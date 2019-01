Skepsis, Ablehnung – und eine Mahnung in Richtung Medien

Die aktuellen Fraktionen reagieren auf eine Anfrage mit Skepsis, Desinteresse, Ablehnung oder Ungewissheit gegenüber der möglichen Konkurrenz von rechts. Was sie eint: Mahnungen an die Medien, die Partei nicht unnötig groß zu machen und ihr so Zulauf zu bescheren.

Diese Bedenken über eine starke Alternative von rechts sind unbegründet.

Eine AfD-Liste wird wohl erst im Laufe des März präsentiert, wenn überhaupt

Während die meisten Parteien und Wählervereinigungen der Stadt ihre Kandidaten bereits vorgestellt haben oder dies in naher Zukunft tun werden, herrscht bei der AfD maximale Geheimniskrämerei. Kreisverbandssprecher Walter Schwaebsch teilt mit, die AfD werde am 26. Mai "mit mehreren Kandidaten für den Kreistag und in verschiedenen Gemeinden antreten".

Für Radolfzell jedenfalls hat die AfD bereits eine Entscheidung getroffen. Eine Liste werde vorbereitet, die Nominierungsversammlung wolle man öffentlich abhalten:

Die Aufstellungsversammlungen fänden "unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheitsaspekte" statt. Wo genau, erfahren ausgewählte Interessenten nach einer Anfrage per E-Mail.

Ein Beisitzer des Kreisvorstands gibt zudem eine "erhöhte Gefährdung" zu bedenken, die von den närrischen Maskenträgern ausgehe. Eine AfD-Liste würde also, wenn überhaupt, irgendwann zwischen Aschermittwoch und Ende März präsentiert – dann endet die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge.

Kaum Zuspruch bei der Bundestagswahl für die AfD

Lässt sich die AfD wirklich deshalb so lange Zeit, weil sich Parteimitglieder "von linksextremistischen Banden bedroht und angegriffen" fühlen, wie Walter Schwaebsch schreibt?

Oder weil die Angst vor einer Blamage groß sein dürfte?

6,8 Prozent der Zweitstimmen erhielt die AfD bei der Bundestagswahl 2017 in den Wahllokalen von Konstanz – 5,5 Prozenpunkte weniger als im Land Baden-Württemberg oder die Hälfte des Wertes im Bund. Potenzial für rechtes Gedankengut zwischen Altstadt und Allmannsdorf sieht wahrlich anders aus.

Wenn aus Lieschen Müller Elisabeth von der AfD wird

Zumal es im Fall der Kommunalwahl nicht nur um das aktive, sondern auch das passive Wahlrecht geht. Anders als fürs Landes- oder Bundesparlament müssen die Kandidaten mindestens drei Monate in ihrem Wahlort wohnen und darüber hinaus einiges von sich preisgeben. Da wird aus Lieschen Müller, Verkäuferin, 55 Jahre alt, wohnhaft in der Hauptstraße 20, ganz schnell "die Elisabeth von der AfD".

Ob mit oder ohne Fasnachtsmaske.