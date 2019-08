Die Wollmatinger setzen also auf das Bewährte, auch was das musikalische Programm anbelangt. Der Lokalmatador, der Musikverein Wollmatingen, eröffnet das Bühnenprogramm am Freitag, während die Band Klanghaus am Samstagabend beim Wollmatinger Dorffest für Stimmung sorgen wird.

„Alle waren begeistert“, erzählt Vorstandsmitglied Frank Stadelhofer. Die Besucher des Dorffestes hätten die Bilder bestaunt und seien ins Gespräch gekommen. Deshalb wird das Fotoalbum in diesem Jahr noch größer. „Ich habe acht neue Fotomotive ausgewählt“, berichtet Daniel Groß, so dass in diesem Jahr insgesamt zwölf historische Ansichten von Wollmatingen den Festplatz im Engelsteig zieren werden.

Die Tradition der immer noch von Vereinen getragenen Freiluftveranstaltung in die Zukunft zu führen, ist dem Organisationskomitee des Wollmatinger Dorffestes wichtig. Zum einen solle es in erster Linie ein Fest von Wollmatingern für Wollmatinger sein, zum anderen seien die Einnahmen wichtig, damit sich die Vereine finanzieren könnten, so Frank Stadelhofer.

Von Vereinen getragen

Für das Gelingen des 36. Wollmatinger Dorffest, das vom 30. August bis 1. September im Engelsteig stattfindet, zeichnen auch weiterhin die Ur-Wollmatinger, die Zeppeliner, die Fürstenbergler, der Musikverein Wollmatingen, die Kirchengemeinde St. Martin, der Kraftsportverein Wollmatingen, die Homberggeister und die Giraffen AG verantwortlich.

Beim kulinarischen Angebot gebe es in diesem Jahr keine wesentlichen Änderungen. Frank Stadelhofer weist jedoch auf eine Neuerung hin: „Es wird eine Cocktailbar geben mit hochwertigen Cocktails und jeder Menge Vitamine. Frank Henke wird sie stilvoll mixen und mit Shaker und Co. eine Show draus machen“, so Stadelhofer. Mit dem Wollmatinger Dorffest wollen die ortsansässigen Vereine vor allem einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Es solle ein Treffpunkt für die Wollmatinger sein, wo man alte Bekanntschaften pflegen und neue schließen könne. Gleichzeitig wollen die Aktivisten den Wollmatinger Veranstaltungskalender bereichern.

Genießer-Tour im Oktober

Den Veranstaltungskalender zu bereichern und einen Kennenlernen zu ermöglichen, hat jetzt auch eine Privatinitiative im Sinn, die am 5. Oktober ab 18.30 Uhr eine Genießer-Tour durch Wollmatingen veranstaltet. Der Eröffnungs-Apéro findet auf der Hochstatt statt. Die Gäste, die Personenzahl ist auf 200 Besucher begrenzt, werden an fünf Stationen in Privatgärten zu einem kleinen Fest unter dem Motto „Alles i(s)st Kartoffel“ eingeladen. Um Mitternacht treffen sich alle Teilnehmer zum Abschluss an einer sechsten Überraschungsstation. Karten kosten 45 Euro und sind beim Wollmatinger Dorffest am Stand der Ur-Wollmatinger erhältlich.

Mit dem Bus

Die Veranstalter des Wollmatinger Dorffests empfehlen den Gästen die Nützung des ÖPNV. Der Busbetrieb der Stadtwerke Konstanz bietet wnächtliche Zusatzkurse in Richtung Stadtmitte an. In der Nacht von Freitag, 30. August, auf Samstag, 31. August, sowie in der darauffolgenden Nacht von Samstag, 31. August, auf Sonntag, 1. September, fährt jeweils um 00.23 Uhr und 00.53 Uhr ein zusätzlicher Bus auf der Linie 2 ab Wollmatingen Rathaus über die Schwaketenstraße und den Buhlenweg in Richtung Stadtzentrum/Bahnhof.