf dem Oktoberfest

Gut aufgepasst: Beinahe hätte ein 25-Jähriger auf dem Konstanzer Oktoberfest mehrere Handtaschen gestohlen. Doch Zeugen entdeckten seinen Plan rechtzeitig. Und auf den Mann kommt nun einiger Ärger zu – nicht nur wegen Diebstahls.

Laut einer Polizei-Pressemitteilung ist es tatsächlich aufmerksamen Zeugen zu verdanken, dass der 25-Jährige am Dienstag gegen 18.45 Uhr an seiner Diebestour gehindert werden konnte. Mit seiner Jacke deckte der Tatverdächtige die zwei auf einem Biertisch abgelegten Handtaschen ab, nahm sie damit auf und versuchte das Oktoberfest-Zelt zu verlassen. Zeugen beobachteten den Vorgang, verfolgten den 25-Jährigen, nahmen ihm die Handtaschen ab und übergaben den Mann dem Sicherheitspersonal und der hinzugerufenen Polizei. Gegen den Mann wird nun nicht nur wegen Diebstahls ermittelt, sondern auch wegen des Verdachts der illegalen Einreise: Der 25-Jährige stammte aus Marokko und war in der Schweiz wohnhaft.