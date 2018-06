Konstanz Wo beginnt die Fahrradstraße? An der Jahnstraße rätseln Verkehrsteilnehmer über die Verkehrsregeln, die hier gelten

Die Markierungen, die die Fahrradstraße anzeigen, sind noch nicht fertiggestellt. Trotzdem weist ein großes Transparent schon auf die künftige Fahrradstraße hin. Das löst vor Ort zum Teil Verwirrung aus, in sozialen Medien äußern manche Konstanzer ihren Unmut. Viele Radler freuen sich trotzdem auf die neue Fahrradstraße

Die blauen Markierungen beginnen kurz hinter dem Ebertplatz und enden nach ein paar hundert Metern. Auf der anderen Straßenseite zieht sich ein schmaler blauer Streifen hin. Am Eingang der Straße meldet ein Transparent: "Fahrradstraße" und macht Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam, dass hier für Autofahrer Tempo 30 gilt und Radfahrer Vorrang haben. Diese Ansage und die nicht fertig gestellten Markierungen sorgen vor allem für eines: Verwirrung. In den sozialen Netzwerken geht es zum Thema hoch her.

Auf Facebook hagelt es Kritik – auch an Radfahrern

In der Facebook-Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." gibt es zwar ein paar "gefällt mir" zur Einrichtung der Fahrradstraße, dann allerdings folgt Kritik. "Noch mehr Schikane für Autofahrer" schreibt Maik Dreher, ein anderer User empfindet es so, dass Fahrradfahrern in Fahrradstraßen ohnehin keine Regeleinhaltung abverlangt werde. Die meisten, die sich an der Debatte beteiligen, kritisieren Radfahrer dafür, dass sie sich nicht an Verkehrsregeln hielten und das eigene Wohl temporeich vor das der übrigen Verkehrsteilnehmer stellten. Ein SÜDKURIER-Leser wiederum wendet sich mit dem Hinweis an die Redaktion, dass das Transparent von "Vorrang" für Radfahrer spreche, die Wortwahl aber in einem rechtlichen Sinn irreführend sei. Sie suggeriere, dass Radfahrer hier grunsätzlich Vorfahrt hätten, was keineswegs der Fall sei.

In der Jahnstraße gelten nach wie vor die üblichen Regeln – und ab jetzt Tempo 30

Regelfreies Radfahren in der Jahnstraße? Die Stadtverwaltung widerspricht deutlich: Natürlich gelten in der Fahrradstraße die Regeln der Straßenverkehrsordnung, sie sind lediglich erweitert: Andere Fahrzeuge dürfen eine Fahrradstraße nur nutzen, wenn dies ausdrücklich erlaubt ist, so ist der Begriff Vorrang zu verstehen. Das ist in der Jahnstraße der Fall. Für Autofahrer gilt Höchsttempo 30 und der Radverkehr dürfe weder gefährdet noch behindert werden, schreibt Ulrich Hilser, Pressesprecher der Stadt. Zudem dürfen Radfahrer nebeneinander fahren, was sonst auf der Straße verboten ist. Hilser weist darauf hin, dass die Jahnstraße erst dann offiziell Fahrradstraße sei, wenn sie vollständig beschildert ist. Vorerst gelte dort Tempo 30, weil es sich um eine Baustelle handle.

Radfahrer freuen sich über die Fahrradstraße

Vor Ort erhält die neu einzurichtende Fahrradstraße viel Zustimmung von Radfahrern. Christiane Hansen sagt, sie sei froh über Fahrradstraßen, da die Gefahr auf normalen Straßen für Radfahrer groß seien. „Die Schottenstraße damals wurde auch gut angenommen“, erinnert sie sich. In Münster, seit vielen Jahrzehnten eine klassische Fahrradstadt, funktioniere das problemlos, in Konstanz sei der „Knigge für Radfahrer“ noch nicht so gut etabliert. Leonie Dudda, die als Gast in Konstanz ist und durch die Stadt radelt, lobt die Initiative: "Ich wundere mich, dass es eine Stadt gibt, in der Radfahrer ernstgenommen werden. Das ist super!". Julian Schülling, der mit Freunden unterwegs ist, freut sich über den zusätzlichen Raum für das umweltfreundliche Verkehrsmittel: "Fahhrradförderung ist immer gut und auch nötig."

Autofahrer äußern Skepsis

Jakob Petrat, in diesem Moment Autofahrer und Anwohner, ist weniger begeistert, will sich einer Fahrradstraße aber auch nicht verschließen. "Es ist gut, eine zu machen, aber ich habe Bedenken, dass Autofahrer künftig schlechter durchkommen. Die neu eingerichteten Parkplätze sind ein zusätzliches Hindernis." Ein anderer Autofahrer sagt, dass er den Vorteil, den die Radfahrer durch die Fahrradstraße hätten, nicht erkenne. Die Gewöhnung an den neuen Status wird wohl noch eine Weile dauern.