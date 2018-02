Konstanz-Dettingen Wo der Wühltisch noch Bedeutung hat: Dettinger Familien sprechen über ihre Erfahrungen beim Kinderbasar

Der Dettinger Basar fordert jedes Jahr viele Ehrenamtliche, die allerdings mit viel Spaß und Engagement den Verkauf von Kinderkleidung, Spielsachen und Ähnlichem organisieren. Nicht immer kaufen die Besucher auch etwas, ein wichtiger Treffpunkt ist der Kinderbasar in der Kapitän-Romer-Halle jedoch für alle

Kinderbasare bleiben im Trend. Schließlich gibt es kaum woanders so gute Gelegenheiten, an qualitativ hochwertige, aber gebrauchte Ware zu sehr günstigen Preisen zu gelangen. „Die Kleidung ist bereits mehrfach gewaschen und damit ist sie frei von Schadstoffen“, benennt Nina Bröker aus Petershausen einen weiteren Vorteil. Ein Rundgang in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle.

Sie sei nicht zum ersten Mal auf dem Basar in der Kapitän-Romer-Halle und besuche auch andere, sagt Nina Bröker. Schauen und kaufen, vor allem Kleidung und Spielzeug, wolle sie. „Und natürlich ist es hier günstiger als im Laden. Die Kinder wachsen schneller raus, als man gucken kann. Die Auswahl hier ist sehr gut“, erklärt die Mutter eines Kindes. „Ich suche alles rund ums Kind, vorweg Kleider und Spielsachen. Ich komme hierher, weil es einfach günstig ist und die Sachen gut erhalten sind. Das ist eine gute Alternative, da die Kinder ja schnell herauswachsen“, erzählt Carmen Blank aus Wollmatingen. Sie besuche regelmäßig derartige Basare. Beim Kinderbasar von Sankt Martin helfe sie sogar mit, ergänzt die Mutter eines Kindes.

Nicht jeder kauft auch etwas

Auch die aus Afghanistan stammende Familie Zarifi nutzt wie viele andere die Gelegenheit, günstig einzukaufen. Den Dettinger Basar kennt sie noch aus der Zeit, als sie in der ehemaligen Tennishalle untergebracht waren. Dieses Mal waren sie eigens vom Stromeyersdorf hergefahren. „Wir kaufen vor allem Kleidung, Schuhe und Spielzeug“, erzählt Mutter Samira. Sohn Milad hilft beim Übersetzen. Leider habe sie nicht alles gefunden „bei den Schuhen und Hosen“, erläutert Vater Mirweis bedauernd.

Marco Zimmermann aus Wollmatingen kam mit seiner Familie in die Dettinger Halle. „Wir haben eine zweijährige Tochter und kriegen ein weiteres Kind“, berichtet er. „Letztes Jahr haben wir eine super Holzküche und super Kleidung gekauft“, schwärmt er. Für ihn sei es mehr ein Stöbern, unbedingt kaufen müsse er nicht. Gefunden habe er bereits ein Laufrad. „Es gibt immer schöne Sachen und die Auswahl ist groß genug. Es sind meist Sachen dabei, die noch zu gebrauchen sind“, sagt er lobend.

Ohne Helfer wäre gar nichts möglich

Corinna Lerner und Inga Kraus sind zwei der vielen Helferinnen, die unter anderem darauf achten, dass herausgekramte Sachen wieder ordentlich einräumt werden. „Seit sieben Jahren bin ich dabei“, erzählt Lerner. Eines ihrer Kinder war im Kindergarten, ein weiteres ist es noch. „Ich finde das Engagement gut und es macht Spaß. Meist habe ich beim Auslegen geholfen und da, wo es mangelte. Heute habe ich Aufsicht“, berichtete sie von den übernommenen Aufgaben.

„Der Basar kann nur stattfinden, wenn genug zum Helfen kommen“, betont Inga Kraus. Sie sei Elternbeirätin. Ihre Tochter sei in der Kinderkrippe. Im Sinne ihrer Tochter halte sie es für wichtig, am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie sei mittlerweile zum dritten Mal dabei. „Ich finde es wichtig, diesen Basar am Leben zu erhalten“, sagt sie nachdrücklich. Und als Helferin hat sie außerdem einen Vorteil: „Wir dürfen vor den Schwangeren einkaufen“, erläutert sie.

Kinderhaus profitiert im Schnitt von 2000 Euro

Ariana Hasanaj und Anita Neumann-Bauer verantworten seit drei Jahren gemeinsam die Dettinger Kinderbasare. Eine gute Organisation ist den beiden wichtig. „Es gibt eine Vor- und eine Nachbesprechung. Wir verändern was, je nachdem was schiefgelaufen ist. Es kommen immer wieder Leute, die Ideen bringen oder Veränderungen wollen. Wir nehmen alles an und sehen, wie wir das umsetzen können“, erzählt Hasanaj. „Wir haben eine Neuerung“, sagt Anita Neumann-Bauer strahlend. Für die Zeit des Aufräumens hätten sich mehrere Erzieher bereit erklärt, eine Kinderbetreuung zu übernehmen. Damit könnten mehr Eltern mithelfen. Etwa drei Stunden dauere es, bis die Halle wieder hergerichtet ist.

„Für uns ist das nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß. Das ist eine prima Plattform und eine schöne Sache“, erläutert Anita Neumann-Bauer ihr Engagement. Aber sie weiß auch: „Ohne Helfer würden wir blöd dastehen“. Zwanzig Prozent des Erlöses gehen direkt an das Kinderhaus Sankt Verena. „Davon werden Dinge angeschafft, die sonst nicht möglich wären“, berichtet sie. Rund 2000 Euro – mal mehr, mal weniger – kämen pro Basar zusammen. „Es ist gut gefüllt“, lautet die zufriedene Einschätzung von Ariana Hasanaj.

Kinderbasare

Kinderbasare gibt es in Dettingen im Frühjahr und im Herbst. So kann der Jahreszeit angemessene Kleidung angeboten werden. Wer etwas verkaufen will, bekommt über das Kinderhaus eine Nummer. Es gibt insgesamt maximal 100 Nummern im Frühjahr, im Herbst etwas weniger, da die dickere Kleidung mehr Platz benötigt. Mit dieser Nummer und dem Preis werden die Sachen ausgezeichnet. Die Ware wird am Morgen gebracht und von den Helfern sortiert ausgelegt. Kleidung muss gewaschen, flecken- und lochfrei sein. Nichtverkauftes wird nach dem Basar zurücksortiert und an die Eigentümer zurückgegeben. Angeboten werden unter anderem auch Bücher, Kinderspielzeug, Kindersitze, Umstandskleidung, Kinderkleidung und Schuhe.