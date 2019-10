Anfang des Monats haben die Stadtwerke Konstanz einen neuen Tarif für kurze Busfahrten eingeführt. Dieser kann nur per Smartphone-App gekauft werden. Wir sind Bus gefahren und haben das Handyticket Schritt für Schritt getestet.

Das neue Kurzstreckenticket für die Linienbusse in Konstanz steht unter Beschuss: Der Arbeitskreis Lebendige Nachbarschaft und die Linke Liste Konstanz kritisieren, dass es nur per Smartphone gekauft werden kann, was vor allem ältere Menschen