Das kennt jeder Autobesitzer. Diese kleinen stabilen Kärtle, die unterm Scheibenwischer hängen, in den Fensterrahmen oder an die Tür geklemmt werden. Die Nachricht, die der Urheber überbringen möchte, ist klar: „Wir kaufen Ihr Auto“, wahlweise die persönlichere Version: „Wir kaufen Dein Auto“, oder auch die universelle: „Wir kaufen jedes Auto.“ Jedes Auto? Oha. Wir haben noch ein Bobby Car im Keller. Der freundliche Mann am Telefon zeigt wenig Interesse daran – und überhaupt möchte er nicht gerne Auskunft geben. „Muss Chef sagen. Chef rufen zurück“, lässt er den Anrufer der Tageszeitung wissen. In Ordnung. Nur: Chef hat nicht zurückgerufen.

Bild: Schuler, Andreas

„Höchstpreise und garantiert seriös“

Gemein haben die unterschiedlichen Karten vieles: Sie versprechen den schnellen Reichtum („Sofort Bargeld“, „Wir zahlen sofort“) und absolute Professionalität („Sicher, schnell und fair“, „Wir garantieren seriöse Abwicklung“). Wer die Karten verteilt, ist offenbar wenig wählerisch („Egal welche Marke, egal welcher Zustand“, „Wir kaufen ständig und alles“) und hat nur die Interessen der Verkäufer im Blick („Wir zahlen Ihnen Höchstpreise“, „Verkaufen Sie sich glücklich“).

Bild: Schuler, Andreas

Stiftung Warentest: Freundlich, aber auch knallhart

Glücklich werden durch den schnellen, sofortigen Euro. Klingt doch gut. Stiftung Warentest hat sich vor drei Jahren intensiv mit diesem Thema auseinander gesetzt und kommt zu diesem Schluss: „Die Händler sind nicht unbe­dingt unseriös. Sie können freundlich sein, aber auch knall­hart und enorm Druck aufbauen.“ Für Besitzer alter, heruntergekommener Autos könnten laut der Warentester diese Händler interessant sein. Die Fahrzeuge werden zumeist an Exporteure weiterverkauft. „Aber nur die billigen“, zitiert „Warentest“ einen Händler. „Die Abnehmer zahlen nur einige Hundert Euro pro Fahrzeug.“ Also: Hängt an einem Fahrzeug eine Karte mit einem Kaufangebot, steckt nicht zwingend jemand Unseriöses dahinter. Meist verbergen sich hinter den Angeboten Händler, die Autos für den Export suchen. Allemal attraktiver als ein Strafzettel, oder?