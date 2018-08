von Veronika Eckhardt

Man hört die Lacrossespieler schon von Weitem. Denn das ist eine Sportart, bei der man nicht nur schnell und geschickt sein muss, sondern auch viel und lautstark miteinander kommuniziert. Dieses Wochenende findet das erste Heimturnier der Seagulls, der BodenseeCup, statt, zu dem 16 Frauen- und Männerteams aus ganz Deutschland und der Schweiz anreisen werden.

Frauen und Männer spielen getrennt – es gelten unterschiedliche Regeln

Auf dem Kunstrasenplatz an der Schwaketenstraße sind die Konstanzer Seagulls schon fleißig beim Training. Dafür teilen sich die Frauen und Männer das Feld, spielen jedoch getrennt voneinander. Das liegt auch an den unterschiedlichen Regeln: Bei den Männern geht es wilder zu, es ist mehr Körperkontakt erlaubt, sogenannte Bodychecks.

"Der beste Vergleich hierfür ist Eishockey", sagt Trainer Niklas Andersson. Deshalb haben die Männer auch mehr Schutzkleidung an als die Frauen, bei denen es weniger harten Körperkontakt gibt. Die Grundregeln sind aber gleich: Mit sogenannten Sticks, langen Schlägern mit Netztaschen, werden Hartgummibälle zwischen den Spielern hin und her gepasst. Dabei wird versucht, das Tor des Gegners zu treffen. Mit den Händen darf der Ball nicht berührt werden.

Ein weitgehend unbekannter Sport

Die wenigsten kennen diesen Sport. Das erfahren auch Niklas Andersson und Trainerin und Ligaleiterin der Baden-Württemberg-Liga, Jana Berg, ständig. "Die meisten haben überhaupt keine Ahnung, was das ist", sagt Andersson, "wenn ich aber jemanden zum Spiel eingeladen habe, waren sie begeistert." Gerade weil Lacrosse noch so unbekannt ist, sei das Interesse sehr groß, erklärt Berg.

Schon das Zuschauen macht Spaß, denn beim Lacrosse passiert viel, es werden viele Tore geschossen. Auch sei der Sport etwas für Jedermann, denn für jeden Körpertyp gibt es eine Position und man bekomme schnell ein gutes Gefühl für die Technik, erklärt Andersson. "Als ich das erste Mal einen Stick in der Hand hatte, wusste ich sofort: Das ist was für mich."

Kleine Szene, großer Zusammenhalt

Andersson war da auf der Suche nach etwas Neuem, Körperbetontem. Seit nun viereinhalb Jahren spielt der 24-Jährige Lacrosse. Und auch Jana Berg, die bereits seit sechs Jahren Lacrosse spielt, hatte damals nach etwas Neuem gesucht, bei dem Teamgeist und Ausdauer eine große Rolle spielen, und war so zufällig auf Lacrosse gestoßen. „Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß“, sagt Berg. Angehende Lacrosse-Spieler sollten Spaß daran haben, sich auszupowern und Interesse an einer ganz neuen Sportart mitbringen. Die verschiedenen Positionen im Spiel haben unterschiedliche Voraussetzungen – so sei für jeden etwas dabei.

Da die Community in Deutschland noch relativ klein ist, bestehe trotz Konkurrenz ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. „An Spieltagen oder Turnieren im Sommer sieht man immer viele alte und neue Gesichter“, sagt Jana Berg. Durch Lacrosse haben die beiden Spielertrainer viele neue Freunde in verschiedenen Städten dazugewonnen. Man kämpft gegeneinander – und geht danach zusammen feiern.

