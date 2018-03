Konstanz Wo ist der Rucksack mit der Beute?

Zwei Männer greifen in in einem Konstanzer Geschäft ordentlich zu. Sie fliehen, die Polizei nimmt einen von beiden fest. Nun fehlt das Diebesgut – wohl auch um zu beweisen, dass die Männer gestohlen haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen, mehr noch nach einem Rucksack. In ihm soll Diebesgut sein, das zwei Mänenr am Dienstag in einem Supermarkt an der Kreuzlinger Straße eingesteckt haben sollen. Davon gehen die Ermittler laut einer Pressemitteilung aus, nachdem eine Mitarbeiterin die Tat am Dienstag gegen 10.45 Uhr beobachtet hat. Sie habe einen der Männer festgehalten. Er habe sich allerdings losreißen können und dabei die Frau leicht verletzt. Mehrere Kunden wie Mitarbeiter hätten die Flüchtenden verfolgt. Einem Zeugen sei es gelungen, so die Polizei, einen der Männer, einen 21-Jährigen, zu Boden zu bringen. Er konnten jedoch Richtung Lago und Großaquarium Sea Life entkommen. Dort nahm in die Polizei fest. Von seinem mutmaßlichen Komplizen fehle jede Spur, ebenfalls vom Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer (07531)995-0 zu melden.