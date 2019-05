An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz (HTWG) kehrt keine Ruhe ein. Am Montag haben Beamte des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens die Hochschule durchsucht. Es gehe dabei um den Verdacht der Zahlung von Leistungs- und Forschungszulagen „in strafrechtlich relevanter Form“, erklärt Andreas Mathy, Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, auf Anfrage des SÜDKURIER.

„Weitere Auskünfte werden in Hinblick auf die fortlaufenden Ermittlungen nicht erteilt“, ist einer inzwischen offiziellen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft zu entnehmen. Auch wie lange sich diese fortsetzen werden, lässt sich laut Andreas Mathy derzeit nicht abschätzen. „Wir sind am Beginn der Ermittlungen“, sagt er.

Vor knapp zwei Jahren wurde Hochschulpräsident Carsten Manz in einer anonymen Anzeige der Untreue verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft ging dem Vorwurf nach Vorermittlungen nicht weiter nach, da sich die Anzeige als haltlos herausgestellt hatte. Ob es nun erneut zu einer Anzeige gekommen ist, lässt sich laut Andreas Mathy aktuell nicht beantworten.

Carsten Manz selbst unterrichtete Mitarbeiter und Professoren der HTWG am Montag über die Durchsuchungen. In dem internen Schreiben, das der Redaktion vorliegt, erklärt er, dass gezielt Daten sowie Datenträger erfasst worden seien. „Die Veranlassung zur heutigen für mich nicht nachvollziehbaren Maßnahme hat sich aus den vom MWK (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst) auf Anforderung der Staatsanwaltschaft bereits vorgelegten Unterlagen ergeben“, schreibt er an die Hochschulangehörigen.

Carsten Manz, Präsident der Hochschule Konstanz, Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), hat Mitarbeiter und Professoren über die Durchsuchung informiert. | Bild: Scherrer, Aurelia

Stefan Keh, Vorsitzender des Hochschulrats der HTWG, ist irritiert über die neuerlichen Ermittlungen und erklärt gegenüber dem SÜDKURIER: „Hier ist keiner kriminell unterwegs und es wurde nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.“ Die HTWG sei bei der Bearbeitung der Themen Leistungs- und Forschungszulagen in den vergangenen zwei Jahren immer „sehr ordentlich und transparent“ vorgegangen. Im Juli 2017 wurde eine fehlerhafte Vergabe der Zulagen öffentlich, das zuständige Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg ließ hierzu in einem langwierigen Prozess neue Richtlinien erstellen.

Stefan Keh sagt: „Für mich sind die Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehbar. Ich bin absolut überzeugt davon, dass jede Frage der Staatsanwaltschaft immer zeitnah und ausführlich beantwortet wird und wurde. Ich verstehe das Vorgehen in diesem Fall nicht.“ Hochschulpräsident Carsten Manz war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen. Kürzlich wurde bekannt, dass der 2013 gewählte Präsident der HTWG keine zweite Amtszeit antritt.