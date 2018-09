Im Verwaltungsdeutsch ist vom Vorbehaltsstraßennetz die Rede – ganz praktisch geht es darum, auf welchen Straßen der Stadt künftig wie schnell gefahren werden darf. Konstanz geht in die nächste Runde der Debatte, wo noch überall Tempo 30 gelten soll.

Auf Hauptstraßen gilt weiter Tempo 50 – aber was ist eine Hauptstraße?

Der Hebel dazu ist eine Prüfung, welche Straßen im Netz so wichtig sind, dass die als Hauptachsen gelten. Für diese sieht der Gesetzgeber grundsätzlich Tempo 50 vor. Doch seit das Netz zuletzt untersucht wurde, hat sich viel getan, etwa durch den B-33-Ausbau, Westtangente oder Elberfeldspange.

Siegfried Musterle (links) und Manfred Riedle von der Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad würden sich freuen, wenn Tempo 30 bereits an der Kreuzung hinter dem Ortseingang beginnen würde und nicht erst kurz vor der Grundschule. Außerdem wünschen sie sich die Geschwindigkeitsreduzierung ohne Zeitbeschränkung. | Bild: Kirsten Schlüter

Mit der Diskussion über das Vorbehaltsnetz geht die große Tempobremse im Stadtgebiet in die dritte Runde. Vor einem Jahr hatte die Verwaltung vor vielen Einrichtungen für besonders Schutzbedürftige, also vor Seniorenheimen, Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern, Tempo 30 erlassen – vor Pflegeheimen wie an der Konzilstraße ständig, vor Schulen wie am Zähringerplatz oder in der Sonnenbühlstraße außerhalb der Ferien unter der Woche tagsüber.

Auf der Laube steht bereits seit vergangenem Winter ein stationärer Blitzer. Künftig wird er schon auslösen, wenn Autos schneller als 30 fahren – bisher lag das Limit hier bei 50 Kilometern pro Stunde. Grund für die Tempo-Bremse ist an dieser Stelle der Lärmschutz. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Den zweiten Schritt machten die Lärmaktionspläne, die Tempo 30 auf dem Altstadtring oder auf Teilen der Spanierstraße ermöglichen.

Im Vorbehaltsnetz geht es laut Stadtverwaltung um die Eichhornstraße bis zur Schmieder-Klinik, um ein kurzes Stück am Beginn der Max-Stromeyer-Straße und um die Strecke von Petershausen zur Uni (vom Zähringerplatz über die Friedrichstraße bis zum Waldrand). Unklar ist laut einer Pressemitteilung, ob auch auf der Schwaketenstraße Tempo 30 durchsetzbar ist.

Auch in weiten Teilen Wollmatingens soll bald Tempo 30 gelten

Nicht über das Vorbehaltsnetz, aber dennoch zur Herabstufung auf Tempo 30 sind die Riedstraße und Kindlebildstraße vorgesehen. Dies bekräftigte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage.

Bevor die Stadt Fakten schafft, dürfen aber die Bürger mitsprechen. Die Verwaltung lädt für den Dienstag, 18. September, auf 19 Uhr zur Debatte in den Wolkensteinsaal des Kulturzentrums ein. Diese Informationsveranstaltung hatte der Technische und Umweltausschuss im Juli beschlossen.

