Konstanz Wir sind gerüstet für ein Blütenfeuerwerk - Das ist im Blumenjahr 2018 auf der Mainau geboten

Die Insel Mainau blickt in diesem Jahr auf Afrika. Überschrieben ist es mit „Baobab und Bonobo – Faszination Afrika“. Dabei bleiben die Mainauer nicht nur auf der Erde, sondern nehmen auch Kontakt mit dem Weltall auf. Im Rahmen des Projekts Icarus des Max-Planck-Instituts für Ornithologie ist unter anderem im Oktober eine Live-Schaltung mit der Internationalen Raumstation ISS und dem deutschen Astronauten Alexander Gerst geplant.

2018 erwartet die Blumeninsel 1,2 Millionen Besucher, wie Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte bei der Pressekonferenz im Palmenhaus mitteilte. Die Eintrittspreise hätten erhöht werden müssen, um die vielen neuen Attraktionen finanzieren zu können. Die Mainau eröffnet das Blumenjahr klassisch im Palmenhaus mit der Orchideenschau

„Dort ist die erste Pflanze zu sehen, die den Namen Mainau trägt. Sie ist eine echte Wildart aus den Regenwäldern Afrikas und heißt Epidendrum mainauanum“, berichtete Markus Zeiler. Die Mainaugärtner hätten rund 560.000 Zwiebeln gepflanzt, darunter fast 400.000 Tulpen „Wir sind gerüstet für ein Blütenfeuerwerk.“

Krokusse auf der Schlosswiese kündigen den Frühling an

Einen Vorgeschmack auf die Farbenpracht geben die ersten Krokusse auf der Schlosswiese. Aus der Entschleunigungslounge heraus können die Besucher ihre Blicke nach Uhldingen und Meersburg schweifen lassen, kündigte Gräfin Bettina an.

Sie werde aus Douglasienholz aus dem Mainauwald erstellt und mit Bananenstauden und Feigenbäumen geschmückt werden. „Der Heilkräutergarten wurde auf 800 Quadratmeter vergrößert und neu gestaltet“, berichtet Gräfin Bettina. Gezeigt wird ein Ausschnitt aus den indianischen und chinesischen Heilkräuterkulturen.

Ab Juni ist der Kontinent Afrika zu Gast auf der Insel

Eine Savannenlandschaft auf der Schlosswiese soll ab Ende Juni die Besucher begeistern. Die Vertreter der „Big Five“ (Englisch für die großen Fünf) werden als Stahlskulpturen nachgebildet: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Ergänzt werde das Ensemble durch einen stählernen Baobab, den Afrikanischen Affenbrotbaum, und einen Beobachtungspunkt, wie er von Safaris bekannt sei, erläuterte Gartendirektor Markus Zeiler.

Die 16. Auflage der Saisonalen Gärten wird mehrere Spannungsfelder aufgreifen. Studierende der Landschaftsarchitektur an der Universität der türkischen Hauptstadt Ankara und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf haben fünf experimentelle Gartenanlagen auf jeweils rund 100 Quadratmetern entworfen.

Eine fünf Meter hohe Pyramide aus Sand wird gezeigt

Afrika werde oft als Kontinent der Gegensätze bezeichnet, was in den Ausarbeitungen aufgezeigt werde, erklärte Markus Zeiler. „Der Siegerentwurf greift die konfliktreiche Welt auf, denn die Saisonalen Gärten sind immer politisch und jung“, bekräftigte der Gartendirektor. „Wir sind auch damit am Puls der Zeit“, betonte Markus Zeiler.

An die fünf Meter hoch soll die Cheops-Pyramide als Sandskulptur nachgebaut werden. Die geheimnisvolle Sphinx und ein Beduinenzelt sorgen zusätzlich für afrikanische Stimmung. Die Herbstausstellung „Kaffee – Afrikas Geschenk an die Welt“ widmet sich der Pflanze coffea arabica, die ursprünglich aus dem Hochland Zentralafrikas stammt. Besonders berücksichtigt werde der faire Handel, versprach Markus Zeiler.

Im Herbst soll es eine Live-Schalte zur ISS geben

Im Sommer wird im Rahmen einer deutsch-russischen Zusammenarbeit der Beobachtungssatellit bei einem Weltraumspaziergang an der ISS montiert. Für die Verfolgung von Wanderbewegungen der Tiere erhalten diese kleine Sender, deren Signale über den Satellit empfangen werden können. Zukünftig sollen damit frühzeitig kritische Veränderungen erkannt werden, um gegebenenfalls einschreiten zu können, erklärte Uschi Müller.

Seit dem Jahr 2009 gibt es bereits Aktionen zusammen mit der Mainau, berichtete Uschi Müller, Icarus-Projektkoordinatorin beim Max-Planck-Institut für Ornithologie in Möggingen. Das Projekt zur Beobachtung von Tieren per Satellit wird in einer großen Ausstellung vorgestellt werden. „Besucher können interaktiv teilnehmen“, berichtete sie. Im Oktober wird es eine Video-Live-Schaltung zur ISS geben. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Auch 2018 wird es auf der Mainau musikalisch

Verdis Oper „Nabucco“ wird als Open-Air-Konzert am 5. Juli vom Tschechischen Philharmonischen Chor und der Südwestdeutschen Philharmonie unter Leitung von Tibor Bogáni aufgeführt. „Jazz unter Palmen“ werde zum zehnten Mal stattfinden. Als Stargast wird am 8. November die polnische Jazzmusikerin Kinga Gyk erwartet.

Arbeiten am Barockschloss gehen weiter

Dieses Jahr werde außerdem weiter an der Instandsetzung der Außenhülle und des Dachs des Barockschlosses gearbeitet werden, kündigte Geschäftsführer Björn Graf Bernadotte an. In den 1960er Jahren seien unsachgemäße Arbeiten durchgeführt worden.

„Im Dach hat der Hausschwamm voll zugeschlagen“, beschrieb er die vorgefundenen Schäden. „Dieses Jahr ist der Nordflügel dran, voraussichtlich ab Mitte August. Die Kosten werden 1,4 Millionen Euro betragen. Das ist eine riesige Nummer für uns“, betonte Graf Björn.

Öffnungszeiten

Das Blumenjahr dauert bis zum 21. Oktober. In dieser Zeit zahlen Erwachsene 21 Euro Eintritt auf die Insel Mainau, Schüler ab 13 Jahre und Studierende 12 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben gratis Eintritt. Das Familien-Tagesticket kostet 42,50 Euro. Das Sonnenuntergangsticket, gültig ab 17 Uhr, gibt es zum halben Preis auf alle Eintritte. Der Preis für die Jahreskarte für Einzelpersonen beträgt 54 Euro, für Familien 110 Euro, für Schüler und Studierende 34 Euro. Der Besuch der Blumeninsel ist immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang möglich.

Informationen im Internet: www.mainau.de