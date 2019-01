Es sei nicht seine Idee gewesen, mitzumachen, darauf weist Daniel Groß, Stadtführer und stadtbekannter Konstanzer, gleich hin. Der SWR habe bei Helmut Grathwohl, dem Vorsitzenden der Rheintorturm-Initiative, angefragt, ob er zwei geeignete Kandidaten für die Sendung "Stadt-Land-Quiz" empfehlen könne. Er konnte. Daniel Groß und Konrad Schatz weisen tatsächlich ideale Voraussetzungen auf. Sie kennen sich mit der Konstanzer Fasnacht und mit dem Erscheinungsbild der Stadt aus.

Die Kandidaten müssen zwei Bild-Motive erkennen

Ein bisschen Nervosität klingt bei Daniel Groß allerdings schon durch: "Ich hoffe mal, dass wir uns ausreichend mit Konstanz auskennen", sagt er. Die zwei Konstanzer treten gegen zwei Kandidaten aus einer Stadt in Rheinland-Pfalz an. Die Aufgabe klingt zunächst überschaubar: Die Konstanzer Kandidaten sollen ein Fotomotiv aus Konstanz erkennen und ein zweites, das überall im Sendegebiet aufgenommen worden sein kann. Das Motiv kann also auch aus Rheinland-Pfalz stammen.

Während Daniel Groß für das Konstanzer Motiv ganz optimistisch ist, kommt bei Konrad Schatz ein wenig Skepsis auf: "Wenn man mir eine Konstanzer Häuserzeile zeigt, dann habe ich damit kein Problem. Bei einem beliebigen Hinterhof wäre es schon schwieriger." Beim zweiten Motiv, das die beiden erraten müssen, dürfen sie sich Hilfe holen.

Die Kandidaten haben sich entschieden, <%LINK auto="true" text="die Facebook-Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..."" href="https://www.facebook.com/groups/731124023588523/" target="_blank" title="" %> zu beteiligen. Am Donnerstagmorgen werden sie das Bild in die Gruppe posten – und hoffen, dass jemand aus der Gruppe erkennt, wo es aufgenommen wurde, und beim Raten helfen kann.

Wer weiß am besten über Fasnet-Traditionen Bescheid?

Fünf Stunden haben Schatz und Groß Zeit, um das Bilder-Rätsel zu lösen. In diesem Zeitraum wird ein SWR-Kamerateam in Konstanz unterwegs sein und Passanten in der Innenstadt einfache Fragen zur fasnächtlichen Tradition stellen. Danach treffen sich das SWR-Redaktionsteam und die Kandidaten erneut im Rheintorturm. Die Kandidaten präsentieren ihre Antworten, darauf folgt eine Schnell-Rate-Runde.

Schließlich heißt es hoffen, dass die beiden Konstanzer mehr Punkte erreicht haben als die Konkurrenz aus Rheinland-Pfalz.

Schatz und Groß sind neugierig, was auf sie zukommt

Zunächst sind die Kandidaten neugierig auf die Fragen, die auf sie zukommen. Und ein bisschen Vorfreude ist auch dabei: "Für mich besteht der Reiz darin, ein Fernsehteam mal anders, also für eine Quiz-Sendung, zu erleben", sagt Daniel Groß. Und Konrad Schatz ergänzt: "Ich fühle mich geehrt, dass Helmut Grathwohl mich gefragt hat – und bin neugierig, was morgen passiert."

Auf die Auflösung werden die Zuschauer eine Weile warten müssen. Ausgestrahlt wird das Quiz erst am 2. März um 18.45 Uhr. Vielleicht aber wird morgen bereits die Lösung des Bilderrätsels bekannt gegeben.

So können Sie mitmachen

Wer beim Bild-Rätsel am Donnerstag, 17. Januar, mitmachen will, <%LINK auto="true" text="sollte sich in die Facebook-Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." einklinken" href="https://www.facebook.com/groups/731124023588523/" target="_blank" title="" %>. Dort werden die Kandidaten die Fotos posten. Sie hoffen darauf, dass eines der etwa 11.000 Mitglieder der Gruppe das Motiv aus dem Sendegebiet erkennt. Falls der Sender die Auflösung des Rätsels ermöglicht, werden Konrad Schatz und Daniel Groß die Auflösung am Donnerstagabend bekannt geben.