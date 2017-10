Konstanz Zehn Fragen und Antworten zur Verhüllung der Imperia

Nach der Verhüllung der Imperia im Konstanzer Hafen laufen bei der Polizei die Ermittlungen weiter. Der Staatsschutz und damit auch die Konstanzer Staatsanwaltschaft als zuständige Behörden gehen dem Vorwurf der Sachbeschädigung nach. Wir haben zehn Fragen rund um die Aktion vom Wochenende gesammelt.

In der Nacht auf Samstag hatten bislang unbekannte Personen das Wahrzeichen von Konstanz mit einem Gewand verhüllt, das an eine Burka erinnerte. Wie der SÜDKURIER berichtete, musste eigens die Höhenrettung der Feuerwehr anrücken, um den Stoff zu entfernen. Auf einer Tafel hinterließen die Urheber die Botschaft "Aus meinem Schoß gedeih' / Europas neue Tyrannei". Im Laufe des Samstags hatte sich die Identitäre Bewegung (IB) über das soziale Netzwerk Facebook zu der Aktion bekannt.

1. Weshalb ermittelt die Polizei?

Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die IB Schwaben hatte sich auf Facebook zu der Verhüllung bekannt, mit der sie demnach unter anderem gegen „unterdrückerische Gesinnung des Islams“ und Familiennachzug von Flüchtlingen protestieren wollte. Den Straftatbestand der Volksverhetzung sieht die Polizei dagegen als nicht erfüllt an, erklärt ihr Pressesprecher Bernd Schmidt.

Warum nicht? Dies sei zum Beispiel dann erfüllt, wenn gezielt eine Nation diffamiert wird. Geregelt ist das in Paragraf 130 des Strafgesetzbuchs. Strafbar macht sich hiernach, wer indirekt oder direkt „gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert“.

Oder wenn er die Menschenwürde angreift, indem er bestimmte Gruppen beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. Es gibt noch zahlreich weitere Merkmale für diesen Straftatbestand, unter anderem die öffentliche Verleumdung oder Verharmlosung des Holocausts im Dritten Reich.

2. Aber warum der Vorwurf möglicher Sachbeschädigung?

Es zählt auch als Straftat, einen Gegenstand ohne direkte Einwirkung zu verändern; also auch durch Verhüllung. Im Paragraf 303 des Strafgesetzbuchs ist geregelt, dass bestraft wird, „wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert“. Allerdings gebe es nicht viele höchst richterliche Entscheidungen darüber, was juristisch unter „vorübergehend“ zu verstehen ist, sagt Andreas Mathy, Sprecher der Konstanzer Staatsanwaltschaft.

Die Imperia war für wenige Stunden verhüllt. Die Anklagebehörde definiert „vorübergehend“ anhand von Rechtsliteratur damit, dass in diesem Fall hätte möglich sein müssen, die Veränderung ohne großen Aufwand wieder entfernen zu können. Weil eigens die Höhenrettung der Feuerwehr anrücken musste, um den Stoff und das Schild zu beseitigen, geht die Staatsanwaltschaft von einem großen Aufwand aus – was aus juristischer Sicht die Ermittlungen rechtfertigten, erklärt Mathy.

3. Wenn es um Sachbeschädigung geht, weshalb ermittelt dann der Staatsschutz?

Diese Abteilung innerhalb der Kriminalpolizei ist zuständig für alle politisch motivierten Straftaten. Und dies ist der Ausgangspunkt. Die Urheber wollten mit ihrer Aktion eine politische Botschaft senden, haben sich aber mit dieser direkt nach jetzigem Stand nicht strafbar gemacht. Aber eben wegen einer Sachbeschädigung, die die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft. Deshalb liegen die Ermittlungen weiterhin in den Händen des Staatsschutzes.

4. Wer ist persönlich haftbar?

Das ist im Moment noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Strafrecht gilt das Schuldprinzip, wonach eine Tat individuell und persönlich begangen wird. Bislang hat sich allerdings die Identitäre Bewegung als gesamte Gruppe zu der Verhüllung bekannt. Es gibt bislang also niemanden, der als Person schuldig gemacht werden kann. Die Staatsanwaltschaft, erklärt ihr Sprecher Andreas Mathy, spricht derzeit von einer „Spur“, die sie bezüglich möglicher Täter hat.

Hat sie Namen vorliegen, werden daraus Beschuldigte. Als Angeklagter gilt jemand, der sich dann per Anklageschrift vor Gericht verantworten muss. Erst wenn ein Gericht nach der Aufnahme der Beweise und deren Bewertung jemanden schuldig spricht, ist er dies auch. So lange gilt die Unschuldsvermutung.

5. Was ist die Identitäre Bewegung?

Die sogenannte Identitäre Bewegung ist in Deutschland seit fünf Jahre bekannt. In den ersten Monaten trat sie vor allem im sozialen Netzwerk Facebook im Internet in Erscheinung. Seit der Registrierung als Verein im Jahr 2014 organisiert sie auch Aktionen im öffentlichen Raum.

In anderen europäischen Ländern tauchte sie bereits früher auf, unter anderem in Österreich, Italien und Frankreich. Dort finden sich – unter den Bezeichnungen Bloc identitaire und Génération identitaire – auch ihre Ursprünge Anfang dieses Jahrtausends.

Laut Verfassungsschutz verfolgt die IB eine ethnopluarlistische Ideologie. In diesem Denkmuster wird davon ausgegangenen, dass Kultur, Tradition und Lebensweise einzelner Völker durch Vermischung mit anderen Völkern bedroht seien. Anhänger der IB lehnen Migration daher grundsätzlich ab.

Der Politikwissenschaftler Hajo Funke erklärt gegenüber dem SÜDKURIER: „Sie steht für autoritäre Staatlichkeit mit einem Schuss Sozialem. Sie ist gegen Multikulti, gegen den Islam und die Muslime im Lande und daher außerordentlich aggressiv.“

6. Wie geht die IB vor?

In einem von „Zeit Online“ veröffentlichten internen Dokument zur Festlegung einer Strategie wird unter anderem die Macht von ikonischen Bildern herausgestellt. Demnach sollen die Gruppen bei ihren Aktionen gemeinsam mit einem Medienteam großen Wert auf Foto- und Videoaufnahmen und deren Verbreitung legen.

Die Bilder sollen demnach bei den Betrachtern ein Gefühl von Macht, Trotz, Wut oder Spott erwecken. IB-Anhänger treten nicht wie klassische Rechtsextremisten oder Neonazis mit Springerstiefeln, Glatze und Bomberjacken auf. Die Gruppe will vor allem junge Menschen ansprechen.

7. Geht von der Identitären Bewegung eine Gefahr aus?

Laut Verfassungsschutz werte die IB den „historischen Nationalsozialismus oder ultranationalistische Positionen“, nicht positiv. Die IB selbst betont ihren gewaltfreien Charakter. „Ihre Positionen zielen aber unter anderem darauf ab, innerhalb der deutschen Bevölkerung islamfeindliche und völkische Positionen zu etablieren und Zweifel an den gewählten Volksvertretern zu säen“, so der aktuelle Bericht des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg. So werden gewählte Politiker als korrupt verunglimpft.

Der Politikwissenschaftler Hajo Funke erklärt: „Die IB schürt Hass und wendet Gewalt an. Sie verbergen ihre Gewaltbereitschaft. Sie machen eine Mischung aus ‚Wir sind ja ganz nett‘ und ‚Wir sind außerordentlich aggressiv‘.“

8. Wie aktiv ist die IB bei uns in der Region?

Der Verfassungsschutz schätzt ihre Mitgliederzahl in Baden-Württemberg auf mehr als 80 Personen, aufgeteilt in die vier Regionalgruppen Baden, Schwaben, Franken und Pfalz. Mit Aktionen treten sie seit 2016 im Südwesten in Erscheinung, insbesondere die beiden erstgenannten Regionalgruppen. Seit einiger Zeit gibt es eine Untergruppe am Bodensee, die zur Regionalgruppe Schwaben zuzuordnen ist. Diese hat sich auf Facebook auch zur Verhüllung der Imperia bekannt.

In diesem Juli störten in Meßkirch Mitglieder bereits einen Vortrag des Unternehmers Thomas Nuding über die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Die rund zehn Männer hatten sich schreiend von ihren Plätzen erhoben und ein Plakat mit der Aufschrift „Heuchler“ entrollt. In Friedrichshafen befestigten Mitglieder im September ein etwa vier mal vier Meter großes Transparent am Moleturm. In Waldshut sprühte die IB im August ein ausländerfeindliches Graffiti an ein Stadttor.

9. Was sagt die Identitäre Bewegung zu der Aktion?

Der SÜDKURIER hat die Gruppe am Montag schriftlich um eine Stellungnahme gebeten. Bis Montagabend ist eine Antwort ausgeblieben. Die Identitäre Bewegung ist auch in Konstanz schon mehrfach aufgefallen, unter anderem durch Infostände und eine Mahnwache, wie sie diese bei der Stadtverwaltung angemeldet hatte, auf dem Augustinerplatz. Weil die Bewegung keine verbotene Gruppierung ist, hat sie das Recht, im öffentlichen Raum demonstrieren und informieren zu dürfen.

10. Wie sollten Medien mit einer solchen Propaganda-Aktion umgehen?

Hierüber hat auch die Lokalredaktion Konstanz des SÜDKURIER zu Wochenbeginn lange diskutiert. Machen sich Journalisten zum Steigbügelhalter einer Gruppierung, die durch fremden- und islamfeindliche Positionen auffällt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird?

Oder gehört es zu ihrem Auftrag über eine Aktion zu berichten, die am Wochenende für große Aufmerksamkeit in der Stadt und darüber hinaus gesorgt hat? Wir haben uns für Letzteres entschieden. Warum, können Sie in der Printausgabe vom 17. Oktober im Lokalteil Konstanz nachlesen.