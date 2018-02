Konstanz Wie kann das Einatmen einer kleinen Menge von Cyclohexen zur Beeinträchtigung der Atmenwege führen? Fragen an zwei Chemiker an der Uni Konstanz

Wie kann das Einatmen einer kleinen Menge von Cyclohexen zur Beeinträchtigung der Atmenwege führen? Fragen an zwei Chemiker an der Uni Konstanz

Bei einem Chemieunfall, bei dem ein Student mit Cyclohexen hantierte, sind mehrere Personen verletzt worden. Der SÜDKURIER fragt an der Universität nach, um welchen Stoff es sich dabei handelt.

Was ist eigentlich Cyclohexen und wofür wird es verwendet?

Tanja Gaich: Man verwendet Cyclohexen in der Regel als Lösungsmittel in der industriellen Anwendung, beispielsweise in der Klebstoffindustrie. Der Stoff gehört zur Klasse der Kohlenwasserstoffe. An der Universität wird er im Praktikum als Ausgangsverbindung zur Synthese anderer Stoffe verwendet. Im Praktikum werden die Studenten im Umgang mit unterschiedlichsten Chemikalien ausgebildet.

Und welche Wirkung hat Cyclohexen?

Thomas Huhn: Der Stoff ist entzündlich und gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Dies entspricht dem unteren Ende der möglichen Gefahrenstufen. Beim Verschlucken oder beim Eindringen des Stoffes in die Atemwege kann der Stoff tödlich sein, dies gilt aber nicht für ein Einatmen der Dämpfe. Eine explizite Giftigkeit weist Cyclohexen für Wasserorganismen wie beispielsweise Fische auf und ist daher ein Umweltgift.

Wie handhaben Sie den Stoff beim Praktikum, welchen Umgang haben Studenten mit der Chemikalie?

Thomas Huhn: Die Studenten bekommen eine Sicherheitsunterweisung in den ordnungsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen und das sichere Arbeiten in einem chemischen Laboratorium. Diese Sicherheitskenntnisse bestätigen die Studenten mit ihrer Unterschrift. Es ist daher allen Teilnehmern klar, dass die Chemikalien das Labor nicht verlassen dürfen. Die Chemikalien werden in den Laboratorien in Sicherheitsschränken verwahrt. Manche wie Cyclohexen sind frei zugänglich, andere, giftige Substanzen, verschlossen aufbewahrt. Ein Assistent gibt den Studenten die jeweils benötigten Mengen aus. Über diese wird Buch geführt, um der Dokumentationspflicht Genüge zu leisten.

Wie kann der Student dann an die Substanz gelangt sein?

Tanja Gaich: Da Cyclohexen nicht weggeschlossen werden muss und somit jedem Teilnehmer im Rahmen des Praktikums zugänglich ist, kann man das nicht ausschließen. Während des Praktikums befinden sich in den Laboratorien 30 bis 50 Teilnehmer sowie die zuständigen Betreuer. Es ist somit nicht möglich, jeden Studierenden 100-prozentig zu überwachen. In 20 Jahren ist uns ein solcher Fall bis dato nicht vorgekommen.

Und was kann dann die Verletzungen durch die Substanz erklären, wenn Cyclohexen vergleichsweise harmlos ist?

Tanja Gaich: Durch das bloße Einatmen von Cyclohexen kann ich mir die geschilderten Folgen nicht erklären. Mir ist nicht bekannt, dass etwas im Umgang mit den von uns verwendeten geringen Mengen passieren kann. Auch im Praktikum ist es mit Cyclohexen noch nie zu einer Schädigung gekommen.

Thomas Huhn: Ich bin ganz erstaunt, dass Cyclohexen durch den Vorfall zu einer solchen Berühmtheit gelangt. Es ist nämlich eines der langweiligsten Moleküle, die ich kenne, man kann gar nicht viel damit anfangen.

Was genau wird im Praktikum mit dem Cyclohexen gemacht und wie viel davon wird verbraucht?

Tanja Gaich: Die im Praktikum hergestellten Präparate dienen der Ausbildung der Studenten. Cyclohexen eignet sich didaktisch sehr gut, um die Grundoperationen der organischen Chemie zu vermitteln.

Thomas Huhn: Wir verbrauchen innerhalb eines Jahres etwa eine Halb-Liter-Flasche Cyclohexen. Ein einzelner Student nutzt zwischen fünf und maximal zehn Gramm für seine Reaktion.

Welche Schutzvorrichtungen werden im Praktikum genutzt?

Thomas Huhn: Jeder Student hat einen Arbeitsplatz in einem Abzug in den Praktikumsräumen. Unter ständigem Luftwechsel erfolgen in diesen Abzügen die chemischen Reaktionen. Jeder Studierende arbeitet mit seiner persönlichen Schutzausrüstung bestehend aus Schutzbrille, Schutzkittel und, wenn erforderlich, Schutzhandschuhen. Letztere werden für Cyclohexen nicht benötigt.

Fragen: Claudia Wagner

Zu den Personen

Tanja Gaich ist Professorin für organische Chemie an der Universität Konstanz. Sie studierte in Wien Chemie, war danach ein Jahr lang in den USA tätig und lehrte fünf Jahre lang an der Universität Hannover. Im Juli 2015 erhielt sie einen Ruf an die Universität Konstanz.

Thomas Huhn ist Praktikumsleiter am Fachbereich Chemie. Er ist seit 1997 an der Universität Konstanz tätig. Er studierte in Göttingen Chemie, lebte und arbeitete zwei Jahre lang in Japan und kam als akademischer Oberrat an die Universität Konstanz.

Wie es zum Unfall kommen konnte und was die Folgen sind