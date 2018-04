Konstanz Wohin steuert zukünftig der Dampfer CDU? Die Signale aus dem Bauch der Partei beim Besuch von Annegret Kramp-Karrenbauer in Konstanz sind nicht eindeutig

Die CDU will sich nach mehr als zehn Jahren ein neues Grundsatzprogramm geben. Im Beschluss des Berliner Parteitags Ende Februar heißt es, die CDU werde „einen umfassenden Diskussionsprozess“ eröffnen, der „in die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms für die CDU Deutschlands münden soll“. Das bisher geltende Programm stammt aus dem Jahr 2007 und trägt den Titel „Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland“. Das neue Grundsatzprogramm soll bis Ende 2020 stehen. Verantwortlich dafür ist die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

Das Verfahren

Das neue Grundsatzprogramm soll Kramp-Karrenbauer zufolge „von unten nach oben“ erarbeitet werden. Um die Vorstellungen und Wünsche der Mitglieder zu erkunden, begibt sich die Generalsekretärin auf eine „Zuhör-Tour“, die gestern Abend in Konstanz startete. Diese dauert bis Juli und führt durch 40 Städte im gesamten Bundesgebiet. Am heutigen Samstag stehen drei weitere Termine in Horb, Böblingen und Karlsruhe im Kalender. Auf dem Parteitag im Dezember 2020 soll das neue Grundsatzprogramm verabschiedet werden und als Grundlage für den Bundestagswahlkampf 2021 dienen.