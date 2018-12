In diesem Artikel wollen wir auf die Konstanzer Ereignisse, Meldungen und Themen des vergangenen Jahres zurückblicken. Die Bilder wurden anhand der meistgelesenen Artikel 2018 ausgewählt.

Januar

Nachdem ein Mann einen Mitarbeiter des Jobcenters in einer E-Mail bedroht, wird im Gebäude an der Konzilstraße Amokalarm ausgelöst. Rund 100 Kräfte sind im Einsatz, um den Mann zu finden. Nach etwa zweistündiger Fahndung wird er in der Innenstadt verhaftet.

Am 16. Januar 2018 stehen zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei vor dem Konstanzer Jobcenter. | Bild: Oliver Hanser

Konstanz Nach dem Großeinsatz der Polizei am Konstanzer Jobcenter: Was passiert, wenn der Amokknopf gedrückt wird? Das könnte Sie auch interessieren

Februar

Konstanz feiert eine weitestgehend friedliche Fasnacht. Pünktlich zum Kinderumzug am Rosenmontag kommt dann auch die Sonne hervor. In der Niederburg säumen hunderte gut gelaunte Familien die Straßen und verfolgen das bunte Treiben.

Am 12. Februar findet der Kinderumzug am Rosenmontag in der Niederburg statt. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz Ein Essay: Steht die Konstanzer Fasnacht vor dem Scherbenhaufen? Das könnte Sie auch interessieren

März

Ein Konstanzer macht seiner großen Liebe einen öffentlichen Heiratsantrag. Viele Einwohner sehen das Plakat in der Schwaketenstraße und fragen sich, ob sie Ja gesagt hat – das hat sie. Die Hochzeit des Paares folgt im September 2018.

Mit diesem Plakat in der Schwaketenstraße erfolgt der Heiratsantrag im März 2018. | Bild: Schuler, Andreas

April

Nazi-Symbole sorgen bei der Premiere des Stücks „Mein Kampf“ im Konstanzer Theater für Aufsehen – weit über die Stadtgrenzen hinaus. Das Datum der Erstaufführung, der 20. April, ist ebenfallsfür manche eine Provokation. An diesem Tag im Jahr 1889 wurde nämlich Adolf Hitler geboren.

Am 20. April werden die Besucher darauf hingewiesen, dass die Nazi-Symbole nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden dürfen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Diese Geschichte rührt viele Leser: Werner Fischer besucht zum wahrscheinlich letzten Mal Konstanz. Im Herosé-Park trifft der an Krebs erkrankte Mann auf Studenten, die ihn spontan dazu einladen sich zu ihnen zu setzen. Für diese kleine Geste zeigt sich der über 90-Jährige unendlich dankbar.

Mai

Das Motorenschiff (MS) Reichenau legt erstmals am Steg direkt vor dem Bodenseeforum ab und fährt in den Konstanzer Hafen. Im Probebetrieb wird bis Mitte September getestet, ob ein Wasserbus den Verkehr in der Innenstadt entlasten kann. Im Durchschnitt nutzen an den Betriebstagen 569 Fahrgäste das neue Angebot.

Die "Reichenau" auf ihrem Weg Richtung Konstanzer Hafen am 26. Mai. | Bild: Schlüter, Kirsten

Juni

Ein Mann sticht in einem Konstanzer Taxi auf den Fahrer ein. Einige Stunden später wird der vermutlich psychisch kranke Täter festgenommen. Der Taxifahrer hat sich von seinen lebensgefährlichen Verletzungen erholt. Im Oktober 2018 gelingt dem mutmaßlichen Angreifer kurzzeitig die Flucht.

In der Nacht des 15. Juni wird ein Taxifahrer auf der Mainaustraße attackiert. Am Morgen ist die Spurensicherung vor Ort. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Juli

Anhaltende Trockenheit und Hitze führt dazu, dass der Pegel des Bodensees im Sommer sinkt und sinkt. Vor der Reichenau entsteht sogar zeitweilig durch eine Sandbank eine kleine Insel, auf der sich die Menschen zum Picknick und zum Plaudern treffen.

Ab Juli werden Sandbänke, die der Bodensee freigibt, zum Ausflugziel vieler Konstanzer. | Bild: Achim Mende

Konstanz Der Bodensee verliert sein Wasser: Diese Luftbilder zeigen, wie Sandbänke entstehen und der See sein Gesicht verändert Das könnte Sie auch interessieren

August

Auf dem Flugplatz Konstanz verunglückt ein Flugzeug beim Start. Die Maschine überschlägt sich und kommt auf dem Dach liegend außerhalb des Rollfelds zum Stillstand. Glücklicherweise verletzt sich keiner der Insassen schwer bei diesem Unfall.

Dieser Unfall am 22. August geht glimpflich aus. Das Flugzeug erleidet dennoch Totalschaden. | Bild: Brumm, Benjamin

September

Wenn auf der Hafenmeile 200 historische Autos parken, dann dürfen beim alljährlichen Oldtimer-Brunch makellos glänzende Karossen bestaunt werden. Hunderte Besucher flanierten trotz des trüben Wetters am See entlang.

Am 2. September stehen glänzende Karossen im Hafen. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Konstanz 200 Oldtimer waren auf der Hafenmeile zu sehen: Sechs davon haben wir uns von ihren Besitzern persönlich vorstellen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Reportage über die Sternenkinder Willi und Anna hat im September die Leser von SÜDKURIER Online bewegt. Darin erzählen die Eltern aus Dettingen, wie sie zwei Mal diesen Verlust verarbeiten mussten.

Oktober

Im Herbst entwickeln sie sich zur Plage und mit den kälter werdenden Nächten dringen diese stinkenden Insekten durch jede Ritze in die Häuser. Die Konstanzer fragen sich: Was ist das? Die Antwort lautete: Baumwanzen. Und wir fanden auch heraus, wie man die lästigen Krabbeltiere wieder los wird.

Im Oktober haben diese Baumwanzen zeiweise ganze Häuserwände besiedelt. | Bild: Tesche, Sabine

November

In einem Patientenzimmer des Konstanzer Klinikums bricht ein Feuer aus. Ein Mensch kommt ums Leben, 14 weitere werden verletzt. Mit einem Großaufgebot gelingt es der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Der Konstanzer Feuerwehr kommen am 16. November auch die Kollegen aus Kreuzlingen und Allensbach zuhilfe. | Bild: Brumm, Benjamin

Konstanz Nach dem Brand am Klinikum: Zahl der Verletzten steigt auf 14, die Polizei ermittelt, Bilder vom Tag zeigen das Ausmaß der Schäden Das könnte Sie auch interessieren

Dezember

Im Dezember wird bekannt, dass das Bodenseeforum (BoFo) in diesem Jahr rund 2,8 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Der Gemeinderat beschließt daraufhin in einer nicht-öffentlichen Sitzung, dass BoFo-Geschäftsführer Jochen Lohmar seinen Platz räumen muss.

Eigentlich hat Jochen Lohmar einen Vertrag für fünf Jahre unterschrieben. Doch nach 18 Monaten muss der Geschäftsführer des Bodenseeforums gehen. | Bild: Scherrer, Aurelia