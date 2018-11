Konstanz „Ich werde Vater“: Konstanzer Pfarrer Andreas Rudiger macht reinen Tisch

Abschied aus der Pfarrei, die ihm so viel bedeutete – und eine Gemeinde voller Respekt: In Konstanz ist ein katholischer Priester am Zölibat gescheitert. Nachdem zum Ende der Sonntagsmesse Andreas Rudigers Erklärung in eigener Sache verlesen war, applaudierten hunderte Kirchgänger.