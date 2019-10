Konstanz vor 42 Minuten

Wohnmobil geht auf Döbele-Parkplatz in Flammen auf

Wie die Polizei iberichtet, kam es auf dem Parkplatz Döbele am Donnerstagmorgen zu einem Fahrzeugbrand an einem Wohnmobil. Das Feuer hat auf ein zweites Fahrzeug übergegriffen. Feuerwehr und Polizei befinden sich an der Einsatzörtlichkeit.