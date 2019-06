In 36 Stunden kann verdammt viel passieren. Der Konstanzer Student Simon Waldburger hat in dieser Zeit etwa 1200 Kilometer in zehn verschiedenen Fahrzeugen und zwei Ländern zurückgelegt. Er hat um die 200 Menschen angesprochen; mitgeholfen, 1100 Euro an Spenden zu sammeln; und – nicht zu vergessen – 20 Milchbrötchen gegessen. Ein ziemlich beeindruckendes Pensum. Aber wozu das alles?

Wir treffen den jungen Mann mit den langen Haaren einen Tag nach seiner Rückkehr. Dafür, dass er gerade erst wieder die erste Nacht im eigenen Bett in Konstanz verbracht hat, sieht Simon Waldburger erstaunlich ausgeschlafen aus. Als einer von 138 Teilnehmern des Sozialprojekts Breakout hat er sich in den vergangenen Tagen der Herausforderung gestellt, in 36 Stunden so weit wie möglich zu reisen. Der Clou: „Wir durften kein Geld für den Transport ausgeben“, erklärt der 24-Jährige.

Auf einem Flyer der Aktion werden die Spielregeln so beschrieben: „Ihr könnt trampen, auf das gute Herz eines Piloten hoffen, oder ihr findet jemanden, der euch eine Fahrkarte kauft.“ So viel sei jetzt schon verraten: Zwei dieser drei Optionen hat Waldburger während seiner eineinhalbtägigen Reise gezogen.

Die Teilnehmer der Breakout-Aktion kurz vor dem Start in München. | Bild: privat

„Ziel war es aber nicht nur, möglichst weit zu kommen, sondern auch möglichst viele Spenden für einen guten Zweck zu sammeln“, erklärt der 24-Jährige, der in Konstanz im vierten Semester Umwelttechnik und Ressourcenmanagement studiert. Die mehr als 60.000 Euro, die bei der diesjährigen Auflage von Breakout zusammenkamen, werden einem Hilfsprojekt zur Verfügung gestellt, das Zeltschulen für Flüchtlingskinder im Libanon baut.

Ab in den Norden

„Ich habe schon vor zwei Jahren bei der Aktion mitgemacht“, erzählt Waldburger. Per Anhalter schaffte er es damals von Deutschland bis an die französische Südostküste nach Nizza . Das Ziel, das er sich dieses Mal gesetzt hatte: Skandinavien, am liebsten Schweden. Aber bereits vor Beginn der Reise war der Student zum Improvisieren gezwungen. Der Freund, mit dem er eigentlich als Zweierteam antreten wollte, musste ausgerechnet einen Tag vor der Abreise krankheitsbedingt absagen.

„Die Veranstalter haben mir kurzfristig einen neuen Partner vermittelt“, berichtet der 24-Jährige. „Zum ersten Mal getroffen haben wir uns tatsächlich am Tag der Aktion.“ Zum Glück sei der 19 Jahre alte Eric Janto aus Speyer in Rheinland-Pfalz aber ein sehr angenehmer Reisebegleiter gewesen.

Ein Snack für den guten Zweck

„Als er eintraf, hatte Eric an die drei Kilogramm Milchbrötchen dabei“, erinnert sich Simon Waldburger und schmunzelt. Der Grund: Die Breakout-Teilnehmer sind nicht nur angehalten, Sponsoren zu finden, die einen Betrag für jeden zurückgelegten Kilometer spenden. Sie sollen auch sogenannte Challenges bewältigen. Diese mitunter kuriosen Herausforderungen dokumentieren die Teilnehmer wiederum in Form von Bildern und Videos.

Video: privat

Eric Jantos Bruder – einer der Organisatoren – hatte sich folgende Aufgabe für das Gespann ausgedacht: Jede Stunde ein Milchbrötchen essen. „Für jedes gegessene Brötchen hat er uns 50 Cent gespendet. 20 Stunden haben wir durchgehalten“, sagt Waldburger und lacht.

Eine weitere Aufgabe, die das Duo, zu erfüllen hatte: einen Teil der Wegstrecke in einem Polizeiauto zurücklegen. „Das haben wir gleich nach dem Start in München geschafft“, berichtet Simon Waldburger. „Wir haben zwei Polizisten erklärt, um was es bei Breakout geht. Sie haben uns direkt ein paar Meter mitfahren lassen.“

Video: privat

Die Beamten waren nicht die einzigen, die sich überzeugen ließen. „Gleich zu Beginn haben uns zwei sehr nette Bäckerei-Verkäuferinnen in München ein U-Bahn-Ticket gekauft.“ Ebenfalls überraschend verständnisvoll: die ICE-Zugführer, die beide Abenteurer vom Hauptbahnhof aus kostenlos bis Fulda mitfahren ließen.

„Eine meiner Reise-Höhepunkte war ein längeres Gespräch mit einem Mann und einer Frau, die sich gerade erst im ICE kennengelernt hatten“, erinnert sich Waldburger. Neben spannenden Anekdoten gab es eine Spende für das Projekt und ein Eis von den sympathischen Mitreisenden.

Eine von vielen Begegnungen: Auf ihrem Weg nach Kopenhagen haben Eric Janto und Simon Waldburger mit an die 200 Menschen gesprochen. | Bild: Privat

Von Fulda aus ging es per Anhalter weiter. „Wir haben uns ein Schild mit der Aufschrift ‚Sie fahren, wir spenden‘ gebastelt“, sagt der Konstanzer Student. Keine schlechte Taktik. Zunächst ging es im Fahrzeug eines älteren Herren zum Autobahnzubringer – von dort aus weiter nach Kassel.

„Der nächste Fahrer hieß Berthold. Er hat uns nicht nur am Steuer, sondern auch stimmlich Unterstützung gegeben: Für eine weitere Challenge hat er ‚Bruder Jakob‘ mit uns gesungen.“

Eine Reise voller Challenges: Jede erfüllte Aufgabe bringt den Breakout-Teilnehmern Spenden ein, die am Ende der Aktion einem Schulprojekt im Libanon zugute kommen. | Bild: Privat

Und weiter ging es Richtung Norden. Ab Kassel an Bord eines Kleintransporters, dessen Fahrer so rasant unterwegs war, dass er in eine Radarfalle tappte; danach im Audi eines 26-Jährigen, der gerade unterwegs zum Abi-Ball seiner Schwester war, wie Waldburger berichtet.

Es folgte der Einbruch der Nacht – und mit ihr der erste Tiefpunkt der Reise. „Von 1 bis kurz vor 5 Uhr morgens waren wir auf einer Raststätte vor Hamburg gestrandet.“

Der Tiefpunkt des Trips

War es den beiden jungen Männern bis dahin immer gelungen, eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren, kam die Reise plötzlich zu einem längeren Halt. „Mittlerweile waren wir richtig müde“, schildert Simon Waldburger, dem spätestens jetzt klar wurde, dass sein Fernziel Schweden in den verbleibenden Stunden nicht mehr zu erreichen war. „Das war schon der Moment, an dem man sich fragt. Warum mache ich das überhaupt?“, blickt der 24-Jährige zurück.

Doch mit dem Morgengrauen kam Hilfe. Ein älteres Ehepaar, das in ihrem ganzen Leben noch keinen Anhalter mitgenommen hatte, nahm sich der Gestrandeten an. Kurz darauf ging es auch schon über die Grenze. Eigentlich ein emotionaler Moment, denn mit dem Übertritt nach Dänemark war zumindest das selbst gesteckte Ziel Skandinavien erreicht.

Die Grenze ist fast erreicht. | Bild: Privat

„Ehrlich gesagt, war ich zu dem Zeitpunkt aber schon zu kaputt für große Emotionen“, sagt Waldburger und lacht dann rückblickend doch. „Eric hat neben mir auf der Rückbank gepennt, als wir über die Grenze gefahren sind.“

Die letzte Etappe

Von der dänischen Stadt Kolding aus traten die beiden schließlich die letzte, 250 Kilometer lange Etappe an. Als schließe sich ein Kreis, war es tatsächlich ein Auto mit Münchener Kennzeichen, das sie pünktlich zum Ende der 36-Stunden-Frist in Kopenhagen absetzte. „Unterwegs gab es noch eine Überraschung. Es hat sich herausgestellt, dass die Beifahrerin aus Konstanz kommt“, sagt Waldburger.

Angekommen: Nach 36 Stunden haben Simon Waldburger und Eric Janto die dänische Hauptstadt erreicht. | Bild: Privat

Nachdem er während der gesamten Aktion insgesamt vielleicht zwei Stunden lang die Augen geschlossen hatte, ließ sich der Student gegen 22.30 Uhr in sein Hostelbett fallen – müde aber glücklich. Und obwohl er sich den anschließenden Rückweg per Bus und Mitfahrgelegenheit selbst organisieren und finanzieren musste, lautet sein Urteil: „Ich würde in jedem Fall wieder mitmachen.“

Erfolgreiche Teilnehmer: Die drei Zweierteams mit Konstanzer Beteiligung haben es am Ende der 36 Stunden bis nach Dänemark, Italien und Kroatien geschafft. | Bild: Privat

Er möchte sogar noch mehr Menschen für Breakout begeistern. „Dieses Mal waren außer uns noch zwei weitere Konstanzer Zweierteams dabei: Freunde von mir, mit denen ich die ganze Zeit über in Kontakt war. Sie haben es in den 36 Stunden nach Südkroatien und Neapel geschafft.“