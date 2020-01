von Julia Leiber

Es gab mehr Niederschlag, dafür etwas weniger heiße Tage als 2018 – und mit mehr als 2000 Sonnenstunden war Konstanz eine der sonnenreichsten Städte in Deutschland: Die Zahl der Sommertage und heißen Tage lag „deutlich unter jener von 2018, aber im Bereich von 2017. Wobei 2018 natürlich ein extrem warmes Jahr war“, bilanziert Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor.

Die mittlere Temperatur in Konstanz lag im vergangenen Jahr bei 11,1 Grad. Das sind zwei Grad über dem Durchschnittswert im Vergleichszeitraum von 1961 bis 1990. Im Jahr 2018 lag die mittlere Temperatur für Konstanz bei 11,9 Grad.

Insgesamt war es in Baden-Württemberg nur im Januar und im Mai kälter als im Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010. Alle anderen Monate waren wärmer. Die größten Abweichungen der Temperaturen vom Mittelwert in Baden-Württemberg wurden im Februar mit 2,7 Grad und 3,1 Grad im Juni gemessen.

Hitzewellen im Juni und Juli

Insgesamt gab es zwei größere Hitzewellen Ende Juni und Ende Juli. „Im Gegensatz zu 2018 gab es aber auch mal eine längere kühle Phase Anfang Juli“, berichtet Schmidt. Am kältesten war es am 20. Januar mit einem Tiefstwert von -4,2 Grad.

Hingegen wurde der heißeste Tag in Konstanz am 25. Juli mit 36,9 Grad gemessen. Damit wurde der Hitzerekord von 2018 mit 36,6 Grad geknackt.

Damit ist Konstanz im deutschlandweiten Vergleich relativ weit abgeschlagen, da vor allem im Westen Deutschlands örtlich mehr als 40 Grad erreicht wurden.

Bei warmen Wetter lockte der Herosé-Park viele Besucher an die Promenade. Einige wagen den Sprung ins erfrischende Wasser, um sich bei den hohen Temperaturen abzukühlen. | Bild: Timo Kammerer

Konstanz ist eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands

Die Konstanzer bekamen mit 2050,2 Sonnenstunden viel Sonnenschein ab. Das sei „etwas weniger als im vorherigen Rekord-Sommer mit 2119,6 Sonnenstunden“, sagt Meteorologe Schmidt. Dieser Wert wurde jedoch nicht in vielen Regionen erreicht. Auch am Bodensee sei der Klimawandel zu spüren, sagt Schmidt.

„Die Zahl der zu warmen Jahre nimmt auch am Bodensee insgesamt zu. Die Klimaerwärmung macht sich also auch am Bodensee ganz klar bemerkbar“, sagt Jürgen Schmidt, Meterologe. | Bild: Wetterkontor

2019 deutlich mehr Regen als im Vorjahr

2019 brachte mehr Niederschlag. In Konstanz fiel mit 881,2 Litern pro Quadratmeter deutlich mehr Regen als 2018. Da waren es nur 616 Liter. Am meisten hat es im Mai mit 121,3 Liter pro Quadratmeter geregnet. Der regenreichste Tag war ebenfalls im Mai: Am 20. Mai fiel 34,4 Liter Regen pro Quadratmeter.

Ende Juni war die Luft nach dem Regenschauer an der Schmuggler Bucht noch sehr feucht, was sich in diesem diffusen Abendlicht zeigte. | Bild: Stefan Arendt

Meteorologe erwartet milden Winter

Der Winter 2018/19 war „1,6 Grad zu mild und auch etwas zu trocken“, sagt Schmidt.

Schneebedeckte Dächer im Dezember 2018. | Bild: Robert Hahn Bauer

Für den Winter 2019/2020 wagt er einen Ausblick: „Nach den Prognosen der Langfrist-Modelle soll der Winter in Mitteleuropa insgesamt zu mild werden, kältere Phasen mit Schnee und Dauerfrost sind natürlich nicht ausgeschlossen.“