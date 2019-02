"Wenn es einen Brand gibt und die Feuerwehr mit Sirenen durch die Stadt fährt, dann hagelt es Mitgliederanfragen", sagt Karsten Meyer. Er ist Administrator der Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn...". Solch einen Anstieg gab es zuletzt beim Klinikbrand im vergangenen Jahr.

Der Grund: Was in der Stadt los ist, wird in den Facebook-Gruppen meist schnell thematisiert.

Die Gruppen sind das virtuelle Abbild des Stadtgeschehens

Verkaufen, verschenken, suchen, diskutieren – für nahezu jedes Bedürfnis gibt es in Konstanz mittlerweile eine Facebook-Gruppe. Viele von ihnen haben mehrere tausend Anhänger. Die größte Gruppe ist "Verschenk's Konstanz" mit 40.000 Mitgliedern – rein statistisch ist das fast jeder zweite Konstanzer. Die Mitglieder füllen die Gruppen täglich mit Inhalten.

Doch im Hintergrund arbeiten die Administratoren dafür, dass alles reibungslos funktioniert.

Du bist aus Konstanz, wenn...

Marco Campisi beispielsweise hat die Facebook-Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." im Jahr 2014 im Anschluss an ein Klassentreffen gegründet. "Wir haben uns viel über alte Zeiten unterhalten", erinnert sich der 41-Jährige. "Und ich habe mir überlegt, eine Gruppe dafür zu eröffnen."

Das Gruppenbild der Facebook-Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." ist eine Liebeserklärung an die Stadt. | Bild: Paula Tennié

Gesagt, getan: Am 16. März 2014 gründete er die Gruppe und lud Bekannte ein, die Gruppe wuchs nach wenigen Monaten auf 2000 Mitglieder. Eins davon war Karsten Meyer. Weil Campisi die Tätigkeit als Administrator neben dem Beruf und der Familie zu viel wurde, bat er Meyer um Unterstützung bei der Administration.

"Ich habe das damals gemacht, um die Gruppe zu erhalten", erinnert sich Meyer. "Mir lag etwas daran."

Flüchtlinge und Schweizer sind Reizthemen

Doch als Administrator kam 2015 viel Arbeit auf ihn zu: "Ich musste ständig reinschauen und habe täglich mindestens zwei Stunden investiert", erinnert sich der 62-Jährige. Der Grund: Eine Gruppe von etwa acht Mitgliedern habe regelmäßig provoziert. "Es ist erstaunlich, dass erwachsene Menschen in sozialen Netzwerken Dinge sagen, die man sich persönlich nie sagen würde", sagt Meyer.

Vor allem zwei Themenbereiche seien in der Gruppe explosiv: "Beiträge zur Flüchtlingspolitik oder Schweizern muss man beobachten", sagt Campisi.

Wenn gegen die Richtlinien der Gruppe verstoßen wird, müssen die Administratoren reagieren. Mitglieder verwarnen, Beiträge oder Mitglieder entfernen – die Möglichkeiten sind vielfältig. "Es ist schwierig, richtig zu reagieren", sagt Meyer. Er selbst lösche Beiträge ungern, wenn darunter bereits eine Diskussion stattfand. "Da steckt ja auch die Zeit der Mitglieder drin", sagt er.

Verkaufen in Konstanz

Kersten Klomfass ist da radikaler: Wenn ein Beitrag in der Gruppe "Verkauf's in Konstanz" nicht den Richtlinien entspricht, löscht der Administrator den Beitrag. Das ist der Fall, wenn Beiträge mit Fotos aus dem Internet verfasst werden. Er ist seit 2014 Administrator der Gruppe und verwaltet die rund 17.000 Mitglieder gemeinsam mit zwei anderen. "Ich habe die anderen beiden persönlich noch nie getroffen", sagt Klomfass.

Das Team bestätigt Mitgliederanfragen und schaut sich die Beiträge an. Nach eigenen Angaben gibt es in der Gruppe rund 30.000 Verkaufsbeiträge pro Jahr. Stress bedeute das für die Administratoren trotzdem nicht: "Mittlerweile ist das ein Selbstläufer", sagt Klomfass. Er investiere nur 15 Minuten pro Tag.

"Der Gebrauchtmarkt war früher in der Zeitung, heute sind die Gruppen das Medium der Zeit", sagt er. "Und wenn ich etwas nicht verkauft bekomme, dann verschenke ich es eben." Dafür gibt es in der größten Konstanzer Facebook-Gruppe die Möglichkeit.

Verschenken in Konstanz

Sarah Summers-Jones hat die Gruppe "Verschenk's Konstanz" 2012 gegründet, weil ein guter Freund eine Gruppe der gleichen Art in München etabliert hatte. "Ich habe gedacht, ich mache das in Konstanz auch", sagt die 37-Jährige. Die Gruppe wuchs schnell an, heute wird dort täglich etwas verschenkt: "Ich finde es toll, was dort alles verschenkt wird", sagt Summers-Jones.

Vier Administratoren verwalten die Gruppe mittlerweile. "Wir halten uns meistens zurück und glauben an die Selbstregulierung", sagt die Gruppengründerin. In Ausnahmefällen – wie als vor einigen Jahren ein Mann seine Frau zum Verschenken anbot – greifen die Administratoren aber durch. "Für so etwas haben wir keinen Platz", sagt Summers-Jones.

Beiträge wie dieser werden gelöscht, denn – so die Administratorin – "es bringt nichts, mit 40.000 Mitgliedern zu diskutieren." Fälle wie dieser seien aber Ausnahmen.

Leute aus der Nähe im Internet treffen

In der Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." hat sich die Lage mittlerweile wieder beruhigt. "Es ist sehr ruhig und angenehm geworden", sagt Meyer. Er sei überwiegend als Mitglied aktiv, weniger als Administrator. In den letzten 28 Tagen wurden in der Gruppe 594 Beiträge gepostet, es gab 5153 Kommentare.

"Facebook bringt Menschen zusammen", sagt Meyer. Gerade weil die Gruppe sich auf eine Stadt beziehe: "Ich treffe auf Facebook Leute, die ich auch im echten Leben treffen kann."