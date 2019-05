Der Durchschnitts-Konstanzer ist knapp 42 Jahre alt, der Durchschnitts-Stadtrat etwa elf Jahre älter. Das zeigt eine SÜDKURIER-Erhebung unter den Mitglieder des neugewählten Gemeinderats. Das Ergebnis: Die 40 Stadträte, die am Wochenende gewählt wurden, bringen es auf insgesamt 2106 Jahre Lebenserfahrung. Daraus ergibt sich wiederum ein Durchschnittsalter von knapp 53 Jahren. Als jüngstes Mitglied beginnt Nina Röckelein von der Freien Grünen Liste ihre erste Legislaturperiode mit 21 Jahren. Sie wird bald schon am gleichen Sitzungstisch wie Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) Platz nehmen – er ist mit 77 Jahren der Methusalem des neuen Gremiums.

Verstecken braucht sich die Studentin vor ihrem erfahrenen Kollegen nicht. 23 354 Wählerstimmen und damit knapp 10 000 mehr als Wolfgang Müller-Fehrenbach konnte Nina Röckelein direkt bei ihrer ersten Kandidatur auf sich vereinen. Dass sie sich ausschließlich bei ihren Altersgenossen für dieses Ergebnis bedanken kann, glaubt die 21-Jährige nicht: „Ich habe nach der Wahl auch mit vielen Menschen über 50 gesprochen, die sich sehr für mich gefreut haben.“ Sie selbst sei positiv überrascht gewesen, als sie erfuhr, dass sie nicht die einzige junge Frau ist, die es in den Gemeinderat geschafft hat. „Wir sind zu viert, das finde ich ein super Ergebnis“, sagt sie und bezieht sich damit auf die Wahl von Elisa Coccorese (22 Jahre, Freie Grüne Liste), Tanja Rebmann (26 Jahre, SPD) und Verena Faustein (22 Jahre, Junges Forum).

„Erfahrenere Stadträte werden sich bei vielen Themen zunächst die Frage stellen: Wie haben wir das bisher gemacht?“ Nina Röckelein (21) | Bild: Oliver Hanser

Angesprochen darauf, wie sie und ihre jungen Kolleginnen in Zukunft den viel zitierten frischen Wind in den Sitzungssaal bringen können, erklärt Nina Röckelein. „Erfahrenere Stadträte werden sich bei vielen Themen zunächst die Frage stellen: Wie haben wir das bisher gemacht?“. Sie und ihre Altersgenossen seien vergleichsweise unbelastet. Da bei dieser Wahl vor allem das Thema Klimaschutz eine entscheidende Rolle gespielt habe, sehe sie als jüngeres Gemeinderatsmitglied ihre Aufgabe auch darin, radikalere Vorschläge zu machen. Ein weiteres Ziel für Nina Röckelein: Mehr junge Menschen in Entscheidungsprozesse einbinden.

„Das wird sich sicher gut ergänzen.“ Wolfgang Müller-Fehrenbach (77) | Bild: SK

Darüber würde sich auch Wolfgang Müller-Fehrenbach freuen, der sich trotz seiner 77 Jahre „mittendrin“ im Gremiumsgeschehen sieht. „Junge Leute sind mir sehr wichtig, deswegen bedauere ich es auch sehr, dass mit Levin Eisenmann ein hochqualifiziertes Mitglied der Jungen Union den Sprung in den Gemeinderat verpasst hat.“ Er selbst könne sich noch gut daran erinnern, wie er 1971 als 29-Jähriger erstmals in das Gremium gewählt wurde. Auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen freue er sich. „Das wird sich sicher gut ergänzen.“

In der Minderheit ist Wolfgang Müller-Fehrenbach übrigens nicht. Zwar werden im neuen Gemeinderat sechs Unter-30-Jährige vertreten sein – drei bei der Freien Grünen Liste, sowie jeweils einer bei der SPD, dem Jungen Forum und der Linken Liste. Allerdings stehen den jungen Wilden fraktionsübergreifend 16 Kandidaten gegenüber, die bereits 60 Jahre oder älter sind. Mit Johann Hartwich von der FDP und Peter Müller-Neff von der Freien Grünen Liste haben neben Wolfgang Müller-Fehrenbach noch zwei weitere Stadträte sogar bereits die 70 überschritten.