vor 1 Stunde Konstanz Wir waren schon an Bord: MS Schwaben macht 1930er Jahre mit verspieltem Art-déco-Stil erlebbar

1,5 Millionen Euro haben die Bodensee Schiffsbetriebe (BSB) in die Sanierung des denkmalgeschützten Passagierschiffs investiert. Die stilvolle Architektur der Innenräume, die jetzt eine modern interpretierte Hommage an die Zeit des Art-déco darstellt, hatte damals Vorbildcharakter. Kommen Sie mit uns an Bord der MS Schwaben.