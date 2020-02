Konstanz 05. Februar 2020, 18:00 Uhr

Wie ermuntert man Kinder, nein zu sagen? Konstanzer Experten erläutern, wie sie versuchen, Kindesmissbrauch zu verhindern

Jugendamt, Schulsozialarbeit und Theaterpädagogen engagieren sich in Kindertagesstätten und Schulen gegen Kindesmissbrauch. Früh sollen Kinder lernen, dass auch sie das Recht haben, nein zu sagen und, dass sie ernst genommen werden. Konstanzer Experten gewähren einen Einblick in ihre Arbeit. Außerdem erklären sie, was man im Verdachtsfall unternehmen sollte – und was nicht.