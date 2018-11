von SK

Der Herbst in unserer Stadt und in der Umgebung bringt nicht nur den gefürchteten Nebel – sondern auch bunte Farben, magisches Licht und Stimmung. Unsere Fotografen haben den Herbst in Konstanz ganz unterschiedlich eingefangen.

Im Wollmatinger Ried

Bild: Robert Hahn Bauer

In der Schmugglerbucht

Bild: Oliver Hanser

Blick auf den Inseldamm Reichenau

Bild: Stefan Arendt

Auf dem Inseldamm Reichenau

Bild: Alexander Schnurer

Vom Bismarckturm über die Gebhardskirche bis zum Säntis

Bild: Robert Hahn Bauer

Auf dem Konstanzer Friedhof

Bild: Hanser, Oliver

Im Gottlieber Ried

Bild: Robert Hahn Bauer

Ein Blatt im Abendlicht

Bild: Oliver Hanser

Baum im Herbstkleid auf dem Konstanzer Friedhof

Bild: Hanser, Oliver

Blick vom Hafner in Richtung Wollmatingen

Bild: Oliver Hanser

