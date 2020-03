„Ich habe jetzt Zeit, viel Zeit“, stellt Wolfgang Rüdiger, Inhaber der Konstanzer Fahrschule Rüdiger, in ganz ruhigem Ton fest. „Wir haben seit dem 17. März quasi Berufsverbot und seit dem 18. März werden keine Prüfungen mehr abgenommen.“ Vorerst bis zum 19. April dürfen Fahrschulen weder theoretischen noch praktischen Unterricht erteilen. Rüdiger muss dennoch seine fünf Fahrlehrer bezahlen.

Kosten laufen weiter

Alle anderen Kosten für Fahrzeuge, Miete und dergleichen muss er begleichen, auch wenn er keinerlei Einnahmen hat. Trotz des Umstands, dass seine Existenz, wie die vieler anderer, gefährdet ist, bleibt Wolfgang Rüdiger entspannt. Seine Gelassenheit ist staunenswert, aber nachvollziehbar: Er ist krisenerprobt.

Wolfgang Rüdiger: „Man muss sich im Klaren sein: In der ersten Woche einer solchen Krisensituation herrscht immer Chaos. Jeder muss sich erst einmal finden. Einiges wird sich bis Mitte nächster Woche beruhigt haben.“ | Bild: Aurelia Scherrer

„Es herrscht immer erst Chaos“

„Man muss sich im Klaren sein: In der ersten Woche einer solchen Krisensituation herrscht immer Chaos. Jeder muss sich erst einmal finden. Einiges wird sich bis Mitte nächster Woche beruhigt haben“, stellt Wolfgang Rüdiger sachlich fest. Woher er das weiß? Er, aktuell Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) Ortsverband Konstanz, hat im Laufe seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten schon viele Krisensituationen erlebt und gemeistert und dabei viel Leid und Elend gesehen.

„Mit Zwergenaufstand wird es nicht besser“

Nur mit Ruhe, Gelassenheit und bedachtem, zielgerichteten Handeln könne man Krisensituationen bewältigen. „Mit einem Zwergenaufstand wird es nicht besser – im Gegenteil“, stellt Wolfgang Rüdiger fest. „Man muss alles erst einmal auf sich zukommen lassen und das Beste aus der Situation machen.“ Beruflich hat er jetzt nicht viel zu tun, außer sich zu informieren, welche Unterstützungsleistungen es gibt. Im ehrenamtlichen Bereich ist er auf Abruf. Sämtliche Übungsdienste sind auch beim THW eingestellt, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Auch das macht das Technische Hilfswerk: Konstanzer Einsatzkräfte bergen vor wenigen Jahren bei Litzelstetten ein Flugzeugwrack. | Bild: Hanser, Oliver

Einsatzkräfte müssen gesund bleiben

Rüdiger ist sich – wie die Mitglieder sämtlicher Hilfs- und Rettungsorganisationen – der Verantwortung, die jeder einzelne trägt, deutlich bewusst: Ziel ist, dass die Hilfs- und Rettungskräfte gesund und damit einsatzfähig bleiben, denn jederzeit können die Einheiten angefordert werden. „Das THW ist in Bereitschaftsstufe 1. Lage- und Kommunikationsstäbe sind angefahren“, skizziert er, der davon ausgeht, dass seine Einheit in absehbarer Zeit zur Unterstützung angefordert wird. Im infrastrukturellen Bereich mit unterstützenden Leistungen wie beispielsweise Logistik, Transporte, Absperrmaßnahmen, Aufbau von Notkrankenhäusern. „Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Leute gesund sind“, sagt Wolfgang Rüdiger für alle Blaulichtorganisationen und „den weißen Bereich“, womit er Ärzte und Pflegepersonal meint.

Wenn Rüdiger der Kragen platzt

Corona-Partys: Bei dem Stichwort könnte dem sonst so gelassenen Wolfgang Rüdiger der Kragen platzen. „Es ist eine Unverschämtheit, wie die unterwegs sind“, sagt er klar, denn dieses Verhalten sei schlichtweg verantwortungslos. „Wichtig ist, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, und das gelingt nur, wenn man die persönlichen Kontakte minimiert und sich an die Hygienevorschriften hält“, sagt er in aller Deutlichkeit. Für solche Leute habe er überhaupt kein Verständnis.

„Kutteln wie breite Nudeln“

Es handle sich um eine Ausnahmesituation, wobei der persönliche Verzicht gering sei. Rüdiger selbst hat weitaus Schlimmeres erlebt. Er leistete in Flüchtlingslagern in Kriegsgebieten Hilfe. „Da brauchst Du Kutteln wie breite Nudeln“, sagt er und hält inne bei den Gedanken an diese furchtbaren Erlebnisse.

Zur Person Wolfgang Rüdiger (65) betreibt seit 1980 seine eigene Fahrschule, seit 1983 in Konstanz, und er beschäftigt fünf Fahrlehrer. Seine berufliche Tätigkeit brachte ihn Anfang der 1990er Jahre zum Technischen Hilfswerk (THW). Als er den Ehrenamtlichen die LKW-Ausbildung anbot, fand er Gefallen an der Leistungsfähigkeit des THW. Zwei Jahre später war er das erste Mal im Ausland. Ob Hilfseinsätze bei Sturm Lothar im In- und Ausland, nach einem Erdbeben in China, Tsunami in Sri Lanka oder Hilfsgütertransport von Brüssel nach Kabul – Wolfgang Rüdiger war dabei und leistete mit vielen weiteren Ehrenamtlichen Hilfe und vor allem Hilfe zu Selbsthilfe. Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, von Trinkwasseraufbereitung über Brunnenbau bis hin zur Anleitung der Bevölkerung zur Brunnenwartung, war stets die Hauptaufgabe dieser THW-Einsätze. Heute ist er Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) Ortsverbands Konstanz, oder, wie er formuliert: „Der Chef von dem Laden.“

Es müssen alle mithelfen

„In der ersten Zeit ist Chaos, aber rasch werden Strukturen geschaffen“, erklärt Rüdiger aus Erfahrung. „Stadt, Gemeinde, Länder – alle versuchen umfassend zu informieren, sowohl die Blaulichteinheiten wie auch die Allgemeinheit.“ Wichtig sei, den Fachleuten und Entscheidungsträgern Vertrauen entgegenzubringen, Ruhe zu bewahren und Geduld zu haben und nicht wegen jeder Kleinigkeit anzurufen oder E-Mails zu schreiben, denn vieles ergebe sich innerhalb der nächsten Stunden. „Krise ist ein laufender Prozess, der abgearbeitet werden muss. Dafür gibt es Fachleute, die arbeiten müssen und helfen können. Es ist wichtig, dass sie bei der Arbeit nicht zu sehr gestört werden.“

Kopfschütteln über Hamsterkäufe

„Was mir Angst macht: Wie die Leute jetzt schon ihre Sachen horten“, sagt Wolfgang Rüdiger mit einem Kopfschütteln. „Ich habe als Kind die Aufbauphase nach dem Krieg miterlebt. Damals gab es einen Zusammenhalt. Wenn ich das hier sehe, dann krieg ich den Fön. Als würden wir vor dem Dritten Weltkrieg stehen.“ Für ihn sind das Horten und Hamstern nicht nachvollziehbar. „Was machen die mit 40 Dosen Ravioli in einem halben Jahr? Wegwerfen?“

Was ist bei einer wirklichen Krise?

Rüdiger hält kurz inne und meint dann: „Diese Egozentrik. Der eine gönnt dem anderen nichts. Jeder denkt nur an sich. Ich habe schwere Bedenken, was los ist, wenn wir wirklich in einer Krise stecken. Werden die Leute dann zum Plündern gehen?“

Restrisiko ist stets vorhanden

„Hygienetechnisch halte mich an die Empfehlungen. Ein Restrisiko gibt es immer. Dazu sagt man Leben und mit jedem Tag nach der Geburt wird das Risiko größer. Den Weg müssen wir alle gehen“, formuliert Wolfgang Rüdiger seine Lebenseinstellung. Für ihn sind das ehrenamtliche Engagement und das Hilfeleisten eine absolute Selbstverständlichkeit, auch wenn er sich dabei persönlichen Risiken aussetzt. „Die Mitglieder aller Hilfs- und Rettungsorganisationen sind jederzeit bereit, für den anderen einzustehen“, sagt er und appelliert an die Bevölkerung: „Macht nicht denen, die raus müssen, das Leben noch schwerer.“

Es wird sich vieles verändern

Nach dieser Krise werde sich vieles verändert haben. Wolfgang Rüdiger hofft, dass sich auch etwas zum Positiven verändert. Auf politischer Ebene, dass wieder mehr in Deutschland produziert wird, gerade was die lebenswichtigen Bereiche anbelange. „Wenn die Sache vorbei ist, wäre es überlegenswert, sich bei Hilfs- und Rettungsorganisationen einzubringen. Soziales Engagement steht jedem gut“, findet Wolfgang Rüdiger, der an dieser Stelle allen Menschen Dank sagt, die in dieser kritischen Situation dazu beitragen, die notwendige Infrastruktur aufrecht zu erhalten.