Mit Weihnachtsbäumen verhält es sich ähnlich wie mit Äpfeln: Die heimischen sind die besten – alleine schon, weil sie keinen langen Anfahrtweg haben, daher die Umwelt schonen – und weil sie die lokalen Händler unterstützen.

Stockacher Bäume auf der Insel Reichenau

"Ich käm ja nie auf die Idee, Christbäume aus Rumänien oder Schweden zu verkaufen", sagt zum Beispiel Jürgen Banholzer von der Insel Reichenau. Er verkauft in seinem Laden in Wollmatingen Bäume aus Mahlspüren bei Stockach. "Ich kenne den Landwirt, der mich beliefert, persönlich", erzählt er. "Es hegt und pflegt seine Kulturen mit viel Liebe und Zuneigung. Ich kann seine Bäume mit bestem Gewissen verkaufen."

Weihnachten Vom Kauf bis zur Entsorgung: So finden und und pflegen Sie Ihren perfekten Weihnachtsbaum Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere zehntausend Tannen wachsen auf den sechs Anbauflächen von rund acht Hektar Größe auf dem Anwesen von Hans Braun. Morgens telefonieren die beiden, abends liefert Hans Braun die bestellten Bäume.

Jürgen Banholzer verkauft in seinem Laden in der Schwaketenstraße Bäume aus Mahlspüren bei Stockach. | Bild: Oliver Hanser

"Am Anfang sind es rund 20 bis 30 pro Woche", berichtet Jürgen Banholzer. "Am dritten Adventswochenende zieht es gewaltig an." Dann sind es schon Mal 60 Bäume an einem Tag, die den Besitzer wechseln. "Jetzt, zu Beginn der Weihnachtszeit, sind es primär Restaurants oder Geschäfte, die Tannen kaufen, um sie dann gleich aufzustellen."

Älteren Menschen liefert er auch schonmal den Baum nach Hause

Jürgen Banholzer bietet einen ganz besonderen Service. "Oft kommen ältere Menschen, suchen sich einen Baum aus, den ich ihnen dann nach Hause bringe", sagt er lächelnd. "Nur, weil jemand körperlich nicht mehr ganz fit ist, soll er oder sie doch nicht auf eine stimmungsvolle Weihnachtszeit verzichten."

Jürgen Banholzer verkauft in seinem Laden in der Schwaketenstraße Bäume aus Mahlspüren bei Stockach.

Schwarzwald-Tannen auf dem Fuchshof

Auch auf dem Fuchshof in Dingelsdorf-Oberdorf werden seit einigen Tagen wieder Christbäume verkauft. "Primär Nordmanntannen", erklärt Benny Fuchs, neben Florian der zweite Juniorchef. "Alle anderen Bäume laufen eigentlich fast gar nicht mehr."

Benny Fuchs vom Fuchshof kümmert sich um die neue Ladung, die er aus Oberkirch erhalten hat. | Bild: Oliver Hanser

Er bezieht die Ware aus Oberkirch im Schwarzwald. "Seit acht Jahren beliefert Jürgen Kimmig uns", sagt Benny Fuchs. "Vorher kamen unsere Bäume aus Dänemark. Heute legen wir großen Wert darauf, dass sie aus der erweiterten Region kommen." Bis vor wenigen Jahren galt der Süden Deutschlands noch als ungeeignete Gegend für eigene Nordmanntannen. "Es ist schlicht und einfach zu warm bei uns", erklärt Fuchs. "Doch mittlerweile haben die Landwirte Techniken gefunden, damit auch diese Bäume hier angebaut werden können."

Video: Hanser, Oliver

Auch auf dem Fuchshof ist das dritte Adventswochenende Hauptverkaufszeit für Christbäume. An diesem Samstag ist die Jugendfeuerwehr zu Gast und bewirtet Gäste und Kunden. "Zwei Verkäufer arbeiten dann quasi pausenlos", sagt er.

Video: Hanser, Oliver

„Der Kauf eines Weihnachtsbaumes ist ja mittlerweile mehr als nur der Kauf eines Baumes. Das gehört ja heute in der Regel fest zur Familientradition zu Weihnachten.“ Benny Fuchs

Genau wie das gemeinsame Schmücken. Der Preis für die edlen Tannen beträgt rund 18 Euro pro Meter – wobei der Fuchshof Mischkalkulation betreibt. "Bei etwas schlechteren Bäumen, wenn zum Beispiel eine Seite nicht symmetrisch ist, ziehen wir ein paar Euro ab", erklärt Benny Fuchs.

Benny Fuchs vom Fuchshof kümmert sich um die neue Ladung, die er aus Oberkirch erhalten hat.

Viele andere Bäume, die in Konstanz verkauft werden, kommen aus dem Harz oder Dänemark

Auch beim Parkplatz Bodenseeforum werden seit dem vergangenen Wochenende Bäume verkauft. Ein Unternehmen aus München hat den Platz gemietet und bringt hier Tannen aus dem Harz, dem Allgäu sowie aus Dänemark an den Mann. Viele Schweizer zählen zu der Kundschaft. "Bis zu 400 Bäume verkaufen wir an einem Wochenende", sagt Mario Stöß, der für die Technik des Verkaufstandes zuständig ist: Lichterketten, riesiger Nikolaus oder Umzäunung.

Otti Badon (links) entlädt die Bäume aus dem Harz, dem Allgäu und aus Dänemark am Stand beim Parkplatz Bodenseeforum. Rechts der Fahrer, der die Bäume verteilt. | Bild: Schuler, Andreas

Otti Badon, der Verkäufer, stammt aus Rumänien. Er berät die Kunden und trägt ihnen die Bäume ins Auto. "Ein paar Hotels haben riesige Tannen bei uns bestellt", sagt er. Hier wird auch 50 Cent für die Vernetzung der Bäume verlangt.

Die Bäume werden auf Großmärkten in drei Kategorien eingeteilt und dann in großen Mengen an die Zwischenhändler verkauft. "Daher haben wir Bäume für jeden Geldbeutel", erklärt Mario Stöß, der nach der Lieferung gleich wieder zurückfährt nach München. "600 Bäume haben wir für die erste Woche angeliefert."

In der Max-Stromeyer-Straße, direkt vor dem Vereinsgelände des Türkischen SV Konstanz, werden Tannen auf dem Odenwald verkauft. "Die Familie des Geschäftsführers pflanzt dort Bäume an", sagt Verkäufer Wolfgang Stolpa, der in den rund drei Wochen allerlei schöne oder auch traurige Geschichten erlebt.

"Eine ältere Dame hat mich zum Beispiel um Hilfe gebeten bei der Auswahl, da sie erstmals ohne ihren Mann einen Baum gekauft hat", erzählt Stolpa.