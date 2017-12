Konstanz Willkommen im Konstanzer Kinderzimmer: Das erwartet die Gäste beim Narrenspiel von Niederburg und Kamelia Paradies

Sechs Abende voller Spott und Unterhaltung: Das versprechen die Narrengesellschaften Kamelia Paradies und Niederburg. Am 19. Januar ist Premiere, und wer noch Karten will, sollte sich sputen.

Mal albern, mal streitlustig und oft genug einfach nur absurd: So geht es im Kinderzimmer gelegentlich zu, und so soll auch das Programm des Konstanzer Narrenspiels von Niederburg und Kamelia Paradies sein. Das sagt Mario Böhler mit Blick auf die Premiere am 19. Januar und fünf weitere Vorstellungen im Unteren Konzilsaal bis 27. Januar: "Konstanzer Kinderzimmer heißt unser Motto in diesem Jahr, und es spannt den Bogen von einem Mann im Weißen Haus, der im besten Trotzalter zu sein scheint, über Christian Lindner und Nordkorea bis zu dieser Betreuungseinrichtung in der Kanzleistraße." Weltpolitik trifft also auf Rathaus-Lokalkolorit, und für das Narrenspiel greift Programmchef Böhler auf feste Größen im Fasnachtsgeschehen wie auch auf neue Gesichter zurück.

Das Programm: Neue Gesichter und bekannte Namen

Zum ersten Mal auf der Konzilbühne stehen zum Beispiel Christian Eismann und Achim Schien – Eismann ist eine der Neuentdeckungen aus der Hall of Fame, bei der die Niederburg jungen Fasnachts-Talenten eine Chance gibt. Mit dabei ist auch wieder Yasin Amin, der in der vergangenen Fasnacht begeistert gefeierte Rapper, der sich dieses Mal das traditionelle Klepperlied vornimmt. Anja Uhlemann, Nicole Paul und Monika Schönegg treten als Teilnehmerinnen einer Mütter-ohne-Kind-Kur auf, während Hans Leib den Vater im so genannten Erziehungsurlaub gibt. Zurück auf die Bühne kommt Jürgen Greis alias Neckes, dieses Mal mit einer Duo-Nummer gemeinsam mit Mario Böhler. Norbert Heizmann und Claudia Zähringer bringen ihre Version der Rotkäppchen-Geschichte und Norbert Heizmann solo tritt als Zollbeamter auf.

An dem Konzept mit viel Musik hält Böhler fest: Jürgen Waidele und die Camelburgers spielen, Knall-Bon-Bon feiern zehn Jahre auf der Narrenbühne, die Hupfdolls sind dabei und die Tanzmädels vom Südsee.

Der Spagat: Wie gehen die Narren mit dem Tod von Alfred Heizmann um?

Wer im Programm wie auch den geschätzt 2000 Zuschauern an den sechs Abenden fehlen wird, ist Alfred Heizmann. Ihren traditionellen Fasnachnachtsauftakt hat die Niederburg nach seinem plötzlichen Tod Ende Oktober auf dem 6. Januar verschoben (ausverkauft). Aber der beliebte Fasnachter und unnachahmliche Büttenredner, der als einer der letzten noch in alter Tradition in die Bütt, also in das alte Fass stieg, wird auch im Programm des Narrenspiels gewürdigt. Wie – soll eine Überraschung bleiben. Aber Mario Böhler verspricht: Kindisch wird dieser emotionale Höhepunkt der Saalfasnacht im Konzil ganz sicher nicht.

Karten und Termine

Das Konstanzer Narrenspiel der Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies wird sechsmal innerhalb von neun Tagen im Unteren Saal des Konzils aufgeführt: Am 19., 20. ,23. ,25. ,26. und 27. Januar, jeweils um 20 Uhr. Die Wochenend-Termine sind bereits stark nachgefragt, die besten Chancen auf Karten gibt es für die Vorstellung am Dienstag, 23. Januar. Sie sind für 13 Euro erhältlich ab Freitag, 29. Dezember, im Schreibwarengeschäft "Zum Bleistift", Brauneggestraße 24. (rau)