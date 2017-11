Konstanz Wie wir unseren Glauben in Konstanz leben: Eine Muslima, ein Sikh und zwei Buddhisten erzählen

In Konstanz leben Menschen ganz verschiedener Religionen. Vier von ihnen haben wir zum Gespräch getroffen – über ihren Glauben, ihren Alltag in Konstanz und wie beides zusammenhängt.

Die Porträts in diesem Artikel entstanden bei der Veranstaltung "Nacht der lebenden Bücher" in der Stadtbibliothek im Rahmen der Feierlichkeiten zum Konziljubiläum. Besucher konnten sich bei dieser Veranstaltungen die Gesprächspartner "ausleihen" und in kleinen Gruppen mit ihnen sprechen.

Die Muslima

Seit einem Jahr studiert die Indonesierin Rachmawati an der HTWG in Konstanz Tourismusmangement. Doch ihr Studentenalltag ist speziell – fünf Mal am Tag verlässt sie die Hochschule, um schnell nach Hause zu laufen. Der Grund dafür: Die 22-jährige Muslima muss beten. "Was für mich am Anfang in Konstanz schwierig war, waren die Gebetszeiten", sagt sie. Das erste Gebet spricht Rachmawati noch vor Sonnenaufgang, etwa um fünf Uhr. Die Gebetszeiten richten sich nach Tageszeiten – von Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang. "Früh morgens habe ich keine Schwierigkeiten, aber tagsüber ist es schwer", sagt Rachmawati.

Wenn sie um zwölf Uhr mittags eine Vorlesung hat, dann betet sie stattdessen auch mal um zwei Uhr. "Zum Glück wohne ich im Studentenwohnheim ganz nah an der Hochschule, deswegen kann ich kurz nach Hause, wenn ich beten muss", sagt Rachmawati. In der Hochschule gibt es keinen Platz, an dem sie beten könnte. Im Gebet spricht die Studentin arabische Verse und macht dabei einige gebetstypische Bewegungen. "Die sind auch gesund für den Körper", sagt sie. In der Konstanzer Moschee war sie noch nicht. "Eigentlich beten bei uns eher die Männer in der Moschee und die Frauen zuhause", sagt Rachmawati.

Anders als es der Islam eigentlich vorschreibt, können Frauen in Idonesien selbst entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht. "Bei uns ist es eine persönliche Entscheidung, keine Pflicht", sagt Rachmawati. Die Indonesier gehen mit der Vorschrift offener um, sodass es für Rachmawati nie einen Zwang gab. Trotzdem trägt sie heute ein Kopftuch: "Ich war 16 Jahre alt, als ich mich entschieden habe, ein Kopftuch zu tragen", sagt sie. Mit dem Start ihres Lebens in Deutschland gab es für Rachmawati einige Umstellungen. "Manchmal gucken mich noch viele an, weil ich Kopftuch trage", sagt sie. Vor eine große Herausforderung stellte sie auch die Fastenzeit: Muslime fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. "Im Sommer ist es hier echt lang von fünf Uhr morgens bis zehn Uhr abends", sagt sie.

Vor wenigen Monaten ist Rachmawatis Mutter in Indonesien gestorben. Zu der Zeit war die Studentin noch in Konstanz – beschäftigt mit Prüfungen. Der Tod ihrer Mutter hat sie dazu gebracht, sich mehr mit dem Leben nach dem Tod zu beschäftigen. Der Islam vermittelt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. "Wir glauben, dass dieses Leben kein richtiges Leben ist, sondern eins in dem wir von den Erfahrungen und Entscheidungen lernen", sagt Rachmawati: "Damit bereiten wir jetzt alles für das Leben nach dem Tod vor."

Während Rachmawati den Koran in ihrer Kindheit in Indonesien täglich in der islamischen Schule studierte, hat sie zurzeit keine Möglichkeit dazu. "In Konstanz ist es schwer", sagt Rachmawati. "Wir dürfen unsere Religion nicht ohne Lehrer lernen." Bisher hat Rachmawati hier aber keinen Lehrer. Deswegen konnte sie bisher nur ein paar einfache Bücher über den Islam lesen, um mehr über ihre Religion zu erfahren. "Natürlich gibt es Dinge, die ich jetzt noch nicht verstehe", sagt Rachmawati. "Deswegen muss man bis zum Ende seines Lebens seine Religion weiter studieren." Und eben das will Rachmawati machen – egal ob in Indonesien oder in Konstanz.

Die Buddhisten

Vor 24 Jahren hat sich das Leben von Anke Meesmann und Nick Hollwegs nachhaltig verändert. Die beiden, die heute ein Paar sind, wurden zu dieser Zeit unabhängig voneinander Buddhisten und sind es bis heute geblieben. "Wir kommen eigentlich nicht aus einem buddhistischen Background", sagt Meesmann. Trotzdem fanden sie zur Religion und entschieden sich aktiv dafür.

Die 49-jährige Meesmann aus Konstanz hatte sich schon zwei Jahre vorher über den Buddhismus informiert. Dann entschied sie sich für einen Beitritt: "Ich wollte mit den buddhistischen Methoden mit meinem Geist arbeiten", sagt sie. Zur selben Zeit aber an einem anderen Ort kam auch Hellwegs zum Buddhismus. Seine Begeisterung für den Buddhismus entstammte auch aus der Enttäuschung über die katholische Kirche. "Das war nicht so wahrhaftig, wie ich es gerne hätte", sagt der 46-Jährige. "Ich hatte Fragen im Leben und war auch irgendwie auf der Suche." Die Antworten hat er dann im Buddhismus gefunden. "Ich habe ganz viele Sachen wiedererkannt, obwohl ich nicht viel verstanden habe", sagt der Produktmanager. "Das war mehr ein Gefühl."

Mit der Entscheidung für den Buddhismus veränderte sich auch das Leben der beiden. "Buddhist kann man nur sein, wenn man die Selbstverantwortung übernimmt", sagt Meesmann. Das Grundprinzip des Buddhismus untersucht die Ursachen und ihre Wirkung. "Es gibt nicht mehr jemand Drittes oder ein Schicksal, das dafür verantwortlich ist, was mir passiert", sagt Meesmann. Viele würden diese Denkweise als Belastung empfinden, für Buddhisten hingegen sei sie eine Befreiung. "Ich bin diejenige, die entscheidet, wie meine Zukunft aussieht", sagt Meesmann, die als Verkäuferin bei DM arbeitet. Auch auf den Alltag hat diese gedankliche Umstellung einen Einfluss gehabt: "Dadurch hat man im Alltag mehr Möglichkeiten", sagt Hellwegs.

Das buddhistische Paar praktiziert den Diamantwegs-Buddhismus nach tibetischer Schule. Dieser lehrt ihnen vor allem eins: Loszulassen. Die regelmäßige Meditation ist auch eine Art Training für den Geist. "Loszulassen gibt einem in allen Lebenslagen einen viel größeren Spielraum", sagt Meesmann. So habe sie beispielsweise Veränderungen im Umgang mit ihren Töchtern gemerkt. "Man erklärt Dinge einfach anders", sagt sie. Am Anfang sei es für sie überraschend gewesen, wie viele Emotionen sie in sich trage, so Meesmann. Doch mit der Zeit entwickelte sie den richtigen Umgang mit den Gefühlen.

Meditiert wird täglich. Die Meditationen sind angeleitet, das heißt, es gibt einen festgelegten Aufbau und einen Text dazu. Wichtig für die Meditation ist auch die Motivation: "Es muss ein persönliches Bedürfnis da sein, jetzt mit dem Geist zu arbeiten", sagt Meesmann. Die Länge der Meditation ist unterschiedlich – etwa 20 bis 30 Minuten sind der Regelfall. Dabei stellen sich Meesmann und Hellwegs ihren Lehrer in Gedanken vor. "Das ist wie ein Date in Gedanken, man stellt sich auf ihn ein und öffnet sich dann bei der Meditation", sagt Meesmann. Der Lehrer ist der 34-jährige Thaye Dorje, er verkörpert die Tatkraft aller Buddhas. Obwohl dieser in Tibet lebt, haben Meesmann und Hellwegs ihn schon kennengelernt. Das sei auch wichtig, um sich während der Meditation auf ihn einlassen zu können. Alles andere hat Meesmann hier in Konstanz gelernt: "Ich war noch nie in Asien", sagt sie.

Ihr halbes Leben lang meditieren Meesmann und Hellwegs nun schon – 24 Jahre Training für den Geist. "Ich erlebe es als sehr angenehm", sagt Meesmann. Das sei aber abhängig von der Motivation, die zur Meditation geführt habe. Von Meditation zu Meditation konnte Meesmann ihren Geist mehr kennenlernen. "Also der ist schon echt cool", sagt sie. Und deswegen trifft sie ihn jeden Morgen, wenn sie ihren Tag mit einer Meditation beginnt.

Der Sikh

Yoga ist für Rolf Wiedenbach wie für andere Menschen das Zähneputzen – es gehört zu seinem Start in den Tag wie selbstverständlich dazu. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang nimmt der 60-Jährige sich die Zeit für eine Meditation. Er ist Yogi. Und er gehört dem Sikhismus an. "Yoga und Sikhismus haben viele Berührungspunkte", sagt Wiedenbach. Daher ist er auch über das Yoga zu seiner Religion gekommen. "Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen geschieht, sondern über eine gewisse Distanz", sagt Wiedenbach. Obwohl die Religion und das Yoga an und für sich nichts miteinander zu tun haben, hilft ihm die Meditation dabei: "Ich benutze die Technik des Yogas, um zu meiner Seele zu finden", sagt Wiedenbach. Sein spiritueller Name lautet Amrit Manter Singh: "Amrit" ist die Essenz des Seins und "Manter" heißt Bote.

Beim Sikhismus gilt der Grundsatz der Toleranz gegenüber anderen Religionen sowie die Gleichberechtigung aller Menschen und Geschlechter. "Ein Sikh würde aber nicht öffentlich herumlaufen und Werbung für seine Religion machen", sagt Wiedemann. Seit Wiedenbach über das Yoga zum Sikhismus fand, hat sich sein Leben in verschiedenen Bereichen verändert – innerlich und äußerlich: "Alle Dinge, die sich für einen ändern, bemerken andere vor einem selber", sagt Wiedenbach. Dazu gehört auch der Abschied von einigen Dingen: Er verzichtet auf bewusstseinsverändernde Substanzen wie Alkohol oder Drogen, denn diese sollen Sikhs vermeiden. Und er ernährt sich vegetarisch – zum einen aus Rücksicht vor dem Leben, aber auch wegen seines Stoffwechsels. "Wenn ich abends einen Schweinebraten mit Knödeln und Rotkraut esse, werde ich enorme Schwierigkeiten haben, um vier Uhr aus dem Bett zu kommen", sagt Wiedenbach. "Um ein klares Bewusstsein zu haben, ist es sehr ratsam, das umzustellen."

Es gebe im Sikhismus aber keine direkten Verbote, so Wiedenbach. "Es gibt nur Dinge, die ich von mir aus möchte und die ich nicht möchte", sagt er. Deshalb müsse auch nicht jeder Sikh morgens um vier aufstehen, sondern könne auch abends meditieren. Der Gemeinschaft des Sikhismus, der Khalsa, könne jeder freiwillig beitreten, auch zeremoniell. "Man kann aber auch Sikh sein ohne das Zeremoniel, ohne einen Turban oder einen Bart zu tragen", sagt Wiedenbach.

Die Menschen würden sich in ihrem Leben viele Begrenzungen geben. Die Aufgabe im Sikhismus sei es vielmehr, die eigenen Blickwinkel zu erweitern. "Wir suchen in der Regel immer alles von außen, dabei ist alles im Innern", sagt Wiedenbach. Eigentlich sei der Sikhismus streng genommen eher eine Lebensweise als eine Religion, sagt Wiedenbach: "Wir beten gar nichts an." Stattdessen steckt in den Augen der Sikhs allem etwas Göttliches – von der Ameise bis zum Baum. "Wenn du nicht in allem Gott siehst, dann wirst du ihn nirgends finden", sagt er.

Auch äußerlich hat sich der gebürtige Wollmatinger gewandelt: "Vom Aussehen her hat sich da einiges geändert", sagt er. Er trägt einen lilafarbenen Turban und einen langen grauen Bart. "Ein Sikh lässt sich die Haare nicht mehr schneiden", sagt der Yogi. Im Sikhismus gilt das als Verneigung vor dem Leben, es hat aber auch energetische Gründe. "Im Haar wird alles gespeichert und das Haar filtert auch", sagt Wiedenbach. Und als er Erklärung dafür hat er ein alltägliches Beispiel parat: Wie andere Menschen im Winter eine Mütze tragen, weil es sonst kalt um die Ohren wird, trägt Wiedenbach ganzjährig seinen Turban. Damit die Energie, die er durch das Yoga schon vor den ersten Sonnenstrahlen gewinnt, bei ihm bleibt.