vor 1 Stunde sk Konstanz Zeugen gesucht: Unbekannte zerstechen Reifen in Wollmatingen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die in den Nächten zu Samstag und Sonntag an einem in der Längerbohlstraße vor dem Gebäude Nummer 32 geparkten Ford Fiesta Cabrio insgesamt drei Reifen zerstochen haben.