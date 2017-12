Konstanz Wir erklären ein Streufahrzeug: Warum die Salzkörner das Autoblech nicht verkratzen

Ein Winterdienstfahrzeug steckt voller Technik, damit die Straßen so schnell wie möglich wieder frei von Schnee und Eis werden. Ein kleiner Einblick.

Der Wetterdienst

Henry Rinklin leitet den Winterdienst bei den Technischen Betrieben Konstanz (TBK). An seinem Arbeitsplatz steht ein Computer, auf dem ein Wetterprogramm läuft. Es zeigt ihm per Mausklick die Prognosen an und ist auch auf dem Mobilfunkgerät abrufbar. Es stellt explizit für Konstanz unterschiedliche Parameter dar mit unterschiedlichen Intensitäten. Beispiel: Wann Schneefall einsetzt, wie stark er sein und wie lange er anhalten wird. Henry Rinklin bringt das in Übereinstimmung mit den Temperaturen und seiner 19 Jahre währenden Erfahrung in verantwortlicher Position im Winterdienst. Unter dem Strich kommt der Einsatzplan für seine Kollegen heraus, die die Konstanzer Straßen und Wege von Eis und Schnee befreien.

Die Technik

Wenn es schneit, setzen die Technischen Betriebe vier Lastwagen als Räumfahrzeuge ein, zudem können sie für die Arbeit auf kleineren Straßen, Wegen und Gassen auf sechs Kleinfahrzeuge zurückgreifen. Die großen Fahrzeuge sind voller Technik. Sie haben nicht nur den großen Schneepflug am Bug, sondern streuen am Heck auch Salz auf die Straßen. Pro Tour, also auf insgesamt 280 Kilometern, landen 25 bis 26 Tonnen auf den Straßen. Damit die Körner beim Ausstreuen nicht wild umherfliegen, aber dort landen, wo sie sollen, dafür sorgen zwei Komponenten. Das Salz wird mit Sole versetzt, einer Mischung aus Wasser und Natriumchlorid. Dadurch wird es schwer und bleibt rasch liegen – prasselt also nicht mit voller Wucht auf die Karosserie der im Umfeld befindlichen Autos. Die Technik regelt automatisch die Dosierung der Körner, damit sie nicht alle auf einem Fleck landen. Hierzu bewegt sich der Streuteller. Durch die Mischung mit Sole bereits im Fahrzeug setzt bereits frühzeitig die chemische Reaktion ein, so dass das Salz nach dem Streuen gleich wirken kann.

Der Einsatz

Bei Schneefall kann es sein, dass die Technischen Betriebe den Einsatz leicht verzögert beginnen, um das Salz direkt in bereits gefallenen Schnee zu streuen. Er taut und lässt sich in einer zweiten Tour leichter beseitigen. Anders ist es, wenn überfrierende Nässe droht, dann reagiert ein Winterdienst frühzeitiger, um Eisplatten auf Straßen zu vermeiden. Die Mitarbeiter der TBK sind mit Fahrzeugen unterwegs, wo dies nicht möglich ist, räumen sie von Hand. Zu den 280 Kilometern kommen rund 100 Objekte hinzu wie Kulturamt, Spielplätze, Haltestellen, Theater und Pflegeheime der Spitalstiftung, Straßenübergänge und Friedhöfe sowie an Schulen, wenn Hausmeister etwa wegen Ferien nicht verfügbar sind. Die Technischen betriebe bearbeiten die Hauptverkehrsstrecken, Nebenstraßen werden ab einer Schneehöhe von zwölf Zentimetern gestreut. Es gibt online eigens einen interaktiven Einsatzplan, damit Bürger einsehen können, welche Straßen der Winterdienst anfährt. Die Route gibt der TBK in Konstanz gibt es hier.

Das Team

Bei einer Vollalarmierung der Räummannschaft seien 70 bis 80 Kollegen im Einsatz, erklärt Henry Rinklin – und das tags wie nachts, an Werk- wie auch Sonn- und Feiertagen. Eine genaue Einsatzplanung ist auch deswegen wichtig, um die Mannschaft nicht umsonst zu alarmieren: etwa, weil der Schneefall rasch wieder endet und die Kollegen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Das schont Zeit und Nerven des Teams und Geld, denn die Mitarbeiter erhalten zusätzlich Zuschläge. Eine Tour durch die Stadt dauert dreieinhalb bis vier Stunden.

Das Streugut

Die Technischen Betriebe setzen auf Salz in der Mischung mit Sole, weil das wirtschaftlicher und umweltfreundlicher ist. Bei Einsatz von Splitt wäre die bis zu 20-fache Menge gegenüber Salz notwendig, erklärt Henry Rinklin. Splitt hat nicht nur den Nachteil, dass er schwerer liegen bleibt und durch Abprallen auf dem Autoblech landen und Lackschaden verursachen kann. Der Räumdienst müsste öfter ins Lager und die Behälter nachladen, Splitt muss später aufwändig beseitigt werden, was Mehrarbeit und höhere Kosten bedeutet, er muss fachgerecht entsorgt werden, verstopft Kanäle und stellt in Kurven gerade für Motorrad- und Fahrradfahrer ein Problem dar, sie könnten ausrutschen.

Der Splitt

Allerdings verzichten die TBK nicht gänzlich auf Splitt. Vor allem in Uferbereichen kommt er zum Einsatz. Weil: Das Salz könnte eins zu eins in den Bodensee gelangen. Als Service haben die Technischen Betriebe im Stadtgebiet 35 Streuboxen aufgestellt, an denen sich der Bürger kostenfrei bedienen kann. In all diesen lagern 40 Tonnen Splitt. Rund 380 Tonnen Salz liegen im Silo der TBK für den Einsatz auf Konstanzer Straßen.

Die Bürgerpflicht

Generell sind auch die Bürger zum Räumen verpflichtet. Dies ist in der Satzung der Stadt Konstanz über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Streuen der Gehwege vom 14. Dezember 1989 geregelt. Es darf laut Satzung zum Reinigen, Schneeräumen und Streuen der Gehwege Salz und salzhaltige Stoffe nur im Ausnahmefall verwendet werden, wenn sich zum Beispiel Glatteis auf einer Treppe lediglich mit unverhältnismäßig hohem Aufwand entfernen lässt. Das bedeutet, der Bürger darf nur Splitt, Asche und Sand streuen. Die Räum- und Streupflicht gilt ab 7 Uhr (sonn- und feiertags 8 Uhr) bis 22 Uhr.

Die Gefahrenstellen

Es gibt einige Straßen und Brücken, auf denen die Bürger besonders acht geben sollten. Zum Beispiel auf der Fahrradbrücke, erklärt Henry Rinklin von den TBK. Dessen Materialität bedingt erhöhte Glättegefahr. Zudem sei es gerne stärker als anderswo auf Teilen der Schottenstraße rutschig, auf der Strecke zur Universität und in der Schiffstraße. Die Technischen Betriebe sind streng genommen zum Winterdienst auf verkehrswichtigen und gefährlichen Strecken verpflichtet, anders gesagt. Eigentlich müssten sie eine gerade Straße wie die Reichenaustraße nicht räumen und streuen, sondern nur die Kurvenbereiche. Die TBK kümmern dennoch um die gesamte Straße.