Konstanz Wo grünes Bier und grüne Flüsse fließen: Auch in Konstanz wird der St.-Patrick's-Day gefeiert

Am Samstag, 17. März, hält der besondere Tag mit irischen und weniger irischen Traditionen Einzug in die Konstanzer Irish Pubs.

Grünes Bier, Folk-Musik, Leprechauns (Kobold aus der irischen Mythologie), glückbringende Kleeblätter oder der begehrte Topf voll Gold – all das könnte Konstanzern am Samstag, 17. März in dem einen oder anderen Irish Pub begegnen. Denn weltweit feiern an diesem Tag Menschen den Mann, der im 5. Jahrhundert n. Chr. in Irland das Christentum verbreitet hat, nachdem er dort jahrelang in Gefangenschaft und Sklaverei leben musste – den Heiligen Patrick. Für die Studentin Ellen Maloney wird es in diesem Jahr ein ganz besonderer St. Patrick’s Day, denn sie feiert ihn nicht wie sonst mit ihrer Familie in ihrem Heimatort Oughterard in Westirland, sondern in Konstanz. Grün angestrahlte Gebäude, Paraden oder verkleidete Kinder sucht sie hier zwar vergebens, aber dafür empfangen die Konstanzer Irish Pubs Logan’s, Logan’s am Seerhein, Stable und Shamrock ihre Gäste unter anderem mit traditioneller irischer Live-Musik, grünem Bier, Gewinnspielen und – zumindest im Shamrock – mit dem in Irland wichtigsten Sportereignis des Jahres, dem Endspiel der Rugbymeisterschaft „Six Nations“, auf das auch Ellen Maloney hinfiebert.

Ganzjährig irisch

Aber nicht nur zu diesem irischen Nationalfeiertag, sondern ganzjährig versuchen die vier Konstanzer Pubs mit Live-Musik, Bingo- oder Quiznight sowie landestypischem Essen und Getränken ein Stück irisches Lebensgefühl zu vermitteln. Besonders für irische Austauschstudenten ist es spannend, ein Stück ihrer Heimatkultur in der Fremde wiederzufinden, wobei die Ansichten, wie „irisch“ die Konstanzer Irish Pubs wirklich sind, unter den Studierenden deutlich auseinandergehen: „Während ich in Konstanz war, habe ich verschiedene Irish Pubs besucht und ich denke nicht, dass sie besonders irisch sind. [Sie] ahmen die touristischen Vorstellung, was ein irischer Pub ist, nach, sind aber nicht nicht vergleichbar mit irgendeinem Pub in Irland“, stellte so der aus Belfast stammende Peter Magill rückblickend fest.

Come in and feel irish

Andere, wie auch Ellen Maloney, finden den Slogan der Logan’s-Lokale „Come in and feel irish“ (Komm herein und fühl dich irisch) durchaus treffend: „Wenn ich nicht wüsste, dass wir nicht in Irland sind, würde ich denken, es sei ein original irischer Pub“, erklärte sie in Bezug auf die Einrichtung und das Möbiliar, welches Brenden Ryan für seinen ersten Pub „Tirna Noug“ 1992 aus einer alten Kirche in Dublin aus- und in das Lokal in Konstanz wieder einbauen lassen hat, und das durch Logan’s-Inhaber Ismail Arslan ab 2009 aufwendig restauriert worden ist. Ebenso das Shamrock, das der Ire Adam McLaughlin seit fast 13 Jahren führt, erinnert die Studentin mit seinem dunklen, massiven Möbeln ebenfalls an einen typischen Irish Pub, wie sie ihn aus ihrem Studienort Cork kennt.

Pizza? Schnitzel? Nicht Irland-tauglich

Auch auf den Speisekarten der Pubs erkennt Ellen viele Gerichte, wie das sogenannte „Banges and Mash“ (Würstchen und Kartoffelbrei) im Logan’s am Seerhein, „Shepherd’s Pie“ im Shamrock oder auch Burger sowie Fish and Chips im Stable, die sich auch auf irischen Vorbildern wiederfinden lassen. Anderen Angeboten wie Bruschetta, Pizza oder Schnitzel seien dagegen nicht ganz „Irland-tauglich“, wie Ellen schmunzeln hinzufügte. Die Geschäftsführung der Logan’s Gruppe Ismail Arslan und Nicole Stockwell sowie des Shamrocks Adam McLaughlin sind sich dessen durchaus bewusst: „Man passt sich an, weil wir am Ende eben in Deutschland sind und gucken müssen, was geht und was eben nicht. Du kannst nicht einfach nur um des Pubs Willen zum Beispiel Fish and Chips anbieten und es läuft nicht, dann muss ich es von der Karte herunternehmen und gängige Sachen anbieten.“, so Arslan. Auch Frank Kaltenbach, seit Mai 2016 Manager des Stable Pubs, begründet die Hinzunahme deutscher und italienischer Speisen mit der Laufkundschaft durch das Lago und Multikulturalität des Publikums. Man wolle eben alles ansprechen.

Irische Pubmentalität in Konstanz

Für die befragten irischen Studierenden lag der größten Unterschied zwischen deutschen und irischen Irish Pubs jedoch in der Art und Weise des Besuches. Nach Ellen Maloney und Róisín Hussey aus dem irischen Tralee seien Pubs in Irland eher mit riesigen Wohnzimmern zu vergleichen: „Wir lachen mit anderen, unterhalten uns mit anderen Menschen von verschiedenen Tischen und sind einfach nur freundlich und scherzen – in Konstanz bleibt man ein bisschen mehr für sich und im eigenen Freundeskreis“, vergleicht Hussey. Wer die irische Pubmentalität also besser kennenlernen wolle, solle nach Ismail Arslan am St. Patrick’s Day einen der Konstanzer Pubs besuchen, wenn alle stehend feiern, singen und miteinander reden. Nach Aussage McLaughlins seien an diesem Tag außerdem viele Iren aus der Region in den Pubs unterwegs, die diesen Ausnahmezustand genießen. An „normalen“ Wochentagen sei eine solche Pubkultur aber nach Arslans Meinung nicht umsetzbar: „1:1 irisch würde nicht funktionieren, weil wir in Deutschland sind und uns nach der hiesigen Mentalität richten. Es ist einfach eine ganz andere Kultur.“

Irischer Mythos

Ein Mythos, der sich hartnäckig hält und der auch bei den Studierenden und bei Shamrock-Inhaber Adam McLaughlin, gebürtig aus Wexford in Irland, für große Verwunderung sorgt, ist der des grünen Bieres und der grünen Flüsse am St. Patricks Day. McLaughlin hält diese Tradition für einen amerikanisierten Brauch, der aber in Irland eher nicht gängig ist: „Ich war 1986 in Amerika und war total überrascht, wie groß St. Patrick’s Day dort gefeiert wird, in Irland verkleidet sich niemand und es gibt auch kein grünes Bier.“ und auch Ellen Maloney betont: „In Dublin gibt es zwar grünes Bier, da dort viele Touristen sind, aber in anderen Orten eher nicht. Dasselbe gilt für die grünen Flüsse – in Irland würde niemand auf die Idee kommen, Flüsse grün einzufärben.“