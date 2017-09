Konstanz Wie man Tobias Bücklein noch nicht gesehen hat

Die Konstanzer kennen ihn als Moderator und Musiker: Tobias Bücklein. Am heutigen Dienstag wird er 50 – und hat uns vorab Fotos aus seinem Leben und seiner Karriere gezeigt.

Steht irgendwo eine Bühne, kann Tobias Bücklein nicht weit sein. "Das klingt jetzt kitschig, ich weiß. Aber will, dass sich die Leute wohl fühlen, dass ihre Augen leuchten. Wenn ich das schaffe, fühle ich mich auch gut", sagt Tobias Bücklein, der... na was denn eigentlich? Unterhalter, Musiker, Kabarettist, Moderator, Autor, Verleger, Unternehmensberater? Zu all dem findet sich irgendein Projekt, unter dem der Name Bücklein steht.



"Kommunikationskünstler", sagt Bücklein bei zwei Kaffee in einem Konstanzer Restaurant. Viele seiner Projekte waren erfolgreich, manche gab er wieder auf. "Ich war irgendwann an einem Punkt, an dem ich angefangen habe, Träume nicht nur zu träumen, sondern sie anzupacken." Zum 50. Geburtstag haben wir ihn gebeten, in Bildern aus fünf Jahrzehnten zu zeigen, was er alles angepackt hat. Zur Ergänzung meinte er noch: "Man überschätzt, was man in einem Jahr schafft, und unterschätzt, was man in sieben Jahren erreichen kann."



Während die 68er-Revolution beginnt, sitzt Tobias Bücklein auf dem Schaukelpferd. Ein Jahr alt ist er auf diesem Bild. Über sich als Kind sagt er 49 Jahre später: "Heute würde man wohl ADHS diagnostizieren. Früher musste ich einfach immer eine Extra-Runde laufen.“ Das Laufen hat er in Form von Joggen beibehalten, das Pferd hat er schnell gegen Instrumente eingetauscht. Was nahe liegt, schließlich wächst Bücklein in einer musikalischen Pfarrfamilie auf. In einem großen Haus mit einem Klavier, „davon träume ich heute noch“, sagt Tobias Bücklein und lächelt. Wäre Pfarrer auch etwas für ihn gewesen? "Nein", antwortet Bücklein. "Aber etwas für andere zu tun und auch vor Ihnen etwas zu tun, taucht in vielem auf, was ich heute mache.“

Aktuelle Projekte von und mit Tobias Bücklein

Geburtstagskonzert: Seinen Geburtstag am 26. September feiert Tobias Bücklein mit seiner Familie und im kleinen Kreis, lädt aber vier Tage später, am Samstag, 30. September, zur großen öffentlichen Party. Zwischen 18 und 19.30 Uhr gibt es Konzerte im Unteren Konzilsaal mit seinen musikalischen Wegbegleitern aus fünf Jahrzehnten. An dem Abend stellt Bücklein auch sein neues Mini-Album vor, auf dem er mit einem jungen Berliner Musiker fünf eigene Stücke festgehalten hat. Der Eintritt zum Konzert beträgt zehn Euro, darin enthalten ist das Mini-Album. Alle Musiker, die schon einmal mit Tobias Bücklein zusammen auf der Bühne standen, haben an diesem Abend freien Eintritt. Was er sich zum Geburtstag wünscht? Bücklein antwortet mit vergangenen Geschenken, die er immer durchaus passend fand: Essensgutscheine, einen guten Grappa, Massagen. Und ansonsten? "Ich mache die Sachen, die ich mache, sowieso. Aber es hilft natürlich, wenn die Leute mir dabei auch zuhören", sagt Bücklein und lacht.

Neues Buch: "Ich habe da alles zusammengefasst, was ich in den vergangenen 30 Jahren über die Kunst des Feierns gelernt habe", beschreibt Bücklein sein neues Buch mit dem Titel "Feierkunst – Leuchtende Augen statt hoher Rituale".

Das Jahr, in dem Helmut Kohl Helmut Schmidt als Bundeskanzler ablöst. Weiter südlich von Bonn schreibt Tobias Bücklein schon an seiner musikalischen Karriere. Der 15-Jährige hat da schon seine eigene Rockband: Seed'n'Barley mit Rüdiger Bierhorst, Uwe Reith, Thomas Joekel, Christian Blancke und Christoph Danneffel. Die Songs komponieren sie selbst. Bücklein geht zu dieser Zeit auf das Suso-Gymnasium. Nach dem Abitur macht er Zivildienst bei der evangelischen Sozialstation in Konstanz. Stützstrümpfe anziehen, waschen, zum Arzt fahren: Kein einfacher Job, aber einer, der einen Suso-Schüler genau zum richtigen Zeitpunkt erdete, sagt Bücklein. Später studiert er an der Musikhochschule Trossingen."Mit Rauchen aufgehört und Yoga angefangen", sagt Bücklein heute über diese Zeit. Mit 28 Jahren wird Bücklein zum ersten Mal Vater. Und das Leben, privat wie beruflich, ändert sich plötzlich radikal: "Ich habe mich damals sehr intensiv mit dem Thema Vaterschaft auseinandergesetzt". Zu seinem 30. Geburtstag entstand dieses Bild mit seiner Tochter für sein musikalisches Kabarettprogramm „ÜberVäter“. Für ihn war die Rollenverteilung nämlich keineswegs klar – Bücklein wollte sich nie zwischen Kind und Karriere entscheiden. 1997 war er damit noch ein Exot. "Damals gab es genau einen Ratgeber für Väter." Seine Tochter ist bis heute teilweise bei den Shows dabei, mit seinem Sohn machte er gerade eine USA-Reise.Zu dieser Zeit verabschiedet sich Bücklein von der langjährigen Arbeit am Konstanzer Theater und der musikalischen Leitung des Sommertheaters. Er will Neues ausprobieren – und landet kurzzeitig bei dem Fernsehsender ProSieben. Hinter der Kamera, muss man dazu sagen, denn es ging damals um einen Workshop. Bücklein will Comedian werden und lässt sich auch coachen. Am Ende bleibt es bei dem Versuch. 250 Mal im Jahr mit demselben Programm auftreten? Nein, dann lieber zehn große Shows pro Jahr, beschließt Bücklein. Für seine "musikalisch-kabarettistische Infotainment-Show" mit dem Titel Testosteron zieht er sich auch mal aus, nimmt die Macker und ihre Macken aufs Korn und macht sich auf den „Weg des wahren Mannes“.Es gibt ein Kinderbild von Tobias Bücklein, das ihn mit drei Jahren zeigt, wie er einen Dirigierstock in der Hand hält. Insofern ist er sich über all die Jahre treu geblieben. Dieses Bild entstand während des Filharmonischen Phasnachtskonzerts im Konzil – kein Schreibfehler, schließlich ist das ein närrisches Konzert, das Bücklein auch konzipiert hat. Erst war er überwiegend Unterhalter, dann Organisator, jetzt geht er ins Marketing. Und geht auch in der Musik neue Wege: Gerade hat er ein paar Lieder mit einem jungen Berliner Künstler aufgenommen. "Das ist jetzt keine Midlife-Crisis mit zerrissenen Jeans oder so", schickt Bücklein hinterher. Im Grunde macht er weiter wie bisher – mit immer neuen Projekten.