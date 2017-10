Konstanz Worte wider die Missstände

Max Uthoff war im oberen Konzilsaal zu Gast. Der ZDF-Moderator überzeugt 400 Zuhörer.

Die schlanke Gestalt im schwarzen Anzug kommt noch einmal zurück auf die Bühne. Eigentlich hat sich der Mann seinen Applaus bereits abgeholt und könnte getrost in den Feierabend gehen. Doch er will es noch nicht gut sein lassen. "Neulich saß ich im Auto", setzt er an und lässt Gag auf Gag, Pointe auf Pointe folgen. Lässig steht er da, die lange Arme versöhnlich ausgebreitet. Und das Publikum im oberen Konzilsaal nimmt das Angebot nur zu gern an. Erleichtert lachen die gut 400 Zuhörer nun, regelrecht befreit vom leichten Ausgang eines Programms, das sie bis eben noch gedankenschwer in ihre Sitze drückte. Denn Max Uthoffs "Gegendarstellung" war zwei Stunden lang, alles andere als seichte Samstagabendunterhaltung.

"Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke." Der Kabarettist Max Uthoff, deutschlandweit bekannt durch die Kabarettsendung "Die Anstalt" im ZDF, beginnt sein Soloprogramm rätselhaft. Durch ein Megafon verzerrt, ruft er Sätze in den Raum: "Volker Kauder ist ein guter Katholik." Erstes Gelächter brandet auf. Uthoff ist ein Meister darin, zum Nachdenken Anregendes, ummantelt mit ironischer Übertreibung, staubtrocken vorzutragen und damit maximalen Effekt zu erzielen. Schnürt einem eine messerscharfe Analyse eben noch die Kehle zu, befreit einen die folgende, punktgenaue Pointe mit herzhaftem Gelächter. Erschütterung und Humor liegen nah beieinander. Auf einen Abriss über den Aufstieg von Kapitalismus und Neoliberalismus, folgt der Satz: "weil Gerhard Schröder über die Kritikfähigkeit eines Bonobos in der Brunft verfügt.

" Meisterhaft. Ohne großen Furor in Stimme, Mimik oder Gestik, gelingt es Max Uthoff, allein durch perfektes Durchkomponieren seines Monologs, zwei Stunden Gehirnakrobatik an einem vorbeifliegen zu lassen, als sei es nichts. Der Wortwitz jagt den Seitenhieb und der den moralisierenden Appell. Kabarett, so geschliffen und maßgeschneidert wie Uthoffs Anzug. Für das lauteste Gelächter sorgen dann aber doch die einfachsten Kalauer über CSU und AfD. Es tue der Satire gut, wenn möglichst viele Bayern in Berlin herumhumpelten und er frage sich beim Anblick Alexander Gaulands, wo der Mossad sei, wenn man ihn mal brauche. Gib dem Affen Zucker. Uthoff weiß genau, dass intellektuelle Politsatire ohne Scherze aus dem Repertoire des linksliberalen Konsenses nicht funktionieren.

Im letzten Drittel fährt Uthoff alle argumentativen Geschütze auf und die Kalauerdichte herunter. Er zitiert Adorno und Walter Benjamin, wissenschaftliche Studien, große Tageszeitungen, Wahlplakate und Politiker im Wortlaut. Dann umreißt Uthoff sein zentrales Thema: Die Macht neoliberaler Verwertungslogik auf unser Denken. Wie wir Arbeitslosigkeit mit Faulheit gleichzusetzen gelernt hätten und die Ärmsten für uns zu Feindbild und Synonym für Abstiegsängste wurden. "Seien wir ehrlich. Niemand hier im Saal verdient es, mehr als eine Krankenschwester zu bekommen. Niemand arbeitet härter." Da ist moralischer Furor, da ist fast die Rhetorik einer SPD, die der Kabarettist sonst so vernichtend in die Pfanne haut. Und da ist eine nachdenkliche, verunsicherte Stille im Publikum. Kein Gelächter, bevor der Applaus für Max Uthoff im Konzil aufbrandet. Für einen Kabarettisten, der nicht bereit ist, nur für Lacher zu sorgen. Für einen Kabarettisten, der daran zu glauben scheint, dass seine Worte etwas verändern können.

Zur Person

Max Uthoff ist am 24. September 1967 in München geboren. Der 50-Jährige ist verheirateter Vater zweier Töchter. Er ist Jurist und einer der erfolgreichsten Kabarettisten der Republik. Uthoff ist aktuell mit seinem dritten Soloprogramm "Gegendarstellung" auf Tour. Neben eigenen Bühnenshows zählt Uthoffs Vita zahlreiche Auftritte in der ZDF-Sendung "Neues aus der Anstalt", deren Moderation er 2014 mit Claus von Wagner unter dem Titel "Die Anstalt" übernahm. Max Uthoff gewann unter anderem den Deutschen Kleinkunst- und" den Grimmepreis.