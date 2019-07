Mitesser sind nur dann willkommen, wenn man sie eingeladen hat. Wenn sie sich klammheimlich dazu schleichen, wird es dagegen schnell unangenehm. Diese Erfahrung musste unser Leser Jan Egg im Konstanzer Einkaufszentrum Lago machen.

In einem dort ansässigen Imbiss wollte er sich einen Salat schmecken lassen. Doch zwischen den Blättern des vitaminreichen Grünzeugs kam ihm etwas entgegen gekrochen, was ganz und gar nicht nach Salatblatt, Tomate oder Rettich aussah: ein Wurm. Kein schuldbewusstes rosa Exemplar, mit reuevoll gesenktem Kopf. Nein, auf dem Handy-Video, das uns Jan Egg zukommen ließ, ist ein dunkles Wesen zu erkennen, das sich unappetitlich zuckend in Richtung Tellerrand vorarbeitet. Bäh!

Und dann noch bezahlen?

Kein Wunder, dass Jan Egg überrascht war, dass er diesen animalisch aufgepeppten Salat trotzdem bezahlen sollte. Nun könnten Tierfreunde argumentieren, dass ein Wurm im Salat immerhin ein Beweis dafür ist, dass keine Pestizide im Spiel waren.

Aber weil Herrn Egg verständlicherweise nicht danach war, seinen Salat nach dem Wurmbesuch fertig aufzuessen, droht diese These in der argumentativen Jauchegrube zu versinken. Hilfreicher ist es vielleicht, eine Frau zurate zu ziehen, der es ganz ähnlich erging.

Dreister Brief und kecke Antwort

Beim Waschen eines Kopfsalats bekam die Engländerin Leila Daly nämlich ebenfalls tierischen Besuch. Sie schrieb daraufhin der Supermarktkette Sainbury‘s, in der Hoffnung auf Ersatz. Dalys Argumentation: Sie sei über den Wurmfund in ihrem Salat so entsetzt gewesen, dass ihre Kinder angefangen hätten zu weinen. Ihre Katzen hätten die Köpfe gegen die Wände geschlagen. Sie selbst habe sich daraufhin vor Aufregung eingenässt, weshalb ihr Mann sich schließlich habe von ihr scheiden lassen. Aus Frust darüber habe sie sich mit Lebensmitteln vollgestopft und arbeite nun als „dicke Prostituierte“.

Als Kompensation für diese menschliche Tragödie forderte sie die Supermarktkette dazu auf, allen Mitarbeitern zu kündigen und die Firma zu schließen. Zugegeben, ziemlich drastisch. Aber Sainbury‘s kam der kreativen Briefschreiberin tatsächlich entgegen. Neben einem Einkaufsgutschein und einer Netflix-Geschenkkarte gab es eine Portion Kekse und den kecken Hinweis, dass Würmer immerhin relativ pflegeleichte Haustiere abgeben würden.

Ein Happy-End, das wir in ähnlicher Form auch unserem Leser wünschen. Und sollten Sie beim Schreiben eines dramatischen Briefs an den Imbissinhaber Hilfe brauchen, lieber Herr Egg: Die Konstanzer Lokalredaktion hilft natürlich gerne beim Formulieren mit.

Haben Sie schon ähnliche Fälle erlebt? Dann schicken Sie uns Ihre Geschichte an: konstanz.redaktion@suedkurier.de