18.642 Kilometer sind es laut dem Internetdienst Google von Konstanz bis nach Neuseeland. Vom Konstanzer Industriegebiet nach Dingelsdorf laut Kilometerzähler meines Autos rund zehn Kilometer.

Wieso diese seltsamen Rechenspiele? Ganz einfach. Dieser Tage hatte ein Supermarkt im Industriegebiet Äpfel im Angebot. Ein Kilo für 1,99 Euro. Klingt gut. Zum gleichen Zeitpunkt hat das Kilo Äpfel in einem örtlichen Obsthof zwei oder 2,20 Euro gekostet.

So schön und knackig sehen unsere Bodensee-Äpfel aus. | Bild: Hanser, Oliver

In Ordnung, der Supermarkt-Apfel war eine Sorte, die bei uns erst gegen Ende Oktober geerntet wird. Und trotzdem: Der Apfel aus dem Supermarkt ist in Neuseeland gewachsen und kam auf dem Seeweg, über Autobahnen und Landstraßen ins Industriegebiet – rund 18 642 Kilometer war er unterwegs.

Der Apfel aus dem Obsthof ist rund 153 Meter entfernt auf einem der hauseigenen Felder gewachsen und kam per Traktor in einen Produktionsraum zum Waschen und von dort die rund sieben Meter in den Verkaufsraum.

Sechs Wochen war das neuseeländische Obst unterwegs, sechs Minuten das heimische. Merken Sie was?

Beim Obsthof Romer in Litzelstetten gibt es heimisches Obst. | Bild: Oliver Hanser

Die Faustregel gilt nach wie vor: Je länger ein Produkt transportiert werden muss, desto schlechter wirkt sich das auf den ökologischen Fußabdruck der Produkte aus. Wenn unsere heimischen Äpfel Monate speziell gelagert werden müssen, ist der Energieverbrauch unterm Strich höher als bei den Äpfeln aus Neuseeland. Werden noch Folien, Gewächshäuser und Heizgeräte verwendet, haben Äpfel aus Übersee plötzlich eine bessere Umweltbilanz – allerdings nur, wenn sie nicht per Flugzeug angeliefert werden.

Heimische Äpfel sind zum Greifen nah – warum also Obst aus Neuseeland kaufen?

Der Supermarkt schrieb auf SÜDKURIER-Anfrage folgende Begründung: „Bei unserer Sortimentsgestaltung legen wir großen Wert auf Regionalität. Gleichzeitig möchten wir unseren Kunden ganzjährig eine große Auswahl an Apfelsorten anbieten. Wenn nicht alle Sorten ganzjährig regional verfügbar sind, beziehen wir diese auch bundesweit. Dann aus Südtirol, dann aus anderen EU-Länder, aber auch aus Übersee.“

Jetzt sind wir als Konsumenten gefragt: Obst aus Neuseeland oder aus der Nachbarschaft. Es liegt nur an uns.

