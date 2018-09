Es müssen schon besondere Jahre gewesen sein. Wer am traditionsreichen Konstanzer Heinrich-Suso-Gymnasium Latein oder Altgriechisch büffeln sollte, morgens aber leider etwas zu spät dran war, stand entweder vor verschlossenen Türen oder wurde vom Schulleiter am Eingang mit einem ganz speziellen Händedruck begrüßt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag dagegen begrüßte der junge Lehrer Bruno Steidle seine Schüler in der eigenen Wohnung, man traf sich im Wohnzimmer zu politischen Diskussionen.

Bruno Steidle hat am Konstanzer Heinrich-Suso-Gymnasium von 1962 bis 1997 Deutsch, Englisch und Sport unterrichtet. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Um 1968 war das, rund um jenes Jahr, in dem in Berlin der Studentenrebell Rudi Dutschke durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde* und in der die erste Nachkriegsgeneration gegen das Verschweigen der Nazi-Zeit aufbegehrte. Steidle war sechs Jahre zuvor ans Suso gekommen und blieb der Schule bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1997 treu. Er erinnert sich noch gut an die Abiturienten von vor 50 Jahren, unter anderem an einen gewissen Horst Frank.

Kaum zu glauben: Horst Frank hatte keine Lust mehr auf eine Diskussion

Der Oberstufenschüler Horst Frank war einer derer, die bei Bruno Steidle zu Hause debattierten. Bis dem jungen Mann der Kragen platzte und er aus dem Haus des Lehrers stürmte. Von Steidle aufgehalten und befragt, erwiderte Frank: Das ständige Diskutieren sei doch nicht auszuhalten.

Ironie der Geschichte: Jahrzehnte später, 1996, ließ er sich in Konstanz zum ersten grünen Oberbürgermeister wählen und erlebte mehr als eine aufreibende Diskussion – die Anekdote seiner einstigen Ungeduld sorgte im Kreis der alten Mitschüler jedenfalls für viel Schmunzeln.

Viele Suso-Schüler machen später tolle Karrieren

Und es gibt noch weitere bekannte Gesichter im Kreis dieser anderen 68er: Heinrich Everke zum Beispiel ist Arzt und FDP-Stadtrat geworden. Ulrich Dehner hat sich als Psychologe, Coach und Weiterbildungs-Profi einen Namen gemacht. Zur Clique gehören auch der Kulturmäzen und frühere Stadtrat Alexander Stiegeler, der renommierte Mediziner Andreas Beck und der Arzt und langjährige Vorsitzende des Yacht-Clubs, Ewald Weisschedel.

Und an der Schule selbst? Hat sich seit 1968 vieles, aber nicht alles geändert

Während sich diese Konstanzer nie aus den Augen verloren haben, war zumindest das Wiedersehen mit der alten Schule für die Abiturienten von damals ein kleines Aha-Erlebnis. Nicht nur, weil sich zum Klassentreffen auch der inzwischen hochbetagte frühere Lehrer Reinhard Schneider sehen ließ. Sondern weil sie vom heutigen Suso-Schulleiter Patrick Hartleitner auch erfuhren, dass am Suso zwar manches beim Alten geblieben ist – sich vieles aber auch geändert hat.

*In einer ursprünglichen Version hatte es geheißen, Rudi Dutschke sei 1968 erschossen worden. Danke an den Leser, der uns darauf hinwies, dass Dutschke zwar bei dem Attentat in Berlin schwerst verletzt wurde, aber erst 1979 starb.

