Daniel Eblen trug seinen kleinen Sohnemann im Arm, im Gesicht ein beseeltes Lächeln. Völlig versunken in diesem besonderen Augenblick, zusammen mit der Familie – und „seinen Jungs.“ Um ihn herum tobte in diesem Moment der Wahnsinn, aus völlig losgelösten und unterschiedlichsten Emotionen. Eben waren die Handballer der HSG Konstanz nach nur einem Jahr sofort wieder in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegen und gehören nun zu den besten 36 Clubs des Landes. Wo sonst die Getränkeduschen über dem Meister-Trainer niedergehen, rettete den HSG-Coach in diesem Augenblick sein Sohn. Kaum zwei Monate später steht als Lohn ein ganz besonderes Highlight für eine unglaublich intensive Spielzeit bevor: Am Freitag, 30. August, um 20 Uhr empfängt die HSG Erstliga-Absteiger Bietigheim. Mit Weltmeister und Champions-League-Sieger Mimi Kraus im Kader des Topfavoriten.

Einer „seiner Jungs“, wie der Cheftrainer seine Handballer nennt, erinnert sich. „Es war das emotional Krasseste, was ich im Handball bisher erlebt habe“, blickt Kapitän Tim Jud zurück. Zurück auf die Relegationsspiele HSG Konstanz, um Alles oder Nichts. Das Finale war schlicht „Wahnsinn“ wie Neuzugang Michael Haßferter sagt. Die in ein gelb-blaues Fahnenmeer getauchte „Schänzle-Hölle“ kochte, die HSG spielte, unterstützt von knapp 2 000 frenetischen Fans, wie im Rausch. Schließlich brachen alle Dämme: Happy End, Aufstieg, Meister- und Aufstiegs-Party in einem. Wer es noch nicht live erlebt hat, kann die Geschichten von der „Schänzle-Hölle“ kaum verstehen. Mittlerweile ist die Atmosphäre im Konstanzer Hexenkessel bundesweit ein Begriff. Wenn die HSG im Schmuckkästchen direkt am Seerhein aufläuft, geht es heiß her. 20 000 Zuschauer pilgerten in der letzten Saison zu den Heimspielen und sorgten für eine besondere Stimmung.

Nun stehen die Gelb-Blauen wieder in einer Profiliga – und gehen dabei selbst den „Konstanzer Weg“, mit Studierenden der örtlichen Hochschulen. Mit knapp 19 000 Kilometern zu den Auswärtspartien wird die junge Mannschaft dabei wieder Deutschlands „Reisemeister“ sein. „Das macht die HSG auch überregional zu einem wichtigen Aushängeschild unserer Stadt“, freut sich Oberbürgermeister Uli Burchardt wie die ganze Stadt auf die neue Saison, in der der mit dem Jugendzertifikat der Handball-Bundesliga für „exzellente Jugendarbeit“ ausgezeichnete Verein nicht nur mit Handball begeistern und etwas für die Heimat tun möchte. „Die HSG zeigt auch abseits des Handballfeldes Bestleistung“, lobt der OB, „indem sie sich in der Stadtgesellschaft engagiert: Sei es in der verlässlichen Ferienbetreuung, als Partner der Turn-Gala oder bei vielen anderen Veranstaltungen.“ Dafür steht das Leitbild, denn Ziel ist es, „eine gesellschaftliche Wirkung zu erzielen“. Im besten Falle auch am Freitag, wenn die Region wieder im Handball-Fieber steckt und die HSG mit Tempo, Leidenschaft und Spielwitz Freude in die „Schänzle-Hölle“ bringt.

Termine und mehr

Am heutigen Freitag, 30. August, um 20 Uhr spielt die HSG Konstanz in der Schänzlehalle gegen SG BBM Bietigheim. Alle Spieltermine sowie Karten im Internet unter:

http://www.hsgkonstanz.de

Kostenloser Livestream unter:

http://www.hsgkonstanz.de/livestream

Weitere Informationen unter:

http://www.facebook.com/

http://hsgkonstanz