Man will es nicht glauben, dass dieser Mann im März 80 Jahre alt wird. Muskeln, Haut und Knochen. Fett kennt er nur vom Hörensagen. Beim Redakteur ist das genau anders herum. „Ich habe halt immer viel Sport getrieben“, erklärt er. „Aber auch ich merke, dass ich älter werde.“

Doch, Peter Reiher ist wirklich 79 Jahre alt. Man sieht es ihm deutlich an: Sport ist seine Leidenschaft. | Bild: Hanser, Oliver

Laufen und Radfahren sind die zwei Passionen des Peter Reiher. Schwimmen ist nicht so seine Sache – das gibt er offen zu. „Aber die halbe Stunde schaffe ich das schon noch“, sagt er lächelnd. Überhaupt das Lächeln. Es gehört zum Leben des Peter Reiher wie das tägliche Training.

„Das Leben ist so schön und so kurz“

„Warum sollen wir schlecht gelaunt sein?“, fragt er. „Das Leben ist so schön und gleichzeitig so kurz. Wer da denkt, man muss böse oder schlecht sein, dem ist nicht zu helfen.“ Wer will da widersprechen? Und dann die Brille auf und hinein ins nasse Vergnügen am Hörnle.

Gespräch im ruhigen See: Andreas Schuler und Peter Reiher unterhalten sich vorm Hörnle über Gott, die Welt und das Leben. | Bild: Hanser, Oliver

Bei den ersten Zügen blickt er nach links und erzählt schmunzelnd von vergangenen Zeiten. „Auf das Eckfloß da drüben sind wir früher immer geschwommen, als die Finninnen und Schwedinnen für den Sommer kamen.“ Dann sei er mit seinen Freunden wie stolze Pfauen auf dem Floß herumstolziert, um den jungen Damen aus Skandinavien zu imponieren. „So etwas macht man halt als junger Mann. Zumindest früher.“

Aus dem Chemnitzer wurde ein Konschtanzer

Früher. Darüber spricht er gerne, auch wenn er den Blick in die Zukunft nie aus den Augen verliert. 1963 kam der gebürtige Chemnitzer nach Konstanz. Ab und an hört man den sächsischen Dialekt noch heraus, doch das Konschtanzerisch hat sich längst in seinem Sprachgebrauch eingenistet. „Das ist auch gut so“, sagt er. „Ich fühle mich hier wie zu Hause. Das hier ist meine Heimat.“

Früher 12 000 Kilometer pro Jahr, heute noch bis zu 8000

Überhaupt: „Wir sollten jeden Tag einen Luftsprung machen, dass wir hier wohnen dürfen.“ Wenn er morgens aufsteht, den See und den Säntis sieht, „dann geht mir das Herz auf. Dann weiß ich, warum ich hier niemals weg möchte.“ Dann schnappt er sich eines seiner Rennräder oder zieht sich die Laufschuhe an und absolviert sein tägliches Pensum. Zu besten Zeiten waren es rund 12 000 Kilometer pro Jahr, heute sind es immerhin noch bis zu 8000.

Kurze Einheit Rückenschwimmen. Die Unterhaltung fällt bei dieser Disziplin nicht so leicht. | Bild: Hanser, Oliver

Inzwischen sind wir auf einem Floß angekommen. Das Wasser plätschert an diesem herrlichen Morgen beruhigend gegen das Holz, noch sind nicht viele Boote unterwegs. Auch das Hörnle scheint noch zu schlafen, kaum jemand ist im Wasser oder auf den Grünflächen. Das wird in wenigen Stunden ganz anders aussehen. Die Stadt erwacht langsam zu neuem Leben.

Kurze Pause auf dem Floß: Andreas Schuler und Peter Reiher im entspannten Gespräch miteinander. | Bild: Hanser, Oliver

Peter Reiher erinnert sich noch bestens an die Flucht aus Chemnitz im Jahr 1961. „Ein Freund von mir war damals bei der Stasi“, berichtet er. „Er wusste, dass ich gehen wollte. Eines Tages sagte er zu mir: Also wenn du rüber willst, dann solltest du das in den nächsten zwei Wochen machen. Danach nämlich bauen wir eine Mauer.“

Über Pfullingen nach Konstanz

Also machte sich der gelernte Zahntechniker auf den Weg – nach Pfullingen. Zwei Jahre blieb er dort. Als er einmal zu Besuch am Bodensee war, verliebte er sich in die Region. „Da wollte ich unbedingt hinziehen und habe das schließlich gemacht.“

Er wurde zu einem der besten Deutschen Läufer

Zunächst arbeitete er auch hier als Zahntechniker. Am See entwickelte er seine große Liebe zum Laufen. Sein tägliches Pensum steigerte sich – bis er irgendwann den Marathon für sich entdeckte – und zu einem des besten Deutschen Läufer wurde. Zweimal gewann der den Schwarzwald-Marathon, auch die legendären 100 Kilometer von Biel beendete er als Erster.

Auch auf dem Rad Spitzenklasse

Den Bosten-Marathon beendete er 1975 in der fabelhaften Zeit von 2:21,18 Stunden als 29. Schließlich rannte er für die Marathon-Nationalmannschaft und schaffte es unter die Top Ten der Republik. Auf dem Rennrad gewann er renommierte Rennen, unter anderem das Tessiner Bergzeitfahren, wo schon die Größten Radsportler der Historie an ihre Grenzen kamen.

Sein Geschäft in der Wollmatinger Straße: Alles begann mit einem Garagenverkauf

Auch beim Triathlon war er erfolgreich, „aber das Schwimmen hat mich immer zurückgeworfen“, sagt er lachend und absolviert einen großen Armzug. „Geld konnte ich damit aber nicht verdienen“, blickt er zurück. Doch er realisierte, dass der Markt für Laufsportartikel nicht sehr groß ist – die Nachfrage aber sehr wohl. Also begann er mit dem Garagenverkauf, steigerte sich Stück für Stück, ehe er 1979 sein eigenes Geschäft eröffnete – Laufsport Reiher war geboren.

„Die großen Läden fressen die kleinen auf“

Generationen von Konstanzern haben sich von dem sympathischen Mann beraten lassen und hier ihre Ausrüstungen gekauft. „Aber ich bin eine aussterbende Spezies“, sagt er selbst. „Die großen Läden fressen die kleinen auf. Echtes Handwerk gibt es bald nicht mehr. Das ist nun mal so.“

Einer seiner guten Freunde ist Robert Kolb, Senior-Chef von Sport Gruner. Sie sehen sich regelmäßig beim Stammtisch der Altvorderen beim Fritz in der Niederburg. Die Tatsache, dass die beiden so gut miteinander auskommen, zeigt: Peter Reiher ist ein Realist und weiß den Lauf der Dinge einzuschätzen.

Hier arbeitet der Chef noch selbst – und alleine

Dass er mit 79 Jahren noch an fünf Nachmittagen und einem Vormittag hinter der Ladentheke steht, ist für ihn kein Problem. „Ich muss, aber ich will auch noch arbeiten“, erklärt er. „Ich habe immer ein lustiges und schönes Leben geführt, niemals auf das Angenehme verzichtet. Mein Geschäft wirft keine Reichtümer ab, aber macht auch keine Schulden.“ Er geht gerne ins Theater oder in die Philharmonie, genießt sein Bier und ein gutes Essen in Restaurants. Das ist für ihn Leben.

Mitarbeiter kann er sich nicht leisten. Hier arbeitet der Chef noch selbst – und alleine. Wie lange möchte er das noch durchziehen? „Keine Ahnung“, sagt er lächelnd. „So lange Kunden kommen und ich damit ein bissel überleben kann.“

„Wo könnte es schöner sein als hier?“

Rund eine Stunde später kommen wir wieder an Land. Von wegen schwimmen ist nicht Peter Reihers Sache. Der Mann hat einen ordentlichen Zug drauf. „Jetzt trinken wir noch einen Cappuccino und genießen die Morgensonne“, schlägt er vor. „Ist das nicht herrlich? Niemals möchte ich woanders wohnen. Wo könnte es schöner sein als hier?“, fragt er, während er sich abtrocknet. Eine Antwort ist nicht nötig.

Landgang: Redakteur und Sportler, der eine richtig fit, der andere deutlich weniger, beenden nach rund einer Stunde ihre Gespräche im Wasser. | Bild: Hanser, Oliver