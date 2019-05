Die Resonanz war überwältigend. Marcus Mattick, Azra Alic und ihr dreijähriger Sohn hatten beim Brand am frühen Fasnachtsdienstag ihr Zuhause in der Altstadt verloren. „Die Hilfe danach war beispiellos, man kann sich doch noch auf den einen oder anderen verlassen“, sagt Mattick, der auch darüber hinaus viele Rückmeldungen bekam.

„Ich bin wirklich stolz auf diese Solidarität“, fährt er fort. Neben Sachspenden kam ein niedriger fünfstelliger Betrag für die junge Familie zusammen, die – das ist fast noch wichtiger – seit einigen Tagen eine neue Wohnung hat.

Nach dem Brand blieb der Familie nicht mehr viel

In den drei Wochen nach dem Brand lebten Mattick, Alic und ihr Sohn in einem Hotel. Ihnen blieb kaum mehr als die Kleider, die sie am Leib trugen, als sie während des Feuers aus ihren vier Wänden fliehen mussten. Bereits in der Notunterkunft machten sie sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. „Wir haben ein paar Wohnungen in Eigenregie gefunden, andere Eigentümer hatten sich gemeldet, sodass am Ende zwei in der engeren Auswahl standen“, sagt Mattick.

Die Angebote in der Innenstadt sprengten das Budget der Familie, die nun in Petershausen wohnt. „Unsere neue Wohnung ist kleiner und teurer als die alte. Wir mussten uns schnell entscheiden, weil wir unter Druck standen“, sagt Marcus Mattick. „Jetzt sind wir aber erst einmal erleichtert, dass wir wieder ein Dach über dem Kopf haben.“

Große Hilfsbereitschaft

Glück im Unglück hätten die drei nach dem Brand gehabt. Dies lag vor allem an der Hilfsbereitschaft der Menschen. „Wir sind sehr froh, dass sich so viele Leute in einem so kurzen Zeitraum gemeldet haben“, sagt Mattick. „Mein besonderer Dank gilt meinen Arbeitskollegen, der Stiftungsfamilie BSW und EWH sowie den vielen privaten Spendern“, fährt er fort.

Neben Sachspenden sei laut dem 36-Jährigen „ein Haufen Geld“ zusammengekommen. So konnten Mattick und Alic sich eine neue Küche und ein Bett kaufen, Kinderzimmer, Wohnzimmer und Bad einrichten sowie die Kaution in voller Höhe berappen.

Ein erster Anfang ist gemacht. „Wichtig war, wieder vernünftig schlafen zu können und dass das Kinderzimmer zuerst fertig wird. Wir sind froh, dass der Kleine ein eigenes Zimmer hat, in dem er sich wohlfühlt und austoben kann“, sagt Marcus Mattick. „So richtig angekommen sind wir aber noch nicht.“

Das Unglück wird immer noch verarbeitet

Zu präsent ist die Nacht vom 5. März noch, als Mattick selbst auf dem Heimweg von der Arbeit ist, während auf dem Balkon der Wohnung in der Rheingasse das Feuer ausbricht. Seine Frau und der dreijährige Sohn stehen im Schlafanzug auf der Straße und müssen mit ansehen, wie fast ihr gesamtes Hab und Gut vom Brand zerstört wird.

„So richtig verdaut hat Azra es noch nicht“, sagt Mattick über seine Lebensgefährtin. „Es wird derzeit noch wegen der Brandursache in alle Richtungen ermittelt. Diese Ungewissheit geht an die Substanz, auch wenn wir als Opfer gesehen werden.“ Noch heute sage sein Sohn, der damals die Mutter geweckt hatte, wenn er Feuer sieht oder Rauch riecht: „Es brennt.“

Noch leben Marcus Mattick, Azra Alic und der Junge in einem Provisorium. Das Essen bereiten sie auf einer geliehenen Herdplatte zu, die Kleidung ist auf mehrere Kommoden verteilt, und die Fernsehabende müssen sie auf dem Wohnzimmerteppich verbringen. „Mitte Mai sind die Küche und die Couch da“, sagt Mattick erleichtert. Und mit jedem Schritt hin zu mehr Normalität werden vielleicht auch die Erinnerungen an die schrecklichen Erlebnisse weniger.