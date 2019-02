Josef Lilbob ist Konstanzer, 79 Jahre alt und leidenschaftlicher Dichter. In seinen Texten beschreibt er vor allem Erlebnisse und Beobachtungen aus dem Alltag. So hat er beispielsweise auch schon über eine Busfahrt, die Pflastersteine in der Rosgartenstraße oder Schuhgeschäfte in Konstanz geschrieben.

Konstanz Konstanz, my love: Franziska Schramm hat eine Liebeserklärung an die Stadt geschrieben. Hier liest sie das Gedicht für Sie vor Das könnte Sie auch interessieren

Seine Gedichte hängen teilweise in Konstanzer Gaststätten wie dem Weinglöckle und im Schnetztor. Lilbob ist außerdem Namensgeber für das Bodenseeforum: 2015 war er beim Namenswettbewerb unter den 13 Gewinnern.

Von den über 60 Gedichten, die er geschrieben hat, hat er uns eines zur Verfügung gestellt.

Der Stadtrat

Der Rat der Konstanzer Stadt

was Seltsames an sich hat.

Sie sitzen in schlechten Klamotten

im Kreis herum wie begossen.

Sie reden, schwätzen, diskutieren bis in die Nacht -

meistens hat es nichts gebracht.

Entscheidungen werden oft vertagt

was der Bürger meist beklagt.



Die Wohnungsnot ist riesengroß

wo – wann – in welcher Höhe bauen wir denn bloß...

Beton verdichtet jeden Ort -

quadratisch, praktisch — wie Ritter-Sport.

Schöne Architektur – nur zur Erinnerung – ist hier völlig unbekannt,

menschliche „Käfighaltung“ verdichtet das Land.

Was den Gestaltungsausschuss bloß geritten hat -

der verhunzt die ganze Stadt.

In der Kanzleistraße ein Gebäude in grauer Beton-Fassade

was soll dieses Bau-Gehabe?

Zwischen historischem Ambiente

kennt der Geschmacksverlust kein Ende.

Der Stadtrat hockt im Rathauserker

die brauchen ganz dringend 'nen Geschmacksverstärker.

Der Antrag an die Konstanzer Verwaltung der Stadt

was es mit einem neuen Brunnen vor dem Konzil auf sich hat.

Der tät’s doch noch – so wurd’ vernommen –

denn im Etat der Stadt ist er noch nicht vorgekommen.

Schöne Stadtteil-Parks – die gibt’s mitnichten,

weil Kasernen, Klöster und Beton die Stadt verdichten.

So könnt ich endlos weiter machen –

wenn’s nicht so traurig wär – dann ist's zum Lachen.