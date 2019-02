Tempo 30, das war früher die Ausnahme. Eine Möglichkeit in reinen Wohngebieten, mehr Rücksicht auf spielende Kinder, Fußgänger und die Lebensqualität zu nehmen. Generell sollte, so die vorherrschende Meinung, dem fließenden Verkehr Vorrang gewährt bleiben.

Das hat sich geändert. Gründe sind die Wohnqualität für die Anwohner und die Hoffnung, mit dem Tempo auch den Verkehrslärm reduzieren zu können.

Auch in Konstanz werden zunehmend Tempo 30-Zonen eingerichtet

In seiner jüngsten Sitzung hat der Technische und Umweltausschuss beschlossen, in mehreren Straßen Tempo 30 einzuführen: In der Konzil- und Bodanstraße, in der Max-Stromeyer-Straße (zwischen Schneckenburg- und De Trey-Straße), in der Eichhornstraße, der Kindlebildstraße, in der Goebelbeckerstraße und der Friedrichstraße (zwischen Kreisverkehr und Wollmatinger Straße) sowie der Sonnenbühlstraße. Unter den Stadträten herrschte bei dieser Entscheidung im Ausschuss große Einigkeit.

Unsere Karte zeigt, auf welchen Durchfahrtsstraßen in Zukunft welches Tempo gelten soll:

Das sagen die Vertreter der Fraktionen zum Thema Die Grünen "Im Schneckentempo nähern wir uns", sagte Stephan Kühnle von der FGL, dessen Wünsche nur zum Teil befriedigt wurden. Er wünsche sich flächendeckend Tempo 30 anstelle eines Flickenteppichs von Tempo 30 und 50 im Wechsel in manchen Straßen, wie es jetzt noch geplant sei. Darüber hinaus bemängelte er, dass in der Fahrradstraße Tempo 30 nicht eingehalten werde. "Dort wird meist nicht mit Tempo 30 gefahren". Die CDU Matthias Heider (CDU) plädierte dafür, es in manchen Straßen, die früher im sogenannten Vorbehaltsnetz waren, bei Tempo 50 zu belassen. Dieses Netz enthält Straßen, die vor allem Verbindungsfunktionen haben, und in denen der Verkehr fließen sollte. Das Netz ist aber veraltet, weshalb die Verwaltung dafür plädierte, einige Straßen herauszunehmen und in ihnen Tempo 30 zu ermöglichen. "In der Schwaketenstraße sollte allerdings unbedingt Tempo 30 gelten, da sie die Hauptverkehrsader für die Schüler der Geschwister-Scholl-Schule ist", sagte Heider. Allein die hohe Anzahl der Radfahrer mache das notwendig. Die SPD Jürgen Ruff (SPD) betonte, dass seine Fraktion seit Jahren darauf gedrungen habe, die Tempo 30-Zonen auszuweisen. Das habe zur Folge gehabt, dass auch die Planung der Fahrradstraßen sich in die Länge zog. Zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung brauche es allerdings mobile Blitzer. Die FDP Johann Hartwich (FDP) betonte noch stärker als die anderen Räte, dass der Durchgangsverkehr die Möglichkeit brauche, zügig voranzukommen. "Flächendeckend Tempo 30 wird ein Wunschtraum bleiben", sagte er.

Dass die Autofahrer in der Fahrradstraße (Jahnstraße) ständig zu schnell führen, dem widersprach Frank Conze vom Bürgeramt. "90 Prozent der Autofahrer fahren dort nicht schneller als 38 Stundenkilometer", das habe man mehrfach gemessen. Dass der subjektive Eindruck entstehe, liege darin, dass dort zwei Verkehrsmittel aufeinanderträfen.

Radfahrer empfänden Autos, die sie überholen, meist als zu schnell. Dort eine feste Blitzanlage zu installieren, sei schwierig: "Wir blitzen ständig Radfahrer." Die Polizei will zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme zu einer Temporeduzierung in den betreffenden Straßen abgeben, da hierzu eine Einzelfallprüfung nötig sei, die noch aussteht. In manchen der Straßen gebe es bereits Tempo-30-Abschnitte, wie etwa in der Schwaketen- oder Sonnenbühlstraße im Bereich der Schulen, so Polizeisprecher Bernd Schmidt.

Was denken Anwohner?

Christine Goltsch, die in der Goebelbeckerstraße arbeitet, befürwortet die Tempobegrenzung, weil sie oft mit dem Rad unterwegs ist und sie sich sicherer fühle, wenn sie von Autos langsam überholt werde.

Sabine Kache wiederum, die bei den Maltesern arbeitet, hat eine ganz andere Sicherheitslücke im Sinn: In der Friedrichstraße neigten Radfahrer aufgrund des Gefälles dazu, zu rasen. "Wenn man schon Tempo 30 einführt, dann muss es für alle gelten."