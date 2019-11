Sie sind nur noch zu dritt im Organisationsteam. Die beiden anderen Mitstreiter seien aus Zeitmangel ausgestiegen, betonen Christian Hartwig, Mika Behrendt und Conny Eichhorn. Inzwischen ist die kleine Gruppe routiniert genug, um die Personalverkleinerung zu verkraften.

Rückblick: Im Oktober 2018 hat Mika Behrendt die Idee, Spielzeugspenden für bedürftige Kinder zu sammeln. Anlass ist das rituelle Ausmisten des Kinderzimmers. Dabei reift bei Eltern und Kindern die Erkenntnis: Eigentlich haben die eigenen Kinder schon alles, was sie brauchen – andere aber nicht.

Ein Aufruf auf Facebook und 500 Menschen melden sich

In dem Freundeskreis wächst die Idee schnell zur Initiative. Die Gruppe postet einen Aufruf auf Facebook und erwartet 20 bis 30 Reaktionen. Es folgen aber beinahe 500. Sehr viele Menschen sind bereit, die Kinderzimmer nach gut Erhaltenem durchzusehen. Bis Weihnachten 2018 hat die Gruppe so viele Spenden zusammen, dass sie sie an Kinderheime, die Tafel, Wohlfahrtsverbände und weitere wohltätige Organisationen im Landkreis weiter geben kann.

Wie ist die große Resonanz zu erklären?

Wie geht es den Aktiven ein Jahr später? Und warum haben ihre Aktionen jedes Mal einen enormen Zulauf, den sich andere Vereine, die im wohltätigen Bereich engagiert sind, nur wünschen könnten?

Vieles beruht jetzt auf Erfahrungswissen

Auch 2019 wird die Gruppe wieder mit Lagerräumen durch die Stadtverwaltung unterstützt, die sich dieses Mal im Industriegebiet befinden.

Inzwischen hätten noch mehr Spender zu ihnen Vertrauen gefasst, sagt Mika Behrendt. „Beispielsweise spenden viel mehr Geschäfte neue Sachen“, sagt sie. „Wir haben Bücher und Schreibwaren bekommen, Mal- und Schulhefte“. Ein Grund, dass sich mehr Händler meldeten, sei vermutlich, dass die Gruppe inzwischen bekannter sei.

Spenden aus dem Heft- und Schulbereich | Bild: Mika Behrendt

Organisatorisch haben die „Wir sind Konstanz„-Aktiven manches geändert: „Jetzt kommen die Leute zu uns in die Lagerräume, um ihre Spenden zu bringen, nicht anders herum“, erläutert Behrendt. Das Abholen wäre auf Dauer zu aufwendig geworden.

Letzte Möglichkeit, Spenden abzugeben

Dieses Jahr sei die Aktion noch schneller angelaufen als 2018, sagt Hartwig. Die drei Aktiven fingen im Oktober an zu sammeln und an diesem Wochenende, am 23. November, war der letzte Termin zur Abgabe von Spenden. Danach geht es ans Sortieren, Verpacken und Zuordnen – bis vor Weihnachten werden die Spenden an die Hilfsorganisationen verteilt.

Bunte Plüschtiersammlung, die „Wir sind Konstanz“ gern an Kinder weitergeben | Bild: Mika Behrendt

Was bei der Gruppe anders läuft als bei Vereinen

Den Grund für die große Resonanz sehen die Mitglieder der Gruppe zum einen in ihrer Flexibilität, zum anderen in einer schnellen Reaktionszeit. Viele Vereine engagierten sich im sozialen Bereich – dass man von ihnen erfährt, sei aber nicht selbstverständlich, findet Conny Eichhorn. „Wir nutzen soziale Medien und sind auf Facebook aktiv – so sind wir für alle transparent“, ergänzt sie.

Schneller Austausch, rasche Reaktion

„Wir sind untereinander sehr schnell im Austausch“, ergänzt Mika Behrendt. Stärken der Gruppe seien die rasche Kommunikation nach außen und innen und eine gute Organisation.

Viele Vereine im sozialen Bereich haben zu wenige Aktive

Effizienz im Ehrenamt ist seit jeher eine Stärke vieler Vereine. Trotzdem gibt es einige, die nur mit Mühe ihre Struktur aufrechterhalten können. Monika Wüst, Vorsitzende der Lebenshilfe Konstanz, berichtet von ihren Erfahrungen: Im April 2019 habe die Lebenshilfe vor dem Aus gestanden, da alle Vorstandsmitglieder zurücktraten. Es sei dann doch noch gelungen, die nötigen Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Seit Mai arbeite der Verein nun mit vier Vorstandsmitgliedern, zuvor waren es acht.

Bessere Information der Mitglieder

Die Umstrukturierung soll den Verein transparenter für die Mitglieder machen: „Die Mitglieder sollen besser informiert und eingebunden werden“, schreibt Monika Wüst. Die Aufgaben könnten aber auch nicht von immer weniger Aktiven übernommen werden. So habe man sich entschieden, mehr zu delegieren. Das Vereinsheim werde beispielsweise inzwischen von einer Reinigungsfirma sauber gehalten.

Ist also die Vereinsstruktur dauerhaft nicht mehr in der Lage, engagierte Menschen bei der Stange zu halten? Wollen sich überhaupt noch genügend Personen an Vereine binden? Pauschal kann man dies sicher nicht beantworten.

Auch „Wir sind Konstanz„ wird zum Verein

Denn abgemeldet ist der Verein per se keineswegs. Auch das „Wir sind Konstanz„-Trio will in den kommenden Wochen einen Verein gründen. Ein wichtiger Grund ist die Gemeinnützigkeit. „Wir möchten uns in weiteren Bereichen engagieren, zum Beispiel für ältere Menschen“, erläutert Hartwig. Auf vielen Festen sei es aber nur als Verein möglich, einen Stand zu bekommen. Zudem fragten Firmen nach Spendenquittungen. Für diese Formalitäten eigne sich die festgelegte Struktur.

So geht es weiter bei „Wir sind Konstanz„ Sobald die Gruppe rechtlich den Vereinsstatus erlangt hat, will sie ihren Tätigkeitsbereich ausdehnen. Das Engagement soll sich nicht allein auf Weihnachten und Kinder beschränken. Die Initiatoren möchten Senioren Zeit schenken, sagt Christian Hartwig. Möglich wären Aktionen in Seniorenheimen, zum Beispiel ein Sommerfest, das der Verein organisieren hilft. Eine zweite Idee ist, eine Aktion gegen Altersarmut zu starten. Kontakt zur Gruppe bekommt man über die öffentliche Facebook-Gruppe „Wir sind Konstanz„ oder per Mail: wir-sind-konstanz@gmx.de

Transparent zu bleiben ist ihnen wichtig

Formal wird „Wir sind Konstanz„ zu Beginn die geforderten sieben Mitglieder haben. Die Gründungsmitglieder freuen sich auf Unterstützung, setzen aber nicht auf ein starkes Wachstum. Wichtiger sind ihnen die schlanken Strukturen, die sie bisher haben. „Wir wollen so transparent bleiben wie jetzt und in der Öffentlichkeit durch die Facebook-Gruppe erkennbar bleiben“, sagt Mika Behrendt. Das vielleicht unterscheidet die Gruppe von etablierten Vereinen: Sympathisanten können von außen stets beobachten, was sich tut. Das schafft bei vielen Vertrauen.