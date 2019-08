Der neue SWR-Intendant Kai Gniffke stellt die im Mai gestartete TV-Talkshow mit Gaby Hauptmann auf den Prüfstand.

„Ich sag ganz offen: ‚Talk am See‘ ist noch nicht da, wo wir hinwollen“, sagte Gniffke in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Nach wie vor hoffe ich, dass das Ding irgendwann erfolgreich fliegt. Aber wir werden zu gegebener Zeit prüfen, wie es mit der Sendung weitergeht.“

Die Moderatorin aus Allensbach reagiert zurückhaltend

Gaby Hauptmann, die samstagabends im wöchentlichen Rhythmus durch die SWR-Sendung führt, kommentiert die Aussagen auf SÜDKURIER-Nachfrage schriftlich und in aller Kürze:

„Jeder neue Firmenchef überprüft seine Produkte. Das ist doch völlig normal.“

Ab 1. September wechsel an der Spitze des SWR

Kai Gniffke sieht den Bereich Talkshow im Südwestrundfunk noch nicht ausgereizt, wie aus dem Interview weiter hervorgeht. Er könne sich „vorstellen, dass wir noch mehr anspruchsvollen und unterhaltenden Talk machen“, sagte er.

Der bisherige Chefredakteur von ARD-aktuell in Hamburg tritt zum 1. September die Nachfolge des SWR-Intendanten Peter Boudgoust in Stuttgart an. (dpa/lre)