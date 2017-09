Konstanz Wie Konstanzer Bundestagskandidaten mit Zerstörung von Wahlplakaten umgehen

Die Plakate der kleinen und großen Parteien im Wahlkampf zur Bundestagswahl dürfen noch eine Woche hängen. Ihre Zerstörung oder Verunglimpfung ist kein Kavalierdelikt.

Konstanz – Holz- oder Plastikunterlage, Laterne oder Aufsteller und vor allem: Bleiben sie hängen? Das sind die entscheidenden Fragen für die Parteien im Plakatwahlkampf. Auch in Konstanz ist festgelegt, wie viele Plakate hängen dürfen. Zuständig ist das Bürgeramt. Theoretisch könnte die Stadt mit 4620 Plakaten der Größe Din A1 (59,4 x 84,1 Zentimeter) zugehängt werden, wenn alle 21 in Baden-Württemberg für die Bundestagswahl zugelassenen Parteien ihr Kontingent ausschöpfen würden. "Jede Partei hat die Möglichkeit 220 solcher Plakate und vier Großflächenplakate aufzustellen", sagt Hans-Rudi Fischer vom Bürgeramt. Alternativ sind auch 200 Din A1 und fünf Großflächenplakate möglich.

So fair ging es nicht immer zu. "Das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit wird in Konstanz nicht mehr angewandt", teilt das Bürgeramt mit. Durch dieses in den 1960er-Jahren gesetzlich verankerte Prinzip dürfen Parteien gemäß ihrer Bedeutung im Wahlkampf unterschiedlich behandelt werden. Wenn heute in Konstanz einzelne Parteien ihr Kontingent nicht ausschöpfen, "liegt das nach unseren Erfahrungen meist an den teils sehr unterschiedlichen finanziellen und logistischen Möglichkeiten", erklärt Hans-Rudi Fischer. Schaut man sich in der Stadt um, liegt die Vermutung nahe, dass die linksradikale MLPD und die laut Extremismusforschern rechts-populistische Deutsche Mitte über beträchtliche Mittel verfügen. Beide Kleinparteien tauchen im Straßenbild häufig auf.

Auch die großen Parteien setzen nach wie vor auf Wahlplakate, ungeachtet der Vorhersagen vor vier Jahren. Damals hieß es: Die Bundestagswahl 2017 wird fast ausschließlich im Internet, in den sozialen Medien stattfinden. "Dieser Wahlkampf ergänzt die traditionellen Formen, ersetzt sie aber nicht", erklärt Andreas Jung (CDU), warum an seinem Gesicht in Konstanz derzeit kein Vorbeikommen ist. Tobias Volz (SPD) sagt: "Plakate gehören dazu, weil sie uns für alle sichtbar machen. Sie zeigen: Wir stehen zur Wahl und wir sind bereit." Für Martin Schmeding (Grüne) dienen die Plakate "weniger der Entscheidungsfindung. Aber sie sind wichtig, um die Bürger überhaupt für die Wahl zu mobilisieren." Tassilo Richter (FDP) gibt zu Bedenken: "Wer nicht mehr plakatiert, vermittelt den Eindruck, es nicht mehr nötig zu haben."

Das sei laut Walter Schwaebsch (AfD) nicht der Grund, warum seine Partei kaum plakatiert. "Unsere Plakate werden auffallend oft heruntergerissen, deshalb fangen wir auch erst relativ spät überhaupt damit an", sagte er kürzlich. Eine persönliche Einschätzung. Tatsächlich befinden sich unter den abgerissenen, beschädigten oder verunstalteten Postern alle Parteifarben von Violett für die Linke bis zu Blau für die AfD wieder. Simon Pschorr (Linke) sagt: "Das lässt sich kaum beschränken und gehört zu jeder Wahl dazu." Er verzichtet darauf, bewusst zu kontrollieren, ob seine Plakate noch hängen. Der junge Jurist betont allerdings: "Ein Kavaliersdelikt sind diese Aktionen nicht, das ist eine Straftat." Er Plakate beschädigt oder übermalt begeht Sachbeschädigung und kann mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Plakate abhängen wird vor dem Gesetz mit Diebstahl geleichgesetzt.

Weitgehend einig sind sich die Politiker über die Reaktion auf abgerissene, zugeklebte oder vollgemalte Plakate: Gelassenheit. Martin Schmeding ärgert sich zwar, "weil die Plakate nicht billig sind und das Aufhängen zeit- und arbeitsintensiv ist". Aber zu Strafanzeigen hat er bislang ebenso wenig gegriffen, wie die Kandidaten Jung, Pschorr, Schmeding und Richter. Der nimmt es sportlich: "Da ich schon eine Brille habe, kann man mir die zumindest nicht aufmalen. Im Ernst: Darüber aufregen, nutzt nichts." Tobias Volz hat einmal – vor wenigen Tagen in Stockach – wegen "fortgesetzter Beschmierung der Großflächen" mit einer Anzeige reagiert, teilt er mit. Dort ließen die Aufschriften laut Volz "Täter im rechtsextremistischen Bereich vermuten".

Keine Partei hat Plakat-Streife eingerichtet. Der Alltag sieht so aus: Fallen den Kandidaten oder ihren Unterstützern zerstörte oder abgehängte Plakate auf, dann hängen sie neue auf. Und zwar noch genau bis zum kommenden Sonntag. Dann müssen sie sich selbst abhängen – zwei Tage gibt ihnen das Bürgeramt hierfür Zeit.

Abgestuft gleich

Das Aufhängen von Wahlplakaten fällt unter Paragraf 5 des Parteiengesetzes. Danach müssen Träger öffentlicher Gewalt, darunter auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Parteien bei der Gewährung von Leistungen grundsätzlich gleich behandeln. Allerdings können diese Leistungen nach der Bedeutung der Partei, die sich vor allen nach den letzten Wahlergebnissen richtet, unterschieden werden. Juristen sprechen deshalb von abgestufter Chancengleichheit. (bbr)