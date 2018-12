von SK

Ruth Schott

Ruth Schott lebt seit 1975 in Konstanz. Die gebürtige Schwäbin hat bis vor einigen Jahren als Lehrerin gearbeitet. Heute wohnt die 69-Jährige im Paradies und arbeitet ehrenamtlich beim Roten Kreuz und beim Second-Hand Laden Kleiderwerk. Mit ihren zwei Enkeln, die in Stockholm leben, spricht sie ein Mischmasch aus Deutsch, Englisch und Schwedisch. | Bild: Kurz, Charlotte

„Konstanz ist eine lebenswerte und reiche Stadt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Über manches ärgere ich mich trotzdem, zum Beispiel über den Bahnhof. Er ist das Eingangstor in unsere Stadt, aber es ist so schmutzig, das ist eine Katastrophe. Auch die Übergangsbrücke beim Lago ist dreckig und es stinkt. Wenn ich mit Gästen darüber gehe, schäme ich mich ein bisschen.

Das Theater und die Philharmonie sind toll, kulturmäßig ist hier viel geboten. Schade ist nur, dass es kaum Kinoangebote für meine Altersklasse gibt. Seitdem das Scala-Kino weg ist, gibt es nur noch wenige Filme, die mich ansprechen. Früher war ich alle vier Wochen im Kino!

Wünschen würde ich mir auch, dass es in Zukunft einen Kurzstreckentarif für den Bus gibt. Manche meiner Freundinnen haben nur eine kleine Rente und überlegen es sich jedes Mal, ob sie den Bus nehmen oder nicht.“

Hannah Enslin

Hannah Enslin ist für ihr Psychologie-Studium nach Konstanz gekommen. Die 25-Jährige lebt umweltbewusst und engagiert sich für den Ausstieg aus der Kohlekraft. | Bild: Claudia Rindt

"Ich wünsche mir für Konstanz eine sozialere Wohnungspolitik. Ich lebe seit fünf Jahren in Konstanz, und bin in dieser Zeit einige Male auf Wohnungssuche gewesen. Seit der ersten Suche sind gefühlt die Preise für ein WG-Zimmer um 80 bis 100 Euro hochgegangen.

Ich rege an, zu überlegen, wie sich vorhandener Wohnraum besser nutzen lässt. Der Fokus liegt immer auf dem Neubau. Ich wünsche mir ganz strenge Regeln für Ferienwohnungen und Anreize, in Projekte des gemeinschaftlichen Wohnens zu ziehen.

In so einem Projekt würde ich auch gern wohnen. Ich finde die Initiativen dafür gut. Es geht darum, mit wenig Wohnraum auszukommen und die Sache doch lebenswert zu gestalten. Die Stadt sollte dort investieren und Schluss machen mit dem Unsinn, immer noch mehr Hotels nach Konstanz zu holen."

Klara Wiedemann

Klara Wiedemann ist zehn Jahre alt. Sie besucht seit diesem Schuljahr die 5. Klasse des Ellenrieden-Gymnasiums. | Bild: Feiertag, Ingo

"Ich wünsche mir für die Stadt ein Tipidorf, in dem man am Wochenende wie die echten Indianer leben und in Tipizelten schlafen kann. Man kann sich dabei verkleiden, muss es aber nicht." („Genau!“, ruft ihre sechsjährige Schwester Rike aus dem Hintergrund.) "Außerdem soll es dort Ponys geben, auf denen man reiten kann. Meine Schwester und ich haben alle zwei Wochen Reitunterricht.

Es wäre toll, wenn man mit dem Fahrrad ins Tipidorf fahren könnte, denn ich wünsche mir auch, dass es in Konstanz eine Regel für Autos gibt, und diese Regel soll lauten: Man darf nur einmal in der Woche mit dem Auto fahren, weil die die Umwelt so verschmutzen. Pferdekutschen wären viel cooler.

Außerdem möchte ich, dass die Lehrer nicht mehr so viele Hausaufgaben geben. Manchmal muss ich bis halb fünf Hausaufgaben machen und habe dann keine Zeit zum Spielen mehr."

Rami Amaltar

Rami Amaltar ist 25 Jahre alt und kommt aus Syrien. Er hat im September eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik in Konstanz begonnen. | Bild: Wetschera, Wiebke

"Ich wünsche mir für Konstanz eine Straßenbahn. Ich bin selbst noch nie Straßenbahn gefahren, aber könnte mir das gut vorstellen. Sie könnte vom Lago über den Döbeleplatz bis hin zur Fachhochschule fahren.

Ich bin noch recht neu in der Stadt, deswegen muss ich erst noch verstehen, wie die Stadt funktioniert. Aber ich mag die alten Gebäude. Neue Gebäude und viel Technologie gibt es überall, aber eine schöne Altstadt ist etwas Besonderes. Man kann in Konstanz viel unternehmen, abends in die Disko oder ins Kino gehen, aber wenn man dann wieder rausgeht, herrscht hier eine angenehme Ruhe auf den Straßen.

Von den Menschen in der Stadt wünsche ich mir mehr Vertrauen. Sie sind zwar offen, aber als Ausländer muss man immer auf sie zugehen und Kontakte zu knüpfen ist schwer. Wenn ich morgens mit dem Zug zur Arbeit fahre, sitzt jeder alleine auf seinem Platz und hört Musik, aber niemand redet miteinander. Ich würde mich auf der Bahnfahrt gerne mehr mit den Leuten unterhalten."

Olaf Suesske

Olaf Suesske ist 51 Jahre alt. Er ist Inhaber von Kim and friends, einer Boutique für Kinder und Jugendliche. | Bild: Hanser, Oliver

"Als Geschäftsführender Gesellschafter von Kim and Friends in der Bodanstraße erlebe ich häufig die Verkehrsprobleme in den Innenstadt. Daher wünsche ich mir von der Stadt eine Verbesserung des Verkehrskonzeptes. Angesichts der Menschen, die hier einkaufen möchten, benötigen wir unbedingt bessere Parkmöglichkeiten – sowohl innerstädtisch als auch außerhalb mit einem attraktiven Park-and-Ride-System.

Was mich ebenfalls stört, sind die organisierten Bettelbanden in der Innenstadt. Dagegen sollte die Stadt gezielt vorgehen, denn das hat mir eigentlichem Betteln nichts zu tun – das ist katastrophal und befremdlich.

Konstanz ist eine schöne Einkaufstadt mit tollen Geschäften, schicken Restaurants und einem großartigen Kulturangebot. Das Image der Stadt sollte unbedingt verbessert werden. Wir reden immer nur über die Probleme, anstatt uns auf die Stärken zu besinnen. Wir alle profitieren von unseren Gästen. Dieses Image sollten wir stärker in den Mittelpunkt rücken."

Markus Hensler

Markus Hensler ist ein Konstanzer Urgestein, seit zehn Jahren führt und bekocht er das Gasthaus Wallgut in der Schottenstraße. | Bild: Oliver Hanser

"Was ich mir dieses Jahr gewünscht hätte? Dass die Fußball-WM für uns nicht nur drei Spiele lang dauert!

Im Ernst: Dieses Jahr war besonders für uns, mit dem Höhepunkt des zehnten Geburtstags hier im Wallgut. Ich bin noch immer bewegt von den vielen schönen Briefen, die uns erreicht haben. Die Stimmung in der Stadt erlebe ich oft anders, viel negativer – deshalb wünsche ich mir für 2019 auch mehr Offenheit der Konstanzer.

Auswärtige Gäste sind immer begeistert davon, wie gut es uns hier geht und was wir alles haben. Das wissen zwar auch wir Konstanzer, müssen uns daran aber häufiger erinnern: Keine Party gibt es umsonst, die Schönheit hat ihren Preis.

Konstanz ist im Wandel und erlebt eine Verjüngung. Das muss man zulassen und den neuen Machern Mut Vertrauen schenken. Und noch ein kleiner persönlicher Wunsch: Beim Mittag- oder Abendessen lohnt es sich, auch mal miteinander zu sein – und das Handy auszulassen."

Miriam Steimer

Miriam Steimer, 35, ist Anti-Gewalt-Trainerin und lebt mit Ella und ihrem Mann Tobias seit 2016 in Konstanz, der ersten Wahlheimat der Familie. | Bild: Wagner, Claudia

"Was mir in Konstanz gar nicht gefällt, ist das Vergabesystem für Kindergartenplätze, es ist undurchsichtig und unfair. Man bekommt einen Platz, wenn man Beziehungen hat und nicht wirklich nach einem fairen Punktesystem. Und wenn ich daran denke, das Ella in drei Jahren in die Schule kommt, bekomme ich Atemnot – wenn ich daran denke, dass ich dann um 13 Uhr zu Hause sein muss. Es gibt noch zu wenig Ganztagesschulen in Konstanz. Ich wünsche mir ja, dass Ella coole AGs und Spaß in ihrer Freizeit hat und nicht nur bei Hausaufgaben betreut wird.

Was ich mir außerdem wünschen würde, wäre eine lebendige stadtteilbezogene Nachbarschaft. Ich wünsche mir, dass diese gelebt wird und nicht nur online gepflegt wird, dass es also ein Stadtteilfest in Petershausen gibt, das auf Plakaten angekündigt wird und wo sich nicht nur die gesellschaftlich Aktiven treffen.

Außerdem würden wir uns als Familie über mehr Schlecht-Wetter-Alternativen freuen – im Sommer können wir das Leben hier so genießen. Aber im Winter ist es schwierig, sportliche Aktivitäten mit kleinen Kindern zu unternehmen."