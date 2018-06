Konstanz Zehntausende strömen zum Konstanzer Flohmarkt

Der 24-Stunden-Flohmarkt in Konstanz hat längst Kultstatus. Zum gestrigen Auftakt des grenzüberschreitenden Großereignisses kamen bereits Zehntausende.

Etwa 1000 Stände, neun Kilometer lange Verkaufsflächen von der Altstadt und am Seerhein entlang, ideale Witterungsbedingungen und gut gestimmte Besucher und Händler kennzeichnen das Ereignis. Bis weit in die Nacht hinein wurde gestöbert, gehandelt und gekauft – und beinahe ohne Unterbruch geht es weiter. Noch bis 18 Uhr geht am heutigen Sonntag (10. Juni) das bunte Treiben weiter.