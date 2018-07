„Das ist das letzte Jubiläum, das ich organisiere“, seufzt Jugendleiter Marcus Sauter, der gemeinsam mit seinen Kameraden alle Hände voll zu tun hat. Das Jubiläum naht, denn am Sonntag wird vor und in der Thingolthalle das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehrgruppe Konstanz-Dingelsdorf gefeiert. „In 25 Jahren sitze ich dann am Ehrengasttisch“, das hat sich der 36-Jährige, der mit 14 Jahren in die Jugendfeuerwehr eintrat und dann in die aktive Wehr wechselte, vorgenommen. Wirklich ernst zu nehmen ist dieses Stöhnen nicht, denn die Dingelsdorfer Feuerwehrleute freuen sich auf den Anlass, denn sie sind stolz, dass ihre Jugendfeuerwehr seit 50 Jahren aktiv ist und kontinuierlich Nachwuchs für die aktive Wehr generiert. Sie begeistern Jungen und seit dem Jahr 2015 auch Mädchen für die Feuerwehr.

Die meisten Feuerwehrleute waren zuvor in der Jugendwehr aktiv

„Die Jugendfeuerwehr ist die wichtigste Quelle für die aktive Wehr“, stellt Marcus Sauter in Anbetracht der sinkenden Zahl der Ehrenamtlichen fest, denn Quereinsteiger seien selten. Die Fluktuation bei den Aktiven sei durch Berufsausbildung und damit verbunden auch Ortswechsel begründet. „Wenn einer von seinem zehnten bis zu seinem 30. Lebensjahr dabei bleibt, ist das schon gut“, so Sauter, der feststellt: „Früher war es einfacher. Da gab es nur Feuerwehr und Musikverein. Heute ist das Freizeitangebot sehr groß. Wir versuchen alles, um bereits die Kinder zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass Feuerwehr wichtig ist und Spaß macht.“

Die Ausbildung ist ebenso wichtig wie die Freizeitaktivität

Die Umstände haben sich stark verändert, der Kern der Jugendausbildung ist aber in den vergangenen 50 Jahren gleich geblieben, bestätigt Günther Neumann, der erste Jugendwart der Jugendfeuerwehrgruppe Konstanz-Dingelsdorf. „Ich hatte immer Spaß daran, mit Jugendlichen zu arbeiten“, sagt er, der 1961 seinen Feuerwehrdienst antrat und von 1968 bis 1980 als Jugendwart aktiv war. Im Fokus stand und steht die Ausbildung der Feuerwehrjugend, aber auch die Kameradschaft wird mit Freizeitaktivitäten gefördert. „Im Winter sind wir meistens zum Schwimmen ins Hallenbad“, erinnert sich Neumann. In der warmen Jahreszeit wurde das Training auf einem Sportplatz absolviert. „Wir haben bergauf geübt, dann waren wir schneller im Wettkampf“, schmunzelt Günther Neumann. Jugendleiter Marcus Sauter und Betreuer Robin Schönwald (21) hören zu. „Oft möchte man alles ganz anders machen, dabei muss man das gar nicht“, so Sauter.

Von der Biographie eines Feuerwehrmannes

34 Feuerwehrleute gibt es aktuell in Dingelsdorf. „Fast alle haben wir aus unserer Jugendfeuerwehr generiert“, stellt Marcus Sauter fest und blickt dabei auf Robin Schönwald. Als Neunjähriger hat dieser mit zwei Freunden in die Jugendfeuerwehr „geschnuppert“, trat mit zehn Jahren ein, wechselte mit 18 zu den Aktiven und engagiert sich jetzt als Betreuer für die Jugendfeuerwehr. Und das ist gut so, denn „er weiß wie die Jugendlichen ticken“, schmunzelt Marcus Sauter und plaudert über Schönwald und dessen Freunde: „Die drei haben mich sehr viele Nerven gekostet. Das war eine ordentliche Rasselbande.“ Sauter grinst: „In der Jugendfeuerwehr haben wir sie erzogen.“ Das ist ganz normal. Günther Neumann behauptet zwar, früher seien die Jugendlichen „sehr anständig“ gewesen und hätten sich „sehr gut benommen“, aber das mag ihm keiner so recht glauben. Vor allem, als er kurz darauf erzählt, wie er in den Anfangszeiten der Dingelsdorfer Jugendfeuerwehr „mit 13 Leuten in einem Käfer“ gefahren ist.

Was die Jugendlichen an der Feuerwehr fasziniert

„Von zehn bis 13 Jahren ist man noch lieb und brav, dann kommt das Rowdy-Alter, in dem man seine Grenzen austestet“, hält Marcus Sauter fest. Deshalb sei es wichtig, dass Jugendleiter nur unwesentlich älter seien als die Jugendlichen. Robin Schönwald nickt: „Ich weiß, wie die ticken. So waren wir auch.“ Auch wenn es noch nicht lange her ist, dass er zu den Aktiven wechselte, vermisst er die Zeit bei der Jugendfeuerwehr. „Wir haben viel gelernt und dabei jede Menge Spaß gehabt. Teamgeist war selbstverständlich. Es war ein schöner Zusammenhalt.“ All dies versucht er dem Nachwuchs zu vermitteln, so wie die Vorgänger es im Laufe der vergangenen 50 Jahre taten.

Das Jubiläumsfest Die Jugendfeuerwehrgruppe Konstanz-Dingelsdorf feiert am Sonntag, 22. Juli, ab 10 Uhr an der Thingolthalle ihr 50-jähriges Bestehen. Gegen 11 Uhr gibt es einen kleinen offiziellen Teil. Um 12.30 Uhr präsentiert die Dingelsdorfer Jugendfeuerwehrgruppe einen Standard-Löschangriff. Neben einer Fahrzeugschau mit alten und neuen Feuerwehrfahrzeugen können die Besucher mittels Drehleiter Dingelsdorf aus luftigen Höhen betrachten. Alle Mädchen und Jungen sind zur Kinderolympiade eingeladen; Siegerehrung ist gegen 14 Uhr. Bei Interesse werden auch Führungen durch das Dingelsdorfer Gerätehaus angeboten. (as)

